Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Daisy Jones & The Six”

”Daisy Jones & The Six”. Foto: Lacey Terrell/Amazon

Amazon Prime Video, 3/3. Serieskapare: Scott Neustadter, med flera. Med: Riley Keough, Sebastian Chacon, Sam Claflin, med flera. 10 avsnitt x 60 min.

För några år sedan släpptes Taylor Jenkins Reids rockumentärroman ”Daisy Jones & The Six” som kretsade kring ett Fleetwood Mac-liknande 70-talskollektiv och band som splittrades just när de hade nått toppen. Riley Keough (”American honey”, ”Mad Max. Fury road”) lyser starkast som eterisk sångerska i denna tv-serie i dokumentärstil som påminner lite om ”Almost famous” och leker med den fiktiva idén att en okänd filmskapare försöker förstå vad som egentligen hände genom att intervjua bandmedlemmarna på 1990-talet.

”Rain dogs”

Fleur Tashjian och Daisy May Cooper i ”Rain dogs”. Foto: HBO Max

HBO Max, 7/3. Serieskapare: Cash Carraway. Med: Daisy May Cooper, Jack Farthing, Ronke Adekoluejo, Adrian Edmondson, med flera. 8 avsnitt x 30 min.

Mörk, anarkistisk och empatisk komedi om en urfattig singelmamma (Daisy May Cooper) i utkants-England som kämpar för att överleva och skapa en dräglig framtid för sin 10-åriga dotter. Tillsammans bildar de en udda, dysfunktionell familj med en välbärgad homosexuell man (Jack Farthing). En samproduktion mellan BBC och HBO Max som bland annat har spelats in i Bristol i sydvästra England.

”Abbott Elementary 2”

Janelle James i ”Abbott Elementary 2”. Foto: Disney+

Disney+. Serieskapare: Quinta Brunson. Med: Quinta Brunson, Tyler James Williams, Janelle James, med flera. 10 avsnitt x 30 min.

Första säsongen av denna mockumentär om en underfinansierad offentlig skola i Philadelphia var ett stort utropstecken. Rapp, rolig och stundtals riktigt rakbladsvass. Serieskaparen och huvudrollsinnehavaren Quinta Brunson (”A black lady sketch show”) laddar för en ny termin som Janine, en av många tappra lärare som varje dag slåss i den offentliga skolvärldens absoluta frontlinje och samtidigt försöker att lappa ihop sitt kaotiska privatliv.

”Perry Mason 2”

Juliet Rylance och Matthew Rhys i ”Perry Mason 2”. Foto: HBO Max

HBO Max, 7/3. Serieskapare: Ron Fitzgerald, Rolin Jones. Med: Matthew Rhys, Juliet Rylance, Shea Whigham, Eric Lange, med flera. 8 avsnitt x 60 min.

Matthew Rhys (”The americans”) spelade titelrollen när Erle Stanley Gardners mytomspunna försvarsadvokat gjorde comeback häromåret. Första säsongen kretsade kring ett av 30-talets största rättsfall i Los Angeles – om en kidnappning som går snett. Andra säsongen, som gräver i stadens korruptionsträsk, utspelar sig några månader efter det så kallade Dodson-fallet, då en ättling till mäktig oljefamilj brutalt mördats.

”The confessions of Frannie Langton”

Sophie Cookson och Karla-Simone Spence i ”The confessions of Frannie Langton”. Foto: Britbox

C More/Britbox. Serieskapare: Sara Collins. Med: Karla-Simone Spence, Sophie Cookson, Patrick Martins, med flera.

”Jag kommer inte att erkänna något jag inte tror att jag har gjort.” Så säger den jamaicanskättade tjänarinnan Frannie (Karla-Simone Spence) när hon vaknar upp i en blodig klänning och anklagas för morden på några medlemmar av en rikemansfamilj i 1800-talets London. Sara Collins har själv skapat serien utifrån sin egen bästsäljande roman som är en hybrid av ett gotiskt whodunnit-pussel och en queer kärlekshistoria.

”Traces”

Martin Compston och Molly Windsor i ”Traces”. Foto: Vishal Sharma

C More/Britbox. Serieskapare: Amelia Bullmore. Med: Molly Windsor, Martin Compston, Laura Fraser, Jennifer Spence med flera. 6 avsnitt x 45 min.

Brittiskt kriminaldrama för alla som är specialintresserade av kriminalteknik. Handlingen kretsar kring en ung skotska (Molly Windsor) som återvänder hem för att arbeta som labbassistent på Scottish Institute of Forensic Science. När hon anmäler sig till en nätkurs för att förbereda sig inför sitt nya jobb får hon en chock – en av kursens påhittade fallstudier har en direkt koppling till hennes förflutna. Serien baseras på en idé av deckarförfattaren Val McDermid och är skrivet av Amelia Bullmore (”Scott och Bailey”, ”Ashes to ashes”).

”Chris Rock: Selective outrage”

Chris Rock Foto: Netflix

Netflix, sänds live 4/3 kl 19.00 östkusttid), svensk tid 04.00, 5/3. Av och med: Chris Rock Kommentarer: Sarah Silverman, Jerry Seinfeld, Arsenio Hall och Amy Schumer.

För ett år sedan hamnade Chris Rock i världens rampjus när han fick en örfil av Will Smith mitt under direktsändningen av Oscarsgalan. Nu svarar komikern med denna exklusiva stå-upp-special vars titel anspelar på skandalhändelsen som fick Oscarsakademin att inrätta en krisgrupp för att undvika liknande incidenter. En riktig lågoddsare är att Rock kommer att skämta om örfilen och troligtvis använda material från ”Ego death tour”. Rocks första stå-upp-special sedan 2018 kommer även att skriva historia som Netflix första amerikanska livesända special någonsin i USA.

”Nader och Simin – en separation” (2011)

Simin (Leila Hatami) och Nader (Peyman Moaadi). Foto: Folkets Bio

SVT Play. Regi: Asghar Farhadi. Med: Payman Maadi, Leila Hatami, Sareh Bayat, med flera. 2 tim och 3 min.

Asghar Farhadis briljanta skilsmässodrama gjorde rent hus på prisgalorna efter premiären för drygt tio år sedan. Efter Guldbjörnen i Berlin belönades den iranska filmen även med en Golden globe och Oscar för bästa internationella film. En lika mänsklig som mästerlig skilsmässoskildring om smärta och skuld när en kärnfamilj klyvs i bitar. Farhadi har även regisserat filmer som ”The salesman”, ”Det förflutna” och ”Om Elly”.

”The hurt locker” (2008)

Guy Pearce i ”The hurt locker”. Foto: Jonathan Olley/Summit Entertainment

SVT Play. Regi: Kathryn Bigelow. Med: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Guy Pearce, Ralph Fiennes, Evangeline Lilly med flera. 2 tim och 11 min.

”This box is full of stuff that almost killed me”, säger Jeremy Renners dödsföraktande sergeant i Kathryn Bigelows täta och nerviga Oscarsvinnare. En känslomässig sprängladdning som skildrar hur amerikanska bombtekniker försöker rädda liv i Irakkrigets kaotiska inledningsskede, strax efter det att Saddam Hussein störtats från makten. Manuset är skrivet av frilansskribenten Mark Boal som var en så kallade inbäddad journalist med den amerikanska armén i Irak 2004.

”Pang i bygget” (1965)

Dockan (Barbro "Lill-Babs" Svensson) i ”Pang i bygget”. Foto: Bison Film

SVT Play. Regi: Ragnar Frisk. Med: Thore Skogman, Barbro ”Lill-Babs” Svensson, Julia Cæsar, Åke Fridell, Rolf Bengtsson, Gösta Krantz, med flera.

”Mer menlös än Thore Skogman /.../ är inte ens Barnens Dag. Möjligen Åsa-Nisse. På något sätt är den folkkäre folksångaren genuin i denna rustika amatör-musical”, skrev Jonas Sima i Stockholms-Tidningen efter premiären 1965. ”Pang i bygget” var ett av flera försök att lansera Skogman som en filmstjärna. Det gick inget vidare. Här spelar han i alla fall en föreståndare för Fagersunds Folkpark och en handelsman som försöker försvara sin livsmedelsaffär från ett fientligt övertagande av de lika onda som rika bröderna Grym. (Åke Fridell, Rolf Bengtsson och Gösta Krantz). Allt tar en vändning när Stockholmsbruttan ”Dockan” (Lill-Babs) och hennes entourage av ”boys” gör entré. Julia Cæsar imponerar mest i detta ofrivilligt underhållande som rörande oförargliga vykort från oskuldens tid.

Skräddarsy ditt tittande med DN:s stora strömningsguide