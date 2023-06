Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Black mirror”

Ben Barnes och Salma Hayek i första delen i antologiserien ”Black mirror”. Foto: Netflix

Netflix. Serieskapare: Charlie Brooker Med: Salma Hayek, Annie Murphy, Ben Barnes, Michael Cera, Josh Hartnett, Kate Mara, m fl. 5 x 60 min.

Efter fyra långa år är Charlie Brookers svarta, suggestiva, skruvade och satiriska sci fi-antologi äntligen tillbaka. Första delen ”Joan är vidrig” börjar i gammal god BM-stil när en mellanchef (Annie Murphy) på ett techföretag plötsligt gör sitt livs mest överraskande upptäckt – en viss global strömningsjätte har lanserat en prestigefull tv-dramaserie som är en karbonkopia av hennes liv där hon porträtteras av Hollywoodstjärnan Salma Hayek...

”Shiny happy people. Duggar family secrets”

Familjen Duggar i ”Shiny happy people”. Foto: Amazon prime video

Amazon prime video. Regi: Olivia Crist, Julia Willoughby Nason. Med: Derick Dillard, Jill Duggar Dillard, Brooke Arnold, m fl. 4 x ca 45 min.

”Årets dokuserie. Och årets politikdoku. Och årets skräckserie”, skrev Kjell Häglund om ”Shiny happy people” i TV Dags. Är lite benägen att hålla med. Denna kusliga dokuserie med årets mest ironiska titel kretsar kring den megakända reality-tv-familjen Duggar med 19 hemskolade barn och deras koppling till den kontroversiella organisationen ”The Institute in Basic Life Principles”. En mardrömslik mix av skandalösa familjehemligheter och en skildring av fundamentalistiska, mäktiga mörkerkrafter inom amerikansk politik som fått demokratin i gungning.

”The righteous gemstones 3”

John Goodman spelar patriarken i familjen Foto: HBO Max

HBO Max, 19/6. Serieskapare: Danny McBride Med: John Goodman, Danny McBride, Edi Patterson, Adam DeVine. 9 x 35 min.

Abstinens efter bortskämda nepobabies sedan ”Succession” gick i graven? Då kanske nya säsongen av detta klandrama om en girig tv-predikant-familj kan ge en viss lindring. De tre Gemstone-kidsen får sina fiskar varma när de till slut står vid sina drömmars mål och tar kontroll över kyrkan: bara för att upptäcka att de befordrats långt över sin kompetensnivå och dessutom utmanas av en pistolviftande predikant (spelad av Steve Zahn från ”The White Lotus”).

”Close”

Remi (Gustav De Waele) och Leo (Eden Dambrine) i ”Close”. Foto: Kris Dewitte_Menuet

TriArt Play, SF Anytime, 19/6. Regi: Lukas Dhont Med: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, m fl. 1 tim och 44 min.

Hjärtslitande och finkänsligt uppväxtdrama som öppnar tårkanalerna på vid gavel. Handlingen kretsar kring en brusten bromance mellan två 13-åriga belgiska pojkar som får ödesdigra konsekvenser. Efter att ha varit oskiljaktiga sedan barnsben, glider de sakta isär under det sociala trycket i skolmiljön när deras tajta vänskap hånas och queer-stämplas i skolan. Vann juryns stora pris i Cannes 2022 och Oscarsnominerades för bästa internationella film.

”Chevalier”

Kelvin Harrison Jr i ”Chevalier”. Foto: Disney+

Disney+. Regi: Stephen Williams Med: Kelvin Harrison Jr, Lucy Boynton, Samara Weaving m fl. 1 tim och 48 min.

Det bortglömda musiksnillet Joseph Bologne, alias Chevalier de Saint-Georges, får till slut sin plats i rampljuset i denna sevärda kostymfilm. ”Chevalier” berättar den osannolika framgångssagan om den oäkta sonen (Kelvin Harrison Jr) till en afrikansk slav och en fransk plantageägare som tog sig till toppen av societeten i 1700-talets Frankrike, var en hyllad fäktare och kompositör som utmanade Mozart på violin-duell och bråkade med Marie Antoinette (Lucy Boynton).

”Bros”

Foto: Universal Pictures

Skyshowtime, 16/6. Regi: Nicholas Toller. Med: Billy Eichner, Luke Macfarlane, Guy Branum, m fl. 1 tim 55 min.

”Den första homosexuella romantiska komedin från en stor Hollywoodstudio med huvudrollsensemble som består helt och hållet av HBTQ-skådespelare”. Så lanserades denna film som producerats av humorstjärnan Judd Apatow (”Funny people”, ”This is 40”, ”The king of Staten Island). Handlingen kretsar kring framgångspoddaren Bobby (Billy Eichner) och juristen Aaron (Luke Macfarlane) som sliter med kärleken och försöker att komma tillrätta med sina nojor inför tvåsamhet och äkta närhet.

”Stan Lee”

Stan Lee Foto: Disney+

Disney+, 16/6. Regi: David Gelb. Med: 1 tim 26 minuter.

Man ska förstås vara på sin vakt när filmbolagen släpper officiella fan-dokumentärer om sina egna företagsprodukter. Men denna dokumentär om Marvel-hjältarnas legendariska pappa, Stan Lee, är sevärd. Efter dokumentärer som ”Jiro dreams of Sushi” (2011) berättar David Gelb historien om Stanley Lieber som knappast föddes med silversked i mun. Som son till rumänska judar växte han upp under fattiga omständigheter i New York under depressionen. Efter att ha fått in en fot i serievärlden redan 1939 debuterade han med ”Captain America” 1941, något som följdes av figurer som Spiderman, Iron Man, Hulken, Thor och X-men, etc. Tvärtemot vad man kan tro när man ser på dagens minutiöst planerade Marvel-filmer, så var serierna mer eller mindre ett resultat av improvisation.

”Vem dödade The KLF?”

”Vem dödade The KLF?” Foto: Nonstop

SVT Play, 18/6. Regi: Chris Atkins. Med: Bill Drummond, Jimi Cauty, Carl Cox, m fl. 1 tim och 28 min.

Tidernas pusseldeckare för alla oss som undrat vem som egentligen tog död på KLF – Bill Drummonds och Jimmy Cautys dansmusikprojekt. Atkins berättar den lika galna som osannolika historien om den brittiska elektroduon, dess uppgång och fall i 90-talets gryning. Ett projekt som startades för att använda musiken som ett redskap för att sprida kaos men oavsiktligt råkade bli en hitmaskin. På toppen av sin ofrivilliga popkarriär försvann upphovsmännen, raderade sin musik från katalogerna och eldade upp en miljon pund av sina egna pengar...

Veckans klassiker:

”Picassos äventyr” (1978)

Gösta Ekman som Pablo Picasso i ”Picassos äventyr”. Foto: SF

SVT Play. Regi: Tage Danielsson. Med: Gösta Ekman, Hans Alfredson, Margaretha Krook, Lena Olin, Birgitta Andersson, Lena Nyman m.fl.

”Konsten är en lögn som visar verkligheten”, sa Pablo Picasso. Med detta citat öppnar Hasse och Tages utflippade, lekfulla och kärleksfulla satir om det spanska snillet som föddes i Málagas fattigkvarter och tog sig till toppen av konstvärlden. Gösta Ekman spelar titelrollen i denna publiksuccé som vann en Guldbagge för bästa film och filmkritikernas pris. ”Picassos äventyr” är också först ut i SVT:s sommarsatsning på filmer av och med Hasse å Tage: från 23/6 läggs dessa filmer ut på SVT Play: ”Mannen som slutade röka”, ”P & B”, ”Sopor”, ”Släpp fångarne loss - det är vår”, ”Ägget är löst”, ”Äppelkriget”.

