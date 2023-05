Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Logga in

”Fejkpatient”

Einar Bredefeldt och Ann Petrén i ”Fejkpatient”. Foto: Cmore/TV4

Cmore. Serieskapare: Jon Blåhed Med: Einar Bredefeldt, Celie Sparre, Helmon Solomon, Ann Petrén, Erik Enge, Lennart Jähkel, m fl. 8 avsnitt x 20 min.

En mörk men underligt livsbejakande serie om dödsångest, någon? Jon Blåhed (”Inland”) imponerar stort med sin dramakomedi om den narcissisten till skådespelare Albin (Einar Bredefeldt) som i väntan på det stora tv-genombrottet jobbar som fejkpatient på Norrlands universitetssjukhus. Allt vänds på ända när det under en vanlig övning med läkarstudenter upptäcks att han lider av testikelcancer i stadium 4. Något som slungar in den vänsterprasslande Albin i jordens livskris där han finner oväntad tröst hos en äldre medpatient (Ann Petrén).

”DNA 2”

Anders W. Berthelsen och Charlotte Rampling i ”DNA 2”. Foto: Klara Cvrckova/Zentropa

SVT Play. Manus: Torleif Hoppe Regi: Fabian Wullenweber: Med: Anders W. Berthelsen, Olivia Joof, Mario Montescu, Zofia Wichlacz, m fl. 6 avsnitt x 45 min.

Den högoktaniga danska krimserien är tillbaka. Nya säsongen chocköppnar med ett makabert fynd i en container – 19 unga vietnameser hittas döda efter att ha stympats. Spåren leder Köpenhamnspolisen Rolf Larsen (Anders W Berthelsen) in i en brutalt cynisk värld med människohandel, trafficking och modernt slaveri. Bonuspoäng för att även den brittiska kultaktrisen Charlotte Rampling står på rollistan.

”American born chinese”

”American born chinese” Foto: Disney+

Disney+. Serieskapare: Kelvin Yu Med: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Ben Wang, Jimmy Liu, m fl. 8 avsnitt x 30 min.

Oscarsvinnarna Michelle Yeoh och Ke Huy Quan från ”Everything everywhere all at once” spelar biroller i denna pigga amerikanska actionkomedi som är en korsning av övernaturligt uppväxtdrama och immigrantdrama med fantasyvibbar. Bygger på Gene Lueng Yangs serieroman och kretsar kring den unga Wei-Chen som kämpar med sina kulturella rötter samtidigt som han försöker att överleva i den tuffa high school-miljön.

”Fubar”

Monica Barbaro och Arnold Schwarzenegger spelar CIA-agenter under täckmantel i ”Furbar”. Foto: Netflix

Netflix, 25/5. Serieskapare: Nick Santora Med: Arnold Schwarzenegger, Monica Barbaro, Milan Carter, Gabriel Luna, m fl. 8 avsnitt x

Arnold Schwarzeneggers första större tv-roll blev en torrskrattande CIA-agent som luras ut på fältet en allra sista gång före pensioneringen för att oskadliggöra en psykopat till vapenhandlare. Till sin förvåning upptäcker han att även hans dotter (Monica Barbaro) jobbar som hemlig CIA-agent under täckmantel. Lättviktig men underhållande kombo av actionkomedi och ett familjedrama om en dysfunktionell far-dotter-relation.

”The swarm”

Cécil de France i ”The swarm”. Foto: Viaplay

Viaplay, 28/5. Serieskapare: Frank Doelger Med: Alexander Karim, Cécil de France, Takuya Kimura, Barbara Sukowa, m fl. 8 avsnitt x 45 min.

”Game of thrones”-producenten Frank Doelger är showrunner för denna obehagligt aktuella ekothriller där naturen slår tillbaka mot människans framfart på jorden. Alexander Karim och Cécil de France spelar marinforskare som ställs inför extrema utmaningar på jobbet när en serie mystiska naturkatastrofer drabbar olika platser i världen. Bygger på Frank Schätzings tyska bästsäljare ”The swarm” från 2004.

”Air”

Ben Affleck i ”Air”. Foto: Warner

Prime Video, Regi: Ben Affleck Med: Matt Damon, Viola Davis, Jason Bateman, Ben Affleck, Chris Tucker, m fl. 1 tim och 52 min.

”Air” må vara lite av ett luftslott, men Ben Affleck lyckas ändå sälja in storyn, konstaterade Sebastian Lindvall i sin recension. Precis som titeln antyder, är detta Hollywoods skapelseberättelse om den ikoniska basketdojan Air Jordan som mixar den amerikanska drömmen med sport, mode och entreprenörsanda. Matt Damon spelar den stressade Nike-mannen Sonny Vaccaro som satsade hela basketavdelningens budget på att den unga talangen Michael Jordan skulle bli superstjärna. Bingo.

”Aftersun”

Frankie Corio och Paul Mescal i ”Aftersun”. Foto: Landmark media

SF Anytime, Itunes, m fl (hyr 29/5). Regi & manus: Charlotte Wells Med: Paul Mescal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall m fl. 1 tim och 42 min.

Solbrännor, sorg och sönderfall. Charlotte Wells sensationella debutfilm hamnade på första plats när den anrika brittiska filmtidskriften Sight & Sound korade fjolårets bästa film. Paul Mescal (”Normala människor”) är smärtsamt bra i detta udda charterdrama där en plågad pappa åker på sin första egna resa med elvaåriga dottern (Frankie Corio) sedan separationen. ”Förunderligt bra”, skrev DN:s recensent Wanda Bendjelloul.

”Armageddon time”

Michael Banks Repeta och Anthony Hopkins i ”Armageddon time”. Foto: Anne Joyce / Focus Features

SF Anytime, Itunes. Regi: James Gray Med: Anthony Hopkins, Jeremy Strong, Anne Hathaway, Michael Banks Repeta, m fl. 1 tim och 54 min.

En liten pärla som smugit under radarn sedan den tävlade om Guldpalmen i Cannes förra året. Om ni frågar mig, så är det James Grays (”Little Odessa”, ”The yards”) bästa film hittills – ett fint, gripande och delvis självbiografiskt uppväxtrama utan gråtmild nostalgi eller sötsliskig sentimentalitet. Anthony Hopkins lysande som morfar som hjälper sitt judisk-amerikanska barnbarn att ta sig fram i tillvaron och hålla liv i sina konstnärsdrömmar som inte riktigt accepteras av hans strikta men godhjärtade föräldrar, spelade av Anne Hathaway och ”Succession”-stjärnan Jeremy Strong.

”Wannsee 1942”

”Wannsee 1942” Foto: Edge Entertainment

SF Anytime, Itunes. Regi: Matti Geschonneck Med: Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner, m fl. 1 tim och 48 min.

Den 20 januari 1942 samlades representanter för SS och det tyska nazistpartiet i en förort till Berlin för att planera massmordet på judar, det som skulle kallas Förintelsen. Utifrån det autentiska protokollet från den morbida Wannsee-konferensen har Matti Geschonneck iscensatt denna djupt obehagliga filmatisering – en isande stram och überbyråkratisk studie i ondskans förskräckande banalitet. ”Geschonneks knastertorra och kristalliska skildring får tidigare filmatiseringar av mötet att likna uppsluppna folklustspel”, som Björn Wiman skrev i en krönika.

Veckans klassiker:

”I nattens hetta”

Virgil Tibbs (Sidney Poitier) och Gillespie (Rod Steiger) i ”I nattens hetta”. Foto: MGM

SVT Play, 2/6. Regi: Norman Jewison Med: Sidney Poitier, Rod Steiger, Warren Oates, Lee Grant, Larry Gates, m.fl. 1 tim och 50 min.

Svettig, sommarhet och stilfull 60-talsklassiker från den amerikanska södern som kokar av rasspänningar. Handlingen kretsar kring en sofistikerad svart kommissarie från Philadelphia (Sidney Poitier) och en fördomsfull, bufflig vit sydstatspolis (Rod Steiger) som tvingas samarbeta kring ett brutalt mordfall i Mississippi. Även om de avskyr varandra så inser de båda att de behöver varandras hjälp att lösa fallet. Bygger på John Balls thrillerroman från 1965 som släpptes just när medborgarrättsrörelsen hade börjat få genomslag i det amerikanska samhället.

