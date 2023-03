Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”The Boston Strangler”

Carrie Coon och Keira Knightley i ”The Boston strangler”. Foto: Disney+

Disney+, 17/3. Manus och regi: Matt Ruskin Med: Keira Knightley, Carrie Coon, Chris Cooper, m fl. 1 tim och 54 min.

Ett slags revisionistisk true crime-thriller som skildrar ett av USA:s mest ökända seriemördarfall ur ett feministiskt perspektiv. Keira Knightley och Carrie Coon spelar grävreportrarna som slogs mot 60-talets sexistiska redaktionskultur för att få rapportera om ett stort antal mord på kvinnor i Boston. Deras artiklar som kopplade samman mordoffren bidrog till att den ökända ”Bostonstryparen” senare kunde gripas av polisen som till en början visade ett lojt intresse: ”Filmen är en lovsång till kvinnliga grävande journalister”, säger Keira Knightley.

”Swarm”

Dominique Fishback i ”Swarm”. Foto: Prime video

Amazon Prime Video. Serieskapare: Donald Glover, Janine Nabers. Med: Dominique Fishback, Chloe Bailey, Nirine S. Brown, m fl. 7 avsnitt x min.

Nej, trots vissa likheter är denna mycket mörka skräcksatir om sociala medier och blind celebritetskult inte någon förtäckt historia om Beyoncé och ”Bey Hives” – hennes mest hängivna fanskara. I alla fall inte om man kan lita på serieskaparen Donald ”Childish Gambino” Glover, som tidigare har gjort succé med den lysande långköraren ”Atlanta”. Dominique Fishback spelar ett mordiskt megafan med sångdrömmar som i sitt svärmeri för sångerskan Ni'Jah snart är på kollisionskurs med sin idol.

”Agent Elvis”

Matthew McConaughey gör Elvis Presleys röst i ”Agent Elvis”. Foto: Netflix

Netflix, 17/3. Serieskapare: Priscilla Presley, Röster: Matthew McConaughey, Christina Hendricks, George Clinton, Priscilla Presley, m fl. 10 avsnitt x 30 min.

I början av 70-talet hade Elvis ett bisarrt möte med Nixon i Vita huset där han erbjöd sig att bli agent och försökte tigga till sig en FBI-bricka. Ett drygt halvt sekel senare kommer denna aparta, animerade actionkomedi där Elvis extraknäcker i ett hemligt spionprogram parallellt med sitt dagjobb som The King of rock'n'roll. Matthew McConaughey gör Elvis röst och Priscilla Presley gör Priscilla Presley. Vad kan egentligen gå fel?

”I wanna dance with somebody”

Naomi Ackie som Whitney Houston. Foto: Alamy

SF Anytime m fl. Regi: Kasi Lemmons Med: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Nafessa Williams, m fl. 2 tim och 26 min.

”Naomi Ackie sätter porträttet av sångerskan Whitney Houston med perfekt tonträff”, skrev Kerstin Gezelius om denna glansiga biografi som skildrar hur en artist förpackas om från bisexuell soulsångerska till aerobicsstudsig, rosig popflicka. Houstons egen textrad No matter what they take from me, they can’t take away my dignity från hitten ”The greatest love of all” blir ett slags ledmotiv som genomsyrar hela filmen.

”Hope street”

”Hope street” Foto: BBC

Britbox/Cmore, 22/3. Serieskapare: Susanne Farrell, Paul Marquess Med: Amara Karan, Ciaran McMenamin, Niamh McGrady, m fl. 8 avsnitt x 60 min.

Småputtrigt, småcharmigt och småstadsaktigt polisdrama som utspelar sig i en sömnig fiktiv kusthåla på Nordirland. Snacket börjar gå när den muslimska storstadspolisen Leila Hussain (spelad av Amara Karan, ”The night of”) plötsligt dimper ner från ingenstans och börjar utreda alltifrån försvunna mammor till stulna får och mordfall. Bara kollegan Finn (Ciarán McMenamin) vet den verkliga orsaken till varför DC Hussain har blivit förflyttad.

”Money shot. Berättelsen om Pornhub”

Gwen Adora i ”Money shot. Berättelsen om Pornhub” Foto: Netflix

Netflix. Regi: Suzanne Hillinger, 1 tim 33 min.

”Försöket att ta bort porr från internet är som att slita bort ryggraden ur något”, hävdar en av dem som medverkar i denna dokumentär om Pornhub, sajten som förändrade hur pornografi skapas och distribueras i grunden. Suzanne Hillingers dokumentär har inte direkt någon konstnärlig verkshöjd och är lite ”allt överallt på en gång”, men ger ändå en inblick i det omstridda miljardimperiet och skandaler – bland annat har PornHub anklagats för att sprida filmer som inkluderar trafficking och sexuellt utnyttjande, övergrepp mot barn och utpressning. I filmen intervjuas bland annat före detta Pornhub-anställda, porrskådespelare och antiporraktivister.

”Toppen av ingenting”

Nojet (Léonore Ekstrand) i ”Toppen av ingenting”. Foto: Måns Månsson/Mampasi

SVT Play. Regi, manus: Måns Månsson, Axel Petersén. Med: Léonore Ekstrand, Christer Levin, Christian Saldert, m fl.1 tim och 24 min.

Apart, skruvad, motsträvig och alldeles underbar svart satir som utforskar fastighetsbranschens mörka hjärta i Stockholm. Efter rollen som avdankad partyprinsessa i ”Avalon” rosades Léonore Ekstrand för sin excentriska psykopatroll som Nojet – en övermogen playgirl som återvänder från sin 25-åriga exil på den spanska solkusten för att casha in sitt fadersarv – ett stort hyreshus i Stockholm. Det hon tror är en kassakossa visar sig snarare vara ett illa underhållet problembygge nedlusat av svartkontrakt och med en ”fläckig förvaltning”.

Veckans klassiker:

”Här har du ditt liv” (1966)

Signe Stade och Eddie Axberg i ”Här har du ditt liv” (1966). Foto: SF

SVT Play. Regi: Jan Troell.

Jan Troells sensationella debutfilm är en lysande vacker filmatisering av Eyvind Johnsons självbiografiska ”Romanen om Olof” som hamnade på åttonde plats – före ”Fanny och Alexander” – i FLM:s omröstning om tidernas bästa svenska filmer. Eddie Axberg spelar titelrollen som den unga Olof som under första världskriget lämnar sitt norrländska fosterhem och senare bestämmer sig för att pröva lyckan söderut.

