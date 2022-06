Nicholas Wennö: ”Lester Piggott red rakt in i britternas hjärta”

Även om jag knappt suttit på en hästrygg, så var Lester Piggott en superstjärna i mitt barndomshem. När jag föddes i april 1966 hade min pappa börjat avveckla sin karriär som proffsjockey i England. Hans stora förebild var förstås ”The long fellow” – mannen som moderniserade galoppen under efterkrigstiden genom att rida rakt in i britternas vardagsrum – och hjärta – när sporten plötsligt kunde livesändas på tv.

På 1950-talet korsades deras spår när de jobbade för samma tränare i hästmetropolen Newmarket. I arvet efter min pappa har jag bland annat ett maskinskrivet dagschema i A3-format som anger vilken jockey som skulle matchas med vilken häst. Min pappas namn står strax intill den sju år äldre Piggott (född 1935) som redan då var en stjärna.

Lester Piggott 1952. Foto: ANL/REX

Lester Piggott var framavlad i en fullblodig galoppfamilj. Hans farfar hade vunnit två Grand National vid Aintree. Pappa Keith red hinderlopp och blev senare framgångsrik tränare, mamma Iris Rickaby hade stamtavla från en av Englands främsta galoppfamiljer. När den 12-åriga Lester vann sitt första lopp på Haydock Park 1948, spelade hon ned sonens triumf: ”Han är en ganska bra ryttare, men kommer aldrig att bli lika bra som sin pappa. Gör ingen stor sak av detta. Lester är en väldigt vanlig pojke.”

1900-talets största understatement. Totalt blev det uppåt 5 000 vinster. Under årens lopp red ”Kungen av Ascot” ofattbara 116 vinnare i den anrika tävlingen där drottning Elizabeth II är värdinna. Den 15 juni 1960 var även min pappa i Ascot för att rida Royal Hunt Cup. Dessvärre var hans bindgalna häst, Star Chamber, mer inne på rodeo och tjuvstartade genom att rusa huvudlöst mot startsnöret så att pappa var tvungen att ducka och ramlade av – medan hästen galopperade i ensamt majestät in i mål framför QEII.

Drottning Elizabeth II och Lester Piggott vid Ascot 1977. Foto: Alamy

Det gick bättre för Piggott. Redan 1954 skrällvann han sitt första Epsom Derby med en riktig högoddsare till häst med det Bondklingande namnet Never Say Die. Den självsäkra stjärnjockeyn skulle vinna ”The derby” ytterligare 8 (!) gånger men aldrig mer med en sådan dark horse. Tvärtom gjorde sig vinnarskallen Piggott känd för att använda list och vassa armbågar för att få rida de hästar han pekade på. Han red också ett antal vinnare för min farfars far som var en bohemisk hästtränarprofil vars aska ströddes över hemmabanan i Warwickshire utanför Birmingham.

Även Piggott var en mystisk engelsk excentriker med ett fårat stenansikte. Det sägs till exempel att han livnärde sig på en diet som mest bestod av kaffe, champagne, cigarrer och sallad. I slutet av 80-talet satt han ett år i fängelse för skattebedrägeri och i slutet av sitt liv levde han öppet med sin nya ”flickvän” utan att skilja sig från sin fru.

Han drogs också med talsvårigheter och en grav hörselnedsättning som inte direkt underlättade kommunikationen med omvärlden. Det var som om han kompenserade sina sociala svårigheter genom att tala klarspråk på galoppbanan.

De få som kände honom väl vittnar om en omväxlande personlighet – både kvick och butter, busig och tystlåten, rolig och grinig, charmig och irriterande. Galoppskribenten Sean Magee som skrev flera böcker tillsammans med stjärnjockeyn konstaterade att Piggott ”kunde driva mig till vansinne, men jag älskade honom”.

Han kunde också driva tränare till vansinne. På grund av sin dåliga hörsel var det ofta meningslöst att försöka coacha Piggott, men det finns en välkänd historia om en tränare som ändå försökte ge honom specifika instruktioner att hushålla med en häst genom att komma smygande för att sedan kasta ”fram huvudet” precis vid mållinjen. När startbåset öppnade sköt Piggott i väg som en raket och ledde med fem hästlängder in på upploppet när hästen började tackla av och blev omsprungen på mållinjen. Tränaren var fullständigt rasande när Lester lugnt gled av sadeln och fällde repliken: ”Du hade rätt, faktiskt.”

Olycksfall i arbetet. Piggot var en ikonisk jockey som kom att bli synonym med sin sport – på samma sätt som Muhammad Ali, Tiger Woods och Björn Borg.

Piggott utnämnde Frankie Dettori till sin arvtagare. Så här sa den italienska stjärnjockeyn till BBC efter beskedet om mästarens död: ”Han var en legendar. Vi andra försökte alltid leva upp till hans standard men ingen av oss lyckades. Han kommer aldrig att bli glömd”.

Lester Piggott avled söndagen den 29 maj på ett sjukhus i Schweiz – 86 år gammal. Men, som bekant, lever legendarer för alltid.

Never Say Die, som sagt.

Lester Piggott på York Racecourse i England 2019. Foto: Alamy