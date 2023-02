Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Hello tomorrow!”

”Hello tomorrow!” Foto: Apple tv+

Apple tv+. Serieskapare: Amit Bhalla, Lucas Jansen. Med: Billy Crudup, Haneefah Wood, Alison Pill, Hank Azaria, 10 avsnitt x 40 min.

”Snart kommer ni att säga: Wow, jag älskar att bo på månen”, försäkrar Billy Crudups framstegsoptimistiska stjärnsäljare när han försöker kränga andelsboenden på månen till hugade spekulanter i 50-talets USA. Underhållande och snyggt retrofuturistisk serie som också påminner om att den amerikanska drömmen – liksom månen – också har en mörk baksida.

”Lagen enligt Lidia Poët”

Eduardo Scarpetta, Matilda De Angelis och Pier Luigi Pasino i ”Lagen enligt Lidia Poët”. Foto: Lucia Iuorio/Netflix

Netflix. Serieskapare. Guido Iuculano, Davide Orsini Med: Eduardo Scarpetta, Matilda De Angelis, Pier Luigi Pasino, m fl. 6 avsnitt x 40 min.

”Om Gud skulle vilja att du var advokat så skulle du inte vara kvinna”, säger en snipig borgardam till den unga Lidia Poët. Verklighetsbaserad kostymserie där Matilda De Angelis spelar Italiens första kvinnliga advokat som försöker att krossa glastaket trots att Turins domstol klassar hennes försök att utöva juridik som ”olagliga” på grund av hennes kön. I väntan på att överklaga hjälper hon till att utreda mystiska mordfall.

”Star Trek: Picard 3”

”Star Trek: Picard 3”. Foto: Amazon prime

Amazon prime video. Serieskapare: Kirsten Beyer m fl. Med: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar Burton, Michael Dorn, Marina Sirtis, m fl. 10 avsnitt x 45 min.

För tre år sedan gjorde Patrick Stewart comeback som den ikoniska kapten Jean-Luc Picard – mer än trettio år efter ”Star trek: The next generation”. I tredje säsongen av den nostalgiska spin-off-serien ”Star Trek: Picard”, som kretsar kring hämnd och svek, spelar han spelar sin paradfigur för sista gången. Med känslan av ett slut, står kultkaptenen inför en attack mot stjärnflottan som också hotar själva grunden för hans liv.

”The exchange”

Mona Hussain i Netflix-serien ”Exchange”. Foto: Aameen Dashti/Netflix

Netflix. Serieskapare: Nadia Ahmad Med: Rawan Mahdi, Mona Hussain, m fl.

Netflix första originalserie från Kuwait är en verklighetsbaserad feministisk historia om två kvinnliga börshajar som sprängde pansarglastaket i arablandets börsvärld i en tid när kvinnor knappt fick köra bil. ”The exchange” utspelar sig 1987 då Gordon Gekko härjade i ”Wall Street” och bara några år innan Saddam Husseins Irak invaderade landet. Det är lätt att köpa den lite teatrala spelstilen för att få vara med om denna fascinerande och underhållande tripp in i en helt okänd värld.

”The reindeer mafia”

Mikael Persbrandt i ”The reindeer mafia”. Foto: Cmore

Cmore. Serieskapare: Mika Kurvinen Med: Mikael Persbrandt, Samuli Edelmann, Mikael Persbrandt, Anna-Maija Tuokko, Aake Kalliala m fl. 8 avsnitt x 40 min.

Hårdkokt Cosa Nostra-drama med lakonisk svart humor och Mikael Persbrandt som utspelar i ödemarkerna i finska Lappland. Det är bäddat för inbördeskrig när markägaren och maffia-matriarken Brita Nelihanka går bort i cancer. Hennes testamente slår ner som en bomb i familjen och skapar en bitter maktkamp inom familjen. Britas son Sameli (Samuli Edelmann) åker hem till begravningen, där han konfronteras med sin far Rouku (Aake Kalliala) och sitt ex Sara (Anna-Maija Tuokko).

”La cabeza de Joaquín Murrieta”

”La cabeza de Joaquín Murrieta” Foto: Prime video

Amazon Prime video. Serieskapare: Diego Ramírez-Schrempp, m fl. Med: Liam Sharpe, Juan Manuel Bernal, Steve Wilcox, Michael Wilson, m fl. 8 avsnitt x 30 min.

Premiär för Amazons första mexikanska västernserie som kretsar kring Joaquín Murrieta (Juan Manuel Bernal), en legendarisk fredlös som blev Mexikos svar på Robin Hood. Serien utspelar sig utspelar 1851 i gränstrakterna mot USA bara några år efter kriget då Mexiko förlorade Texas och senare även Kalifornien. Kombinationen av hundratusentals nya bosättare som hakade på guldruschen i Kalifornien och mexikaner som förlorat sin rösträtt bäddade för ett våldsamt kao. Girighet, ilska och främlingsfientlighet eldade på ytterligare. Murrieta och hans kompanjon Carrillo (Alejandro Speitzer) hittar en gemensam fiende i Harry Love som spelas av Steve Wilcox (”S.O.Z.: Soldiers or Zombies”, ”Sons of Anarchy”).

”Sharper”

Justice Smith och Julianne Moore i "Sharper". Foto: ALISON COHEN ROSA

Apple tv+. Regi: Benjamin Caron Med: Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith, Briana Middleton, John Lithgow, m fl. 1 tim och56 min.

Svek, dubbelspel och bedrägeri utlovas i denna psykologiska neo-noir-thriller från hippa A24 som är bioaktuella med ”Aftersun” och snart ”The whale”. ”Sharper” pendlar mellan de flotta våningarna på Femte avenyn till de mer ljusskygga tillhållen i Queens och kretsar kring en bedragare som försöker att lura skjortan av Manhattans miljardärer. Bra spel av bland andra Julianne Moore, Sebastian Stan och John Lithgow även om manuset kunde ha varit vassare.

”Comedy queen”

Bild 1 av 2 Sigrid Jonson som Sasha i ”Comedy queen”. Foto: SF Bild 2 av 2 Foto: SF Studios Bildspel

SVT Play. Regi: Sanna Lenken Med: Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud, m fl. 1 tim och 34 min.

I januari vann den unga Sigrid Johnson en Guldbagge för sitt imponerande spel i denna fina filmatisering av Jenny Jägerfelds bok om den 13-åriga Sasha som har förlorat sin mamma och som drömmer om att bli ståuppkomiker för att få sin pappa (Oscar Töringe) att skratta igen. ”En bergochdalbana full av känslor”, tyckte juryn när ”Comedy queen” vann Kristallbjörnen på årets filmfestival i Berlin. DN:s Helena Lindblad kallade filmen för ”en blivande klassiker i sin genre”.

”Kobane - drömmen om frihet”

Foto: AUTO IMAGES production

SVT Play, 19/2. Regi: Manal Masri. Med: Hussein Abbas, Jenkidar Shikhdmmar m fl. 1 tim och 30 min.

Efter två sorglösa studentår i Beirut återvänder Jenkidar och Hussein till sin älskade hemstad Kobane i norra Syrien för att dokumentera kampen mot IS. Innan de båda amatörfilmarna tvingas fly hinner de spela in hundratals timmar både före och efter striderna vid gränsen mot Turkiet. Av dessa unika ögonblicksbilder har Manal Masri (”Brev till en seriemördare”) skapat ”en laddad och intensiv skildring av den kurdiska frihetskampen”, som Helena Lindblad skrev i sin recension. Filmen går också att se på bio under originaltiteln ”Touching freedom”.

Bo Widerberg x 6

Pia Degermark och Thommy Berggren i ”Elvida Madigan”. Foto: Alamy

Drakenfilm. Regi: Bo Widerberg Med: Thommy Berggren, Keve Hjelm, Pia Degermark, Car-Gustaf Lindstedt, Sven Wollter, Thomas von Brömssen, m fl.

”Liv till varje pris” var det välkända mottot för en av den svenska filmens största mästare. Bo Widerberg var arbetargrabben från Malmö och en höggradig jävla excentriker som gjorde fadersuppror mot prästsonen Ingmar Bergman och förnyade den svenska filmen. Nu har strömningstjänsten Draken Film plockat ihop en utsökt samling med klassiker som ”Kvarteret Korpen”, ”Barnvagnen”, ”Elvira Madigan”, ”Mannen på taket”, ”Ådalen 31” och ”Mannen från Mallorca”. Dessutom visas sonen Martin Widerbergs dokumentär ”Alla är äldre än jag” som kretsar kring tre generationers Widerberg som aldrig riktigt lyckades hitta varandra.

Veckans klassiker:

”Darling” (1965)

Diana (Julie Christie) i ”Darling”. Foto: StudioCanal

SVT Play. Regi: John Schlesinger. Med: Julie Christie, Dirk Bogarde, Laurence Harvey, Roland Curram, Helen Lindsay, m.fl. 2 tim och 8 min.

Stilsäkert och högenergiskt romantiskt drama från swinging Londons epicentrum. Julie Christie spelar en sjukligt karriärlysten fotomodell och skådespelerska som blir en trofé för olika män och lika hänsynslöst utnyttjar dem för att slå sig fram i branschen. En stor biosuccé i mitten av 60-talet. Regissören John Schlesinger, som fyra år senare vann en Oscar för ”Midnight cowboy” var även medförfattare på originalmanuset.

