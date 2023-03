Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”The banshees of Inisherin”

Brendan Gleeson och Colin Farrell i ”The Banshees of Inisherin”. Foto: Alamy

Disney+, 13/3. Regi: Martin McDonagh Med: Brendan Gleeson, Colin Farrell, Kerry Condon m fl. 1 tim och 54 min.

”Jag oroar mig ibland över att jag kanske bara underhåller mig själv samtidigt som jag undviker det oundvikliga”, säger Brendan Gleesons rollfigur som drabbas av existentiella grubblerier och akut skaparlust. Plötsligt bryter han med sin vän (Colin Farrell) som tråkat ut honom alltför länge. Martin McDonaghs niofaldigt Oscarsnominerade ödesdrama om en brusten bromance på en irländsk ö är en tragikomisk pärla med västernvibbar.

”Detektiven från Beledweyne”

Malin Levanon, Anna Bjelkerud och Kristofer Kamiyasu i ”Detektiven från Beledweyne”. Foto: Niklas Maupoix /SVT

SVT Play, 10/3. Manus: Aron Levander Regi: Zaida Bergroth, m fl. Med: Malin Levanon, Nasir Farah Dhagole, Kristoffer Kamiyasu. 6 avsnitt x 45 min.

Malin Levanon gjorde braksuccé som den pressade gatulangaren Minna som kämpade för överlevnad i ”Tjuvheder”. Nu spelar hon den inkompetenta åklagaren Tilda Renström som fått en straffkommendering till ett av Migrationsverkets förvar. Hon ser sin chans när en utvisningshotad somalisk man (Nasir Farah Dhagole) visar sig vara en detektiv i Agatha Christie-klass. Tillsammans löser de allvarliga brott medan myskomedin puttrar på vid sidan om.

”Ted Lasso 3”

Nick Mohammed och Jason Sudeikis i "Ted Lasso 3". Foto: Colin Hutton

Apple tv+. Serieskapare: Jason Sudeikis, m fl. Med: Jason Sudeikis, Brett Goldstein, Brendan Hunt, m fl, 12 avsnitt x 30 min.

En varmhjärtad komedi om en godmodig amerikansk fotbollscoach som helt otippat tar över ett engelskt fotbollslag. Vem hade kunnat tippa att ”Ted Lasso” skulle bli en av de senaste årens mest omtalade serier? Bollen är fortfarande rund och Team Lasso är tillbaka för en tredje säsong. Jason Sudeikis tränarfigur pressas både av personliga problem på hemmaplan och hånas på jobbet där nyuppflyttade AFC Richmond spås en jumboplats i Premier League.

”Den mörka skogen”

Foto: Cmore

Cmore, 13/3. Manus: Stefan Kolditz Regi: Sven Bohse Med: Matthias Brandt, Karoline Schuch, Silke Bodenbender, August Wittgenstein, m fl. 6 avsnitt x 50 min.

Karaktärsdriven tysk polisserie som kretsar kring ett färskt dubbelmord och ett mystiskt fall med en kvinna som försvann spårlöst sommaren 1989. Poliskommissarien Anne Bach anar ugglor i mossen och börjar samarbeta med kollegan Thomas Bethge, en högt uppsatt polis i Hamburg som är bror till den försvunna kvinnan. Klassiskt kriminalthriller som också är ett porträtt av en speciell tid och ett samhälle, lite på samma sätt som ”Händelser vid vatten”.

”Drömmarnas hus”

Naemi Florez i ”Drömmarnas hus”. Foto: Stefan Erhard /X Filme Creative Pool

SVT Play. Serieskapare: Silja Clemens, m fl Med: Naemi Florez, Ludwig Simon, Alexander Scheer, m fl. 12 avsnitt x 45 min.

För mig blev 30-talsdramat ”Babylon Berlin” aldrig riktigt den drömserie som jag hade hoppats på. Men, ok, jag är beredd att ge samma tyska serieskapare en ny chans när de spolar tillbaka till det glada 20-talet och tar ett feministiskt grepp på Weimareran. I centrum för detta såpartade och romantiska varuhusdrama står lantflickan Vicky (Naemi Feitisch) som söker lyckan i ett fattigt och tufft Berlin där hon börjar jobba på ett varuhus.

”You 4, del 2”

Penn Badgley som Joe Goldberg i ”You 4” Foto: Netflix

Netflix, 9/3. Serieskapare: Sera Gamble Med: Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, m fl. 10 avsnitt x 45 min.

Dags för den andra delen av den fjärde säsongen av ”You” – den såphala psykologiska Netflix-thrillern om en karismatisk psykopat som är beredd att mörda i kärlens namn. Efter att ha skapat kaos i New York, Los Angeles och Silicon Valley har narcissisten Joe Goldberg (Penn Badgley) flyttat till London under falsk identitet och börjar nu uppvakta en sexuellt frustrerad och fisförnäm gallerist (Charlotte Ritchie). Vad kan egentligen gå fel...?

”Sparks – bröderna som blev popikoner” (2021)

Foto: Focus Features

SVT Play, 10/3. Regi: Edgar Wright Med: Ron Mael, Russell Mael, m fl. 2 tim och 20 min.

Efter spelfilmer som ”Shaun of the dead”, ”Hot fuzz” och ”Scott Pilgrim vs. the World” skapade Edgar Wright ett strålande kärleksbrev till Sparks-bröderna Ron och Russell Mael. Dokumentären ”Sparks – bröderna som blev popikoner” är en underhållande och rolig musikalisk tripp genom fem decennier med popvärldens mest excentriska bröder som säger sig vara ”fientligt inställda till att vara tråkiga”. Filmen försöker bland annat hantera paradoxen att Sparks är ett av pophistoriens mest inflytelserika band och samtidigt orättvist bortglömda.

”The big short”

Christian Bale i ”The big short”. Foto: Paramount pictures

SVT Play. Regi: Adam McKay. Med: Ryan Gosling, Christian Bale, Steve Carell, Melissa Leo, Marisa Tomei, m fl. 130 min.

Inte ens författaren Michael Lewis trodde att hans snåriga faktabok om finanskrisen skulle kunna bli en spännande film. Men Adam McKay visade att det gick att skapa underhållande och folkbildande satir av hur hedgefonder och skitiga högrisklån banade väg för finanskollapsen 2008. I filmen spelar bland andra Christian Bale och Steve Carell några av de excentriska finanskufar som förutsåg kraschen före alla andra och gick all-in genom att slå vad med bankerna. Vann Oscar för bästa manus och nominerades även för bästa film, regi, manliga biroll (Bale) och klippning.

Veckans klassiker:

”Dirty dancing” (1987)

Johnny (Patrick Swayze) och Baby (Jennifer Grey) i ”Dirty dancing”. Foto: Lionsgate

SVT Play. Regi: Emile Ardolino. I rollerna: Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry Orbach, Cynthia Rhodes, Jack Weston m.fl.

”Nobody puts Baby in a corner!”. Vem kan glömma den förlösande slutscenen när Patrick Swayzes höftrullande rebell befriade Jennifer Grays tonårsflicka ”Baby” som satt inträngd mellan sina föräldrar på en dödstrist hotellfest. För er som föredrar syndig 80-talsdans framför helgens Mellofinal kan göra en nostalgitripp med denna romantiska Hollywood-klassiker. Ingen sätter ”Dirty dancing” i hörnet.

