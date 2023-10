Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

”Beckham”

Bild 1 av 2 Alex Ferguson och David Beckham. Foto: Netflix Bild 2 av 2 David Beckham intervjuas i ”Beckham”. Foto: Netflix

Netflix. Regi: Fisher Stevens. Med: David Beckham, Victoria Beckham, Alex Ferguson, Gary Neville, Paul Scholes, Figo, Diego Simeone m fl. 4 avsnitt x 60 min.

Måste erkänna att jag inte hade några höga förväntningar på en dokumentärserie om den brittiska fotbollsstjärnan som punktbevakats av medierna sedan mitten av 90-talet. Jag hade fel, fruktansvärt fel. ”Beckham” är en superb serie där både ”Goldenballs”, hans närmaste krets och forna fiender får komma till tals på ett öppenhjärtigt sätt. En av de bästa sportdokumentärerna jag har sett på evigheter – sammansatt, spännande, skvallrig, skakande, stilig, skojig och lätt skruvad...

”Lupin 3”

Omar Sy i ”Lupin 3”. Foto: Emmanuel Guimier/Netflix

Netflix, 5/10. Serieskapare: George Kay. Med: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Hervé Pierre m fl. 5 x 45 min.

Omar Sys karismatiska gentlemannatjuv är tillbaka för tredje rundan av den moderna versionen av Maurice Leblancs ikoniska Parisprofil Arsène Lupin. I öppningen av nya säsongen trycker Assane Diop i sitt hemliga gömställe och plågas så mycket av längtan efter sin familj att han beslutar sig för att återvända till Paris med ett radikalt förslag om att börja ett nytt liv utanför Frankrike. Frågan är om det blir riktigt blir som han tänkt sig.

”Our flag means death 2”

Rhys Darby i ”Our flag means death 2”. Foto: HBO Max

HBO Max. Serieskapare: David Jenkins. Med: Rhys Darby, Taika Waititi, Minnie Driver, Matthew Maher, m fl. 9 avsnitt x 30 min.

David Jenkins piratkomedi om Stede Bonnet (Rhys Darby) blev en överraskande nöjeskryssning i strömningshavet (drumdish!) förra året. Inte minst överraskande var bromancen mellan Bonnet och hans ökända piratkollega Blackbeard (Taika Waititi). En mörkare och mer ångestfylld ton slås an i öppningen av andra säsongen där Minnie Driver också ansluter sig till besättningen. Bygger löst på den verkliga historien om ”gentlemanna-piraten” Stede Bonnet som levde på 1700-talet.

”Loki 2”

Bild 1 av 2 Tom Hiddleston i ”Loki 2”. Foto: Marvel Studios Bild 2 av 2 Sylvie (Sophia Di Martino) i ”Loki 2”. Foto: Marvel Studios

Disney+. Serieskapare: Michael Waldron. Med: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Sophia Di Martino, m fl. 6 avsnitt x 55 min.

Första säsongen av denna Marvel-spinoff var en charmig skapelse där Tom Hiddleston tidsresande multiversum-gud ”förfinat sin älskvärda antihjälte genom att kombinera ett lömskt leende med en brittisk accent”, som Jacob Lundström skrev i sin recension. I öppningen av andra säsongen har Loki delvis försonats med Sylvie (Sophia Di Martino) och arbetar tillsammans med Mobius M Mobius (Owen Wilson) bland tidslinjeövervakarna på byråkratiska Time Variance Authority.

”Dear mama”

Tupac Shakur. Foto: TT

Disney+. Regi: Allen Hughes. Med: Mike Tyson, Gloria Cox, Snoop Dogg, m fl. 5 avsnitt x 60 min.

”A poor single mother on welfare, tell me how you did it/ There's no way I can pay you back/ But the plan is to show you that I understand/ You are appreciated...”, rappade Tupac Shakur i låten ”Dear Mama” från 1995. Det är också titeln på denna gripande dokumentärserie om den motsägelsefulla och mytomspunna hiphop-stjärnan som mördades året därpå, 1996. Serien är regisserad av vännen Allen Hughes och ramas in av rapparens relation till sin mamma, Black Panther-aktivisten Afeni Shakur, som hade ett avgörande inflytande på sin son.

”Estonia och myterna”

Estonias bogvisir bärgades efter olyckan 1994. Foto: Jaako Avikainen

SVT Play, 8/10. Regi: Bosse Lindquist, Linus Brohult. 30 min.

För sju år sedan var Bosse Lindquist drivande bakom världsscoopet att kirurgen Paolo Macchiarini bedrivit livsfarliga och plågsamma experiment med patienter på Karolinska universitetssjukhuset. Nu vänder Lindquist sin granskande blick mot Estonia-katastrofen och dess efterspel. I veckans DN (3/10) hävdade Lindquist att ”Medierna har köpt de mörka myterna om Estonia”. I söndagens avsnitt av Vetenskapens värld presenterar han resultatet av sina efterforskningar där han är kritisk till alla de konspirationsteorier som uppstått ur katastrofen. I programmet medverkar också arkeologen Jonathan Lindström som förlorade sina föräldrar i katastrofen och upplever mytbildningen kring förlisningen som ett öppet sår.

”Vänner sökes”

Eva i ”Vänner sökes” Foto: SVT

SVT Play, 7/10. Regi: Gustav Ahlgren. 3 avsnitt x 30 min.

”Jag skäms för att säga att jag inte har vänner. Jag är rädd att jag inte duger”, säger Eva från Linköping i den rörande dokumentärserien ”Vänner sökes”. Hon är inte ensam med sina känslor – social isolering är ett växande problem och en riskfaktor för hälsan. Vid sidan av Björn och Adam bryter hon tabut och berättar hon öppenhjärtigt om sina erfarenheter av att stå vid sidan om, att känna skam, sorg, saknad och längtan efter gemenskap. Från regissören Gustav Ahlgren som tidigare har gjort den underbara dokumentären ”Sivandivan” (2019) tillsammans med Emelie Jönsson.

”Haunted mansion”

”Haunted mansion”. Foto: Disney+

Disney+. Regi: Justin Simien. Med: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Jamie Lee Curtis och Jared Leto. 2 tim och 3 min .

Disney-imperiet fortsätter att återvinna sina egna produkter som om det inte fanns någon morgondag. Tjugo år efter originalfilmen med Eddie Murphy kommer denna stjärnspäckade nyinspelning med bland andra La Keith Stanfield, Tiffany Haddish och Owen Wilson. Bäddat för lättsam skräckunderhållning när en kvinna och hennes son anlitar en högst brokig skara ”andliga experter” för att rensa hemmet från övernaturliga gäster.

”Triangle of sadness”

Yaya (Charlbi Dean) och Carl (Harris Dickinson) i ”Triangle of sadness”. Foto: Plattform produktion

SVT Play, 6/10. Regi: Ruben Östlund. Med: Woody Harrelson, Dolly de Leon, Henrik Dorsin, Zlatko Buric, m fl. 2 tim 27 min.

Från och med fredag går det att strömma Ruben Östlunds modemedvetna Guldpalmsvinnare från 2022 gratis på SVT Play. Uppdukat för en underhållande satir om klassklyftor, maktordning och de superrika när en lyxyacht förliser och ställer alla gamla hierarkier på ända bland de överlevande som spolas upp på en öde ö. Ännu en spektakulär och tragikomisk studie av mänskligt beteende från den svenska filmens ledande socialantropolog. I samband med detta visar SVT också tidigare Östlund-filmer som ”Gitarrmongot”, ”De ofrivilliga”, ”Play”, ”Turist” och ”The square”.

”En dag till att leva”

”En dag till att leva” skildrar den polske reportern Ryszard Kapuscinskis upplevelser under inbördeskriget i Angola 1975. Foto: Edge Entertainment

SVT Play, 6/10. Regi: Raúl de la Fuente Manus: Raúl de la Fuente, Amaia Remirez, m fl. Med: Miroslaw Hansiszewski, Virgil J. Smith, Olga Boladz m fl. 1 timme och 25 minuter.

”Både spännande och uppfordrande”, skrev DN:s Eva af Geijerstam i sin recension av denna lyckade dramatisering av Ryszard Kapuscinskis egna memorarer. I mitten av 1970-talet fick den legendariska polska krigskorrespondenten kamikazeuppdraget att skildra det blodiga inbördeskriget i Angola som bröt ut efter landets självständighetsförklaring. Raúl de la Fuentes animerade film skildrar hur erfarenheterna förändrade Kapuscinski för alltid och förvandlade honom till författare.

