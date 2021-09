Nicholas Wennö: Krisande mammor har dominerat på filmfestvalen i Venedig

Så här i backspegeln var det förstås ett omen att Pedro Almodóvar öppnade den 78:e filmfestivalen i Venedig. Genom åren har den spanska auteuren profilerat sig som en av filmvärldens ledande kvinnoskildrare, inte minst för sina komplicerade mammafigurer i filmer som ”Julieta”, ”Volver” och Oscarsvinnaren ”Allt om min mamma”. I nya ”Madres paralelas” skildrar han hela moderskapets spektrum via ännu ett knippe djuplodande kvinnoporträtt.

I centrum står två mammor som råkar korsa varandras spår på BB – en chic och välbärgad reklamfotograf kring 40-strecket (Penélope Cruz) och en tonåring som fortfarande är mambo (Metina Smit). Trots att de befinner sig i skilda världar blir detta början på en oväntad relation som rör sig från släktskap och attraktion till svartsjuka, hat och försoning – allt hanterat med största subtilitet. I slutändan formar sig Almodóvars film till en varmhjärtad film om kvinnlig solidaritet.

”Parallella mammor” har varit ett ledmotiv i Lidos coronasäkrade biografer där alla bär munskydd och har två doser vaccin. Den kanske mest uppenbara är ”107 mothers” som visas i sidosektionen Horizonti. Efter sex år av personliga möten med kvinnor på fängelser i Odessa har den slovenska filmskaparen Peter Kerekes skapat ett dokudrama som försöker att utforska gränserna för tillgivenhet och besatthet bland kvinnor i fångenskap som just har gått in i mammarollen.

Maggie Gyllenhaals tabubrytande regidebut ”The lost daughter” kan visserligen inte skylta med lika många mammor, men borrar sig djupare ner i modersrollen än de flesta andra filmer. Detta psykodrama efter den italienska författaren Elena Ferrantes roman formar sig sakta till en brutalt naken studie i de mörkare och mer ambivalenta känslor som kan förknippas med moderskapet.

Olivia Colman spelar en frånskild brittisk litteraturprofessor som får sin grekiska solsemester störd av sina inre demoner. Mötet med en ung mamma (Dakota Johnson) och hennes dotter utlöser en oväntad ångestreaktion som gör att Colmans skuldtyngda mamma tvingas konfronteras med sig själv och de desperata och ödesdigra val hon gjorde som en ung, pressad mamma (spelad av Jessie Buckley). Olivia Colman, som för några år sedan vann en Oscar för ”The favourite” där hon spelade en drottning som födde 17 barn, gör ännu en fantastisk rollprestation som lär belönas när prissäsongen drar i gång.

Om Colman alltid är briljant, så har hennes mer ojämna Hollywoodkollega Kristen Stewart kanske överträffat sig själv i rollen som prinsessan Diana i ”Spencer”. Den forna ”Twilight”-aktrisen är magnetisk i Pablo Larraíns anarkistiska, galna, sorgliga och farsartade prinsessaga som lanseras som ”en fabel om en verklig tragedi”. Precis som i Larraíns impressionistiska ”Jackie” är ”Spencer” ett intimt porträtt av en kvinna i djupaste kris som skildras ur ett subjektivt perspektiv. Psykodramat utspelar sig på ett av drottning Elizabeth II:s gods under den ödesdigra julhelgen 1991 då prinsessan Diana slutgiltigt bestämmer sig för att lämna sitt katastrofala äktenskap med Charles.

Stewarts plågade Diana varvar sårbarhet och paranoia med truligt trots och bitande sarkasm. Om man skalar ner filmen till dess kärna så blottläggs också ett drama om en vanlig kärleksfull mamma som slåss för söner, William och Harry. I ett av festivalens mest sagolika feel good-ögonblick sitter de i en nedcabbad bil och sjunger med i 80-talshiten ”All I need is a miracle” av Mike & the mechanics.

Om Diana har ett rakt och naturligt förhållande till sina söner, så kämpar Kirsten Dunsts isolerade änka Rose hårt för att förstå sin queer-aktiga och överbegåvade son (Kodi Smit-McPhee) i Jane Campions laddade postvästerndrama ”The power of the dog” som utspelar sig i ett stort hus på prärien i 20-talets Montana.

Deras relation blir inte mindre komplicerad när Rose gifter sig med en välbärgad cowboy (Jesse Plemons) och flyttar in på ranchen som han äger tillsammans med sin svartsjuka och misogyna bror Phil (Benedict Cumberbatch). Phil är en sexuellt frustrerad alfahane som inte kommit ur garderoben. Kirsten Dunsts varma och feminina modersfigur blir ett hot mot den invanda ordningen i machoreservatet, vilket får Phil att slå på gasljuslågan med full kraft för att få ut henne till varje pris.

Till och med Kate Hudson har lämnat sin trygghetzon som romantisk komedienne för att axla mammarollen under årets Venedigfestival. Må vara en udda sådan. I ”Mona Lisa and the full moon”, Lily Aminpours vilda och utflippade fantasidrama om utanförskap, spelar Hudson en poledansande strippa i New Orleans med en komplicerad relation till sin 9-åriga son. Att hon av själviska skäl också tar sig an en mystisk asiatisk kvinna (”Bränd”-aktrisen Jeon Jong-seo) med övernaturliga krafter gör inte hennes livspussel mindre komplicerat. Tvärtom.

Även festivalens mest spektakulära Hollywood-film erbjuder laddade och komplexa mammaporträtt. I Denis Villeneuves sci fi-drama ”Dune” spelar Rebecca Ferguson den mystiska konkubinen Jessica som slits mellan kärleken till sin son, Paul (Timothée Chalamet) och troheten mot sin uråldriga religion. Om hennes rollfigur skildras som en passiv bifigur i Frank Herberts kultroman från 60-talet så har den fransk-kanadensiska regissören (”Arrival”, ”Blade runner 2049”) uppdaterat henne ordentligt i filmen där hon förvandlats till ett slags krigsprästinna som både beskyddar och tränar sin son fysiskt och själsligt för att han ska vara rustad för de utmaningar som väntar – inte minst Stellan Skarsgårds lika elaka som överviktiga baron som konspirerar om makten i ”Duniverse” i den fetaste tjockdräkt som Lido har skådat. Mamma mia!

