Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips

Joshua Jackson i ”Dr Death”. Foto: Peacock

”Dr Death”

Cmore/TV4 Play. Med: Joshua Jackson, Alec Baldwin, Christian Slater, Anna Sophia Robb m fl

Verklighetsbaserad dramarysare om den ökända neurokirurgen Christopher ”Dr Death” Duntsch som numera sitter på livstid efter att ha lämnat mängder av felbehandlade patienter efter sig i Dallas. Alec Baldwin och Christian Slater spelar två läkare som försöker att sätta stopp för sin livsfarliga kollega (spelad av Joshua Jackson från ”The affair”). Samtidigt finns dokumentären ”Dr. Death: the undoctored truth” att strömma på Cmore/TV4.

”Jaguar” Foto: Netflix

”Jaguar”

Netflix. Serieskapare: Ramón Campos and Gema R Neira Med: Blanca Suárez, Iván Marcos, Francesc Garrido ,Adrián Lastra

Okonstlat och actionladdat spanskt spänningsdrama som påminner lite om Amazon-serien ”Hunters”, men utspelar sig i det tidiga 60-talets Madrid. Serien kretsar kring Förintelseöverlevaren Isabel som vill utkräva hämnd på den nazist som mördade hennes far i koncentrationslägret Mauthausen. Just när hon ska skrida till verket upptäcker hon att det är flera som söker rättvisa och låter sig rekryteras till en grupp med nazijägare.

Andrew Scott och Lily James i ”The pursuit love”. Foto: Robert Viglasky

”The pursuit of love”

Amazon prime video. Serieskapare: Emily Mortimer Med: Lily James, Andrew Scott, Emily Beecham, Dominic West m fl

Kärlek, sex och frihetslängtan. Denna BBC-producerade romantiska dramakomedi kretsar kring två kusiners jakt efter en idealisk äkta man i mellankrigstidens Europa. Till skillnad från Emily Beechams rollfigur söker Lily James (”Downton Abbey”) mer vågade romantiska hjältinna något mer än en stabil tillvaro. Andrew Scott (”Fleabag”) och Dominic West (”The affair”) står också på rollistan i denna miniserie som bygger på Nancy Mitfords roman från 1945.

Kommissarie Colin Sutton (Martin Clunes). Foto: Buffalo Pictures

”Manhunt: the night stalker”

SVT Play. Med: Martin Clunes, Jude Akuwudike, Sara Gregory, Ania Marson, m fl

Den underbart underskruvade ”Doc Martin”-stjärnan Martin Clunes återvänder som kommissarie Colin Sutton i verklighetsbaserade ”Manhunt”. I nya säsongen av denna diskbänksrealistiska kriminalserie kallas han in för att styra upp ett olöst fall med en våldtäktsman som höll sydöstra London i skräck under mer än ett decennium. Baserat på Colin Suttons riktiga dagböcker om jakten på en av Storbritanniens värsta serievåldtäktsmän någonsin.

Madonna i ”Madame X”. Foto: Ricardo Gomes

”Madame X”

Paramount + Regi: Ricardo Gomes och SKNX. Med: Madonna m fl

”I'm here to disturb the peace”, förklarar Madonnas alter ego Madame X – en karsk agent med piratlapp för ögat som vill vara ett ljus i mörkret och en frihetskämpe. Denna nya konsertdokumentär skildrar världsturnén som delar namn med popdrottningens fjortonde studioalbum. ”Madame X” är filmad i Lissabon med 48 musiker och dansare på scen, däribland Madonnas barn, samt den helkvinnliga orkestern Orquestra Batukadeiras.

”Bellingcat - sanningsjägarna” Foto: Hans Pool/Submarine

”Bellingcat - sanningsjägarna”

SVT Play Regi: Hans Pool

”Bellingcat – truth in a post-truth world” är originaltiteln på denna rafflande dokumentär om det omtalade internationella nätverket som ligger bakom avslöjanden kring nedskjutningen av MH17 i östra Ukraina, krigsbrott i Syrien och förgiftningen av den tidigare ryska spionen Sergej Skripal i Salisbury. Hans Pools film en bakom-kulisserna-skildring av hur kollektivet av grävande medborgarjournalister och datorexperter jagar sanningen genom att samla graverande bevis genom öppna källor på nätet.

Aleksej Navalnyj Foto: Dimitar Dilkoff/Getty Images/AFP

”Navalnyj - Putins fiende nummer ett”

SVT Play. Regi: Jon Blair

Vem är mannen som blivit ett sådant hot mot den ryska regimen att han måste röjas ur vägen? Detta är den enkla grundfrågan som genomsyrar denna brittiska dokumentär (originaltitel ”The man Putin couldn’t kill”) som återberättar den häpnadsväckande historien om den kaxiga ryska regimkritikern som överlevde försöket att mörda honom genom att placera nervgiftet Novitjok i kalsongerna. En isande rysare från verkligheten som laddas med samma sorts svart humor som Navalnyj brukar använda mot överheten.

”Minari” Foto: Alamy

”Minari”

SF Anytime, hyrfilm. Regi: Lee Isaac Chung Med: Steven Yeun, Yeri Han, Yuh-Jung Youn, Alan S. Kim

Naturlyrik, familjekänsla, migration, kulturkrockar och utanförskap. Lee Isaac Chungs självbiografiska och själfulla familjedrama tog filmvärlden med storm och nominerades till sex Oscar i vintras. En ljuv sommarbris till film om en koreansk familj som flyttar från Los Angeles för att bli lantbrukare i 80-talets Arkansas. Yuh-Jung Youn vann en Oscar för den charmiga men irriterande mormorsfiguren Soonja.

”Dogman” Foto: Greta De Lazzaris /NonStop Entertainment

”Dogman”

SVT Play, (SVT1 14/10) Regi: Matteo Garrone Med: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano m fl

Egensinnig dramathriller med neorealistisk touch från Gomorra-regissören Matteo Garrone. Den hunsade särlingen Marcello driver en hundsalong i en av Roms mest luggslitna förorter, extraknäcker motvilligt som kokainlangare men drömmer mest om att tillbringa tiden med sin älskade dotter. När storhunden Simone vill tvinga honom in i grövre kriminalitet beslutar sig Marcello för att slita sig från kopplet – oavsett vad det kostar.

Anna Godenius i ”Män kan inte våldtas” Foto: Donner productions

”Män kan inte våldtas”

SVT Play. Regi: Jörn Donner. Med: Anna Godenius, Gösta Bredefeldt, Toni Regner, Nils Brandt, Algot Böstman, m fl

”En sliskig chockroman som är deprimerande att läsa”, skrev Hufvudstadsbladets kritiker om Märta Tikkanens banbrytande roman som var ett inlägg i dåtidens våldtäktsdebatt. Boken blev en internationell succé och filmades av Jörn Donner 1978. Precis som i romanen kretsar kring en bibliotekarie (spelad av Anna Godenius) som blir våldtagen och förnedrad av en man (Gösta Bredefeldt). I stället för att polisanmäla planerar hon att hämnas och förödmjuka gärningsman och polisanmäla sig själv.

Renato Salvatore och Alain Delon i ”Rocco och hans bröder”. Foto: Alamy

”Rocco och hans bröder”

SVT Play. Regi: Luchino Visconti Med: Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori, Katina Paxinou m fl

Intensivt, neorealistiskt brödradrama av mästarregissören Luchino Visconti som också ligger bakom klassiker som ”Cykeltjuven”, ”Leoparden” och ”Döden i Venedig”. Alain Delon spelar den unga Rocco som flyttar fattiga södern och söker ett bättre liv i det norditalienska industrihjärtat Milano. Bäddat för tidernas brödrabråk när Delons känsliga rollfigur och dennes hetlevrade bror (Renato Salvatori) förälskar sig i samma prostituerade kvinna. Vann Juryns stora pris vid filmfestivalen i Venedig under premiäråret 1960.

Veckans klassiker:

Nino Manfredi, Vittorio Gassman och Stefania Sandrelli i ”Vi som älskade varandra så mycket”. Foto: Photo 12 / Alamy Stock Photo

”Vi som älskade varandra så mycket” (1974)

SVT Play Regi: Ettore Scola Med: Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli m fl

Bitterljuvt och spirituellt mästerverk om några revolutionsromantiska vänner som skulle förändra världen – men som snarare själva lät sig förändras. Sällan har vänskap, förlorad oskuld, svikna ideal och krossade drömmar skildrats på ett lika komiskt, vemodigt, romantiskt och livfullt sätt. Scolas hyllning till den italienska efterkrigsfilmen följer rollfigurerna från slutet av andra världskriget fram till baksmällan efter den sexuella revolutionen i början av 70-talet.

