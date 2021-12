Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Jean Smart vann en Emmy för rollen i komediserien ”Hacks”. Foto: Alamy

”Hacks”

HBO Max, prem 15 dec. Serieskapare: Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky Med: Jean Smart, Hannah Einbinder, Carl Clemons-Hopkins, m fl. 10 avsnitt x 30 min.

”Deb, 2,500 shower! Alltså, jag tror att det är ett rekord för Las Vegas!

”Det är det.”

”Och de uppkallar en gata efter dig.

”Jag vet. Deborah Vance Drive. Den kommer förmodligen att bli en återvändsgränd med en abortklinik.”

Årets mest hajpade amerikanska komediserie går på knock redan från start. I serien spelar Jean Smart en fiktiv stå-upp-stjärna (kalkerad på Joan Rivers) som börjar tappa lite av sin forna glans. I syfte att sälja in Deborah Vance hos en yngre publik paras hon ihop med den bortklemade millenial-tjejen Ava (spelad av Hannah Einbinder) som ska vässa skämten. Denna tokhyllade ”udda paret”-komedi samlade på sig hela 15 Emmy-nomineringar och vann tre - däribland bästa kvinnliga huvudroll. Den underbart syrliga Jean Smart kan också ses i tv-serier som ”Mare of Easttown”, ”Fargo” och ”Watchmen”.

Olivia Colman och Anthony Hopkins i ”The father”. Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

”The father”

Triart.se, hyrfilm Regi: Florian Zeller Med: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gattis, Imogen Poots m fl. Spelfilm 97 min.

Ett suveränt, thrillerartat far-dotter-drama som utspelar sig i demenssjukdomens dimmiga landskap. Oscarsvinnaren Anthony Hopkins gör ett knivskarpt porträtt av en alltmer förvirrad pappa som tappar greppet om tillvaron och envist vägrar ta hjälp av sin dotter (Olivia Colman). Florian Zellers suggestiva och gripande drama skildrar demens inifrån bygger på hans egen pjäs ”Le Père” och vann även en Oscar för bästa manus efter förlaga.

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parke och Kristin Davis i ”And just like that” Foto: HBO Max

”And just like that”

HBO Max Serieskapare: Darren Star Manus & regi: Michael Patrick King, Candace Bushnell med flera.Med: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon med flera.

”Igenkänning har ju alltid varit seriens styrka och bara så där… så återerövrar ”Sex and the city” sin rättmätiga plats i rampljuset”, skriver DN:s Wanda Bendjelloul i sin recension av ”Sex and the city”-uppföljaren som erbjuder mer mångfald och mindre sex. ”And just like that” kommer mer än 20 år efter den banbrytande originalserien med de fyra singeltjejerna Carrie, Miranda, Charlotte och Samantha på vift i New York.

Bild 1 av 2 ”Harlem” Foto: Sarah_Shatz Bild 2 av 2 Foto: Sarah Shatz Bildspel

”Harlem”

Amazon prime. Serieskapare: Tracy Oliver m fl Med: Meagan Good, Jerrie Johnson, Grace Byers, Shoniqua Shandai m fl. 11 avsnitt x 30 min.

Om ni blir besvikna på ”And just like that...” så kan ni prova denna lite yngre och coolare variant som bygger på samma koncept. Tracy Olivers (”Girl's trip”) serie kretsar kring fyra tajta och stilmedvetna väninnor 30-årsåldern i som söker efter kärlek, sex och identitet i den gentrifierade stadsdelen på Manhattan. Meagan Good, Jerrie Johnson, Grace Byers och Shoniqua Shandai på rollistan.

Bild 1 av 2 Ed Gavagan, Michael Sandridge och Dan Laurine i ”Procession”. Foto: Netflix Bild 2 av 2 ”Procession” Foto: Netflix Bildspel

”Procession”

Netflix. Regi: Robert Greene Med: Ed Gavagan, Joe Eldred, Dan Laurine, Mike Foreman, m fl. Dokumentär 118 min.

En av årets starkaste dokumentärer kretsar kring sex traumatiserade vuxna män från Mellanvästern som försöker återta kontrollen över sitt liv efter att ha utsatts för sexuella övergrepp av katolska präster under barndomen. Robert Greenes starka och renande film skildrar ett slags dramaterapiinspirerat experiment där offren får regissera och återskapa scener som bygger på deras egna minnen och upplevelser. Det blir också en stilstudie i konst som exorcism och läkande kraft.

Eleanor Tomlinson och Rafe Spall i ”Världarnas krig”. Foto: Ben Blackall/Mammoth Screen

”Världarnas krig”

SVT Play. Manus: Peter Harness Regi: Craig Viveiros Med: Eleanor Tomlinson, Rafe Spall, Robert Carlyle, Rupert Graves, Woody Norman, Jonathan Aris m.fl. 3 avsnitt x 55 min.

”Doom, dystopia and a dash of Downton”, skrev The Guardian om denna uppdaterade serieversion från 2019 av H G Wells ”Världarnas krig” (1898) som anses vara världens första sci-fi roman. Precis som i boken kretsar handlingen kring det ogifta paret George (Rafe Spall) och Amy (Eleanor Tomlinson) som lever tillsammans i det edvardianska England när elaka utomjordingar plötsligt invaderar jorden.

”The lost symbol” Foto: Peacock

”The lost symbol”

Cmore. Serieskapare: Dan Dworkin, Jay Beattie Med: Ashley Zukerman, Valorie Curry. 10 avsnitt x 45 min.

Gömda portaler, kluriga chiffergåtor och konspirationsteorier. Ni som kan era Da Vinci-koder vet precis vad ni kan förvänta er av denna nya serie som bygger på Dan Browns andra bästsäljare. En symbolladdad äventyrsserie som kretsar kring den unge symbologen Robert Langdon (Ashley Zukerman) som tvingas lösa ett dödligt pussel för att kunna rädda sin mentor – Smithsonian-chefen Peter Solomon som kidnappats av den mystiska Mal'Akh. Manusförfattarna har gjort en tydlig uppdatering av Browns bok för att passa vår postfaktiska värld där galna konspirationsteorier kan bli virala med en knapptryckning.

Frankie Adams, Shohreh Aghdashloo och Tim Dekay i ”The expanse 6”. Foto: Shane Mahood / Amazon

”The expanse 6”

Amazon prime video. Serieskapare: Mark Fergus m fl, efter James S.A. Coreys romaner. Med: Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, m fl. 6 avsnitt x 60 min.

Sista säsongen för den actionladdade sci-fi-serien som bygger på James S.A. Coreys romaner och utspelar sig i ett koloniserat solsystem där regeringarna på Jorden, Mars och Asteroidbältet befinner sig i en långvarig konflikt. Besättningen på det olagligt bärgade rymdskeppet Rocinante upptäcker en stor konspiration och en mystisk utomjordisk teknologi som hotar att rubba maktbalansen och hota hela mänskligheten.

Riz Ahmed, Lucian-River Chauhan och Aditya Geddada i ”Encounter”. Foto: Amazon prime

”Encounter”

Amazon prime. Regi: Michael Pearce Med: Riz Ahmed, Olivia Spencer, Lucian-River Chauhan, Aditya Geddada m fl. Spelfilm 108 min.

”Folks look normal but they’re not”, konstaterar Riz Ahmeds marinkårssoldat och pappa i denna originalfilm från Amazon. I filmen tvingas han ut på sitt livs farligaste uppdrag för att rädda sina intet ont anande söner från ett mystiskt hot genom att ta med dem ut på ”a crazy road trip with your cool ass dad!”. Bäddat för ett udda alien-drama där Riz Ahmed lyser precis som i Oscarsnominerade ”Sound of metal” och tv-serien ”The night of”.

”Flykt” Foto: Triart

”Flykt”

Triart.se. Regi: Jonas Poher Rasmussen. Röster: Daniel Karimyar, Fardin Mijdzadeh, Milad Eskandari m fl. Dokumentär 90 min.

Ofrivilliga familjeseparationer, fantomsmärtor, skrupelfria människosmugglare, flykt genom Europa och en hemlighet. Jonas Poher Rasmussens animerade flyktingdrama bygger på ett omskakande livsöde som berättas av hans afghanska vän och tidigare skolkamrat. Den animerade formen gav regissören möjlighet att visualisera subjektiva minnen och borra sig ner i den känslomässiga upplevelsen på ett mer surrealistiskt och expressivt sätt.

A-ha 1984. Foto: Ilpo Musto/REX

”A-ha - the movie”

Triart.se.

”Det finns vänskap men det var inte det som förde oss samman”, säger A-ha-sångaren Morten Harket i denna sevärda och ärliga dokumentär som skulle ha kunnat heta ”De osannolika popstjärnorna”. ”A-ha – the movie” är både en film om dysfunktionell medelålders vänskap och en historia om några målstyrda unga norrmän som mot alla odds lyckades ta över världen med monsterhiten ”Take on me” när 80-talet stod i zenit.

Mahershala Ali och Alex R Hibbert i ”Moonlight”. Foto: Supplied by LMK

”Moonlight”

SVT Play.

Ett melankoliskt mästerverk från Miamis solkiga skuggsida och en svidande vacker kärlekshistoria som utspelar sig åratal senare. Utifrån pjäsen ”In moonlight black boys look blue” har Barry Jenkins mejslat fram en hjärtskärande uppväxtskildring med en stark laddning av undertryckta känslor och begär. Ett paradexempel på filmkonstens enastående förmåga att låta oss se världen med någon annans ögon. Vann Oscar för bästa film 2017.

Bahar Pars och Rolf Lassgård i ”En man som heter Ove”. Foto: Alamy

”En man som heter Ove”

SVT Play. Regi: Hannes Holm Med: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll m fl. Spelfilm 116 min.

Hannes Holms filmatisering av Fredrik Backmans bästsäljare samlade ofattbara 1,7 miljoner biobesökare och utsågs till Sveriges Oscarsbidrag 2016. I filmen spelar Rolf Lassgård den sorgtyngda surgubben Ove, en fingerpekande ordningsfascist, kolerisk rättshaverist och djupfryst konspirationsteoretiker som sakta tinar upp i mötet med den höggravida invandrarkvinnan Parvaneh (Bahar Pars).

