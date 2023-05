Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Nolly – en såpastjärnas fall”

Bild 1 av 2 Helena Bonham Carter som Noele Gordon i ”Nolly”. Foto: ITV Studios Bild 2 av 2 Noele Gordon i ”Crossroads” på 1970-talet. Foto: ITV/REX

SVT Play, 24/5. Serieskapare: Russell T Davies Med: Helena Bonham Carter, Con O'Neill, Augustus Prew m fl. 3 avsnitt x 60 min.

Noele ”Nolly” Gordon hade spelat rollfiguren Meg Mortimer i 17 år – fem dagar i veckan – när hon hastigt och lustigt fick sparken och skrevs ut ur såpaserien ”Crossroads” 1981. Ett beslut som sände chockvågor i det brittiska öriket och gav upphov till vilda spekulationer om vad som egentligen hade hänt. Klart är i alla fall att Helena Bonham Carter är i absolut toppform i titelrollen i denna ömsinta, rörande och underhållande hyllning till den fräcka såpastjärnan – signerad manussnillet Russell T Davies (”En engelsk skandal”, ”Queer as folk”, ”Years and years”).

”High desert”

Matt Dillon och Patricia Arquette i ”High desert”. Foto: Hilary Bronwyn Gayle

Apple TV+. Serieskapare: Nancy Fichman, m fl Med: Patricia Arquette, Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Rupert Friend m fl. 8 avsnitt x 40 min.

Mörk, skruvad, sjövild – och varmhjärtad – komediserie från ökenhålan Yucca Valley i Kalifornien med underbara Patricia Arquette (”Escape from Dannemora”, ”Severance”). Här spelar hon den kantstötta periodaren och tidigare droglangaren Peggy Newman. En både charmig, sarkastisk virrpanna som i sorgen efter mamma bestämmer sig för att sadla om och bli... privatdetektiv (!)... hur svårt kan det egentligen vara? Producerad av Ben Stiller och skriven av bland andra Nancy Fichman (”Nurse Jackie”, ”Damages”).

”Spy/Master”

Parker Sawyers och Alec Secăreanu i ”Spy/Master”. Foto: HBO Max

HBO Max, 19/5. Serieskapare: Adina Sadeanu, Kirsten Peters Med: Alec Secareanu, Parker Sawyers, Svenja Jung, Ana Ularu m fl. 6 avsnitt x 50 min.

Spännande och sevärd spionthriller som utspelar sig bakom järnridån i 70-talets Rumänien. Alec Secareanu (”God's own country”) spelar den stoiska säkerhetsagenten Victor Godeanu som både är högra hand åt den brutala diktatorn Nicolae Ceausescu och hemlig KGB-agent. När hans identitet håller på att röjas tvingas han planera för att hoppa av i väst – men jagas av den nitiska Carmen (Ana Ularu) som arbetar för det rumänska kontraspionaget.

”Love to love you, Donna Summer”

Donna Summer Foto: HBO Max

HBO Max, 21/5. Regi: Brooklyn Sudano, Roger Ross Williams Med: Donna Summer. 60 min.

Dottern Brooklyn Sudano har varit med och signerat detta både intima och informativa porträtt av sin legendariska mamma till discodrottning. Via en mix av intervjuer, arkivmaterial och konsertscener tecknas ett porträtt utifrån Donna Summers egna tankar och reflektioner över sitt liv till tonerna av hitlåtar som ”Love to love you”, ”She works hard for the money” och ”I feel love”. Dokumentären hade världspremiär på filmfestivalen i Berlin.

”Ett år bakom kulisserna”

Volodymyr Zelenskyj. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Youtube (gratis). Regi: Dmytro Komarov. Med: Volodymyr Zelenskyj, Valerij Zaluzjnyj, m fl. 2 avsnitt x 60 min (hittills).

”Om huvudstaden faller och ledaren flyr så finns det ingen stat”, säger Volodymyr Zelenskyj när han intervjuas i en tågkupé i premiäravsnittet av serien ”Ett år bakom kulisserna”. En fördjupande och fascinerande spinoff serie på dokumentärfilmen ”Ett år” (”Year”) där tv-journalisten Dmytro Komarov fått unik access till den ukrainska ledningens innersta kärna mitt under brinnande krig. Andra avsnittet är ett porträtt av Ukrainas överbefälhavare Valerij Zaluzjnyj.

”Liv Ullmann. The road less travelled”

Liv Ullmann Foto: Vidar Nordli Mathisen / Viaplay

Viaplay, 21/5. Regi: Dheeraj Akolkar Med: Liv Ullmann, Cate Blanchett, Jeremy Irons, Jessica Chastain, John Litgow, m fl. 3 avsnitt x 45 minuter.

”Underbar människa, extraordinär regissör, ​​fenomenal skådespelerska och otrolig vän.” Cate Blanchett sparade inte på krutet när hon hyllade sin norska väninna på Instagram. Tillsammans med kollegor som Jessica Chastain och Jeremy Irons medverkar den australiska stjärnan också i detta djuplodande porträtt av Ullmann som utforskar både hennes professionella och privata liv under sju decennier inom filmen. Dokumentären visas också på den pågående filmfestivalen i Cannes i sektionen Cannes classics.

”Take a chance”

Gert van der Graaf i ”Take a chance”. Foto: Prime video

Prime Video. Regi: Maria Thulin Med: Gert van der Graaf, Fredrik Strage, m fl. 1 tim och 26 min.

År 2000 dömdes Gert van der Graaf för ofredande och utvisning ur Sverige efter att ha stalkat Agnetha Fältskog sedan deras förhållande tog ett abrupt slut. Nu berättar den nederländska lagerarbetaren att han fortfarande har ABBA-stjärnan på hjärnan. ”Take a chance” blir ett slags uppföljning till ett kapitel i Fredrik Strages ”Fans” (2014) som kretsade kring blind idoldyrkan. En dokumentär färd till celebritetskulturens mörka hjärta som släpper in en strimma ljus men också lämnar flera frågor hängande i luften. Tidernas första svenska originaldokumentär som produceras för Prime Video.

”Beautiful boy” (2018)

Timothée Chalamet i ”Beautiful boy”.

SVT Play. Regi: Felix van Groeningen. Med: Timothée Chalamet, Steve Carell, Amy Ryan, Jack Dylan Grazer, Maura Tierney m fl. 2 tim.

En blytung och gripande nedstigning i drogberoendets helvete som bygger på journalisten David Sheffs bästsäljare ”Tweak. Growing up on methamphetamines” (2008). Detta verklighetsbaserade drama kretsar kring David (Steve Carell) och hans exfru Vicki (Amy Ryan) som tvingas bevittna hur deras älskade son, Nic (Timothée Chalamet), blir ohjälpligt beroende av metamfetamin vilket bryter ner honom fullständigt både fysiskt och psykiskt. Detta blir upptakten till en dramatisk kamp för att rädda sonen undan drogdemonernas våld.

”Mannen på taket” (1976)

Kommissarie Beck (Carl-Gustaf Lindstedt) och hans assistent Rönn (Håkan Serner) i ”Mannen på taket”. Foto: SF

SVT Play. Regi: Bo Widerberg Med: Carl-Gustav Lindstedt, Sven Wollter, Eva Remaeus, Thomas Hellberg, Håkan Serner, m.fl. 1 tim och 56 min.

Bo Widerbergs filmatisering av Sjöwalls-Wahlöös ”Den vedervärdige mannen från Säffle” brukar räknas som den bästa svenska polisfilmen som någonsin har gjorts. Filmen hamnade på delad tionde plats med Bergmans ”Smultronstället” i FLM:s stora omröstning av tidernas bästa svenska filmer. Allt börjar med att kommissarie Beck (Carl-Gustaf Lindstedt) och hans assistent Rönn (Håkan Serner) kallas in för att ta hand om ett fall där en patient har mördats på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Det visar sig snart att den mördade är en kontroversiell polis som räddats av kårandan.

Veckans klassiker:

”Det ljuva livet” (1960)

Marcello Mastroianni och Anita Ekberg i ”Det ljuva livet”. Foto: Alamy

SVT Play, 19/5. Regi. Federico Fellini Med: Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée, Yvonne Furneaux, Magali Noël, m fl. 2 tim och 54 min.

Underbar dramakomedi som följer med skvallerjournalisten Marcello på några dekadenta nattpass där han minglar med älskarinnor, filmstjärnor och intellektuella kring Via Veneto. En lika kaotisk som ljuvlig freskmålning av ”la dolce vita” i 60-talets Rom där Marcello Mastroianni och Anita Ekberg frontar i några av filmhistoriens mest ikoniska scener vid Fontana di Trevi.

