Nicholas Wennö ger veckans bästa strömningstips

Fanny Leander Bornedahl och Trine Dyrholm i ”Förhöret 2”. Foto: Henrik Ohsten

”Förhöret”

Viaplay. Serieskapare: Christoffer Boe, Anna Juul Med: Trine Dyrholm, Pernilla August, Ulrich Thomsen, Dar Silim, Søren Malling med flera.

Nervigt psykologiskt thrillerdrama med Trine Dyrholm i högform. Första säsongen av den formmässigt experimentella ”Förhöret” kretsade kring en polis (Ulrich Thomsen) på desperat jakt efter sin dotters mördare. Andra säsongen kretsar kring hans ex-fru, psykologen Susanne (Trine Dyrholm) som befinner sig i sorg efter förlusten av deras dotter. Hennes liv tar en vändning när hon tar emot en klient som bokat hypnos för att bli av med sitt tobaksberoende. Under hypnos avslöjar han fasansfulla hemligheter som får henne att ge sig ut på en desperat jakt för att rädda liv, vilket slutar med att hon själv blir villebråd.

Ashley Jensen och Alfred Enoch i ”Lita på mig 2”. Foto: BBC

”Lita på mig 2”

SVT. Serieskapare: Dan Sefton. Med: Alfred Enoch, Jodie Whittaker, Emun Elliott, Ashley Jensen med flera.

För fyra år sedan sändes första säsongen av BBC:s annorlunda thrillerserie som utspelar sig i sjukhusmiljö. I första säsongen fick en sjuksköterska sparken från ett sjukhus i Sheffield efter att ha agerat visselblåsare. För att kunna försörja sin dotter stal hon identiteten från en läkarväninna och tog anställning som läkare på ett sjukhus i Edinburgh. Den nya, fristående säsongen handlar om en brittisk korpral som blivit ryggskadad i strid. Bäddat för en kallsvettig och klaustrofobisk thriller när han tvingas ta reda på sanningen om varför hans medpatienter börjar dö under mystiska omständigheter.

Matilda Källström och Alma Jodorowsky i ”Threesome”. Foto: Viaplay

”Threesome”

Viaplay, 29 augusti. Regi: Lisa Linnertorp. Med: Matilda Källström, Simon Lööf, Lucien Laviscount, med flera.

Sex, svek, svartsjuka. En trekant på fyllan triggar igång denna både romantiska och provokativa dramaserie om ett ungt svenskt par (Matilda Källström och den forna hockeytalangen Simon Lööf ) som bor i London. Hela deras relation förändras under en blöt och flörtigt lekfull utekväll som slutar med att de hamnar i säng med en fransk konststudent. Något som får ödesdigra konsekvenser för parets fortsatta existens. ”Snatch”-skådespelaren Lucien Laviscount spelar en professionell dansare som också dras in i det svenska parets allt mer svajiga relation.

Rick Rubin och Paul McCartney Foto: Apple TV+

”McCartney 3,2,1”

Disney+. Serieskapare: Rick Rubin Med: Paul McCartney, Rick Rubin.

Underbart charmig intervjuserie där den amerikanska musikproducenten och Beatles-fantasten Rick Rubin pumpar Sir Paul på de magiska, mystiska åren i Beatles. Under sex halvtimmesavsnitt betar de sig genom bandets låtkatalog där McCartney berättar anekdoter och detaljer som förklarar det handfasta hantverket bakom musikhistoriens kanske största popunder. Inte minst en målande beskrivning av skillnaderna mellan honom och John Lennon. Om McCartney skrev ”Det blir hela tiden bättre” så kontrade Lennon med: ”Det kan inte bli sämre”.

”Amelia – genom kärlek och krig”. Foto: Telefonica/Audiovisual/Digital SLU

”Amelia – genom kärlek och krig”

SVT Play. Serieskapare: Eduard Cortés Med: Irene Escolar, Oriol Pla, Pierre Kiwitt med flera.

Romantik, krig och spioneri. Bred och episk spansk serie (”Dime quién soy”) som följer den spanska överklasskvinnan Amelia (Irena Escolar) genom 1900-talet – från det att hon låter sig värvas som spion under spanska inbördeskrigets 30-tal fram till Berlinmurens fall. Baserad på Julia Navarros succéroman som utforskar Europas 1900-talshistoria via en huvudperson som hela tiden tvingas ta konsekvenserna av sina motstridiga val.

Forest Whitaker som maffiabossen Bumpy Johnson. Foto: Alamy

”Godfather of Harlem 2”

Disney+. Serieskapare: Chris Brancato, Paul Eckstein Med: Forest Whitaker, Nigel Thatch, Ilfenesh Hadera, Chazz Palminteri med flera.

Maffiakrig och medborgarrättskamp i 60-talets New York. Andra rundan av den verklighetsbaserade serien om den ökände gangsterbossen Bumpy Johnson (spelad av Forest Whitaker) som tog strid mot italienska maffian. När Johnson muckade från fängelset i början av första säsongen återvände han till Harlem för att upptäcka att hans gamla hemkvarter hade tagits över av italienska Genovese-familjen. Striderna fortsätter i det våldsamma kriget där Johnson lierat sig med predikanten Malcolm X (Nigél Thatch) som är på politisk stormoffensiv i 60-talets USA.

”Post mortem”. Foto: Lars Olav Dybvig

”Post mortem: ingen dör i Skarnes”

Netflix. Serieskapare: Petter Holmsen. Med: Kathrine Thorborg Johansen, Elias Holmen Sørensen, Andre Sørum, Kim Fairchild med flera.

Skruvad norsk ”vampyrdramakomedi” som börjar med att Live (Kathrine Thorborg Johansen) dödförklaras. Några timmar senare vaknar hon upp på obduktionsbordet med en mörk, omättlig hunger inombords. Samtidigt kämpar hennes bror med familjens begravningsfirma som står på randen av konkurs på grund av de alarmerande låga dödstalen i den lilla hålan Skarnes. Live får en snilleblixt och inser plötsligt att hon har chansen att slå två flugor i en smäll.

Liana (Bianca Kronlöf) och Malou (Helena af Sandeberg) i ”Deg”. Foto: Joe Maples

”Deg”

SVT Play, 30 aug. Serieskapare: Levan Akin med flera. Med: Bianca Kronlöf, Helena af Sandeberg, Eva Melander, Sunil Munshi, Johan Hedeberg med flera.

Durkdriven dramaserie om ett oväntat systerskap och ett stort rånbyte. I centrum står två pressade kvinnor på olika sidor om lagen; Helena af Sandebergs konkurshotade butiksägare Malou som jagas av kronofogden och den desperata singelmamman Liana (Bianca Kronlöf) som jagas av ett kriminellt nätverk som har blivit blåsta av hennes man. Plötsligt hamnar de båda på ett bageri med huvudsyftet att tvätta den svarta degen vit. Bakom serien står bland andra ”And then we danced”-regissören Levan Akin som också är konceptuerande regissör.

Jonatan Unge som knarklangaren Linus i ”Drugdealer”. Foto: SVT

”Drugdealer”

SVT Play (SVT1, 27/8 kl. 22.00). Serieskapare: Isabella Rodriguez, Jonatan Unge. Med: Jonatan Unge, Toni Prince med flera.

Lilla julafton för alla Jonatan Unge-fans. Det svenska humorsnillet spelar knarklangare i denna absurda och utflippade serie som ges i kvartslånga avsnitt. Medelsvennen Linus (Unge) är en inrutade kontrollfascist som fått jobb som knarklangare i sin svärfars kriminella liga efter att han har blivit av med sitt tidigare jobb. När bossen oväntat hamnar i fängelse ser Linus sin chans att styra upp och vässa organisationen genom att bland annat fokusera på mer fasta rutiner, klädkoder, kundbemötande och mångfaldsrekrytering. Manuset är skrivet av Jonatan Unge och Isabella Rodriguez (”Bauta” och ”Kurs i självutplåning”) som också regisserar.

Spike Lee på specialvisningen av dokumentärserie på Rockefeller Center i New York den 18 augusti. Foto: Alamy

”NYC Epicenters 9/11-2021½”

HBO Nordic. Serieskapare: Spike Lee.

En provokativ hyllning till ”den bästa staden på Guds planet”, som Spike Lee kallar sitt älskade New York. I denna ambitiösa dokumentärserie tar han på sig uppgiften att skildra staden under de senaste 20 åren – från terrorattackerna den 11 september till coronapandemin. Den essäliknande dokuserien bygger på en mosaik av röster som berättar minnen och upplevelser från den ikoniska staden som utsatts för hårda prövningar. Bland seriens drygt 200 intervjupersoner återfinns bland andra profiler som senator Chuck Schumer, men de flesta ögonvittnen i Spike Lees mäktiga kör är vanliga invånare; vårdpersonal, brandmän, aktivister och överlevare som tillsammans speglar stadens själ. Sista avsnittet ska visas på årsdagen den 11 september.

Jonathan Rhys Meyers och Scarlett Johansson i ”Match point”. Foto: Alamy

”Match point” (2005)

SVT Play (SVT2, 27 augusti). Regi: Woody Allen. Med: Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Brian Cox, Emily Mortimer, med flera.

Tajt och ödesmättad dramathriller om slump, maktlystnad, skuld och farligt begär. Jonathan Rhys Meyers spelar en irländsk streber som sålt sin själ för en spikrak klassresa in i Londons societetsvärld med hjälp av tennis, opera och Strindberg. Hans bekväma tillvaro med sin välartade överklassfru (Emily Mortimer) hotas när han plötsligt blir attraherad av en utmanande amerikansk aktris (Scarlett Johansson).

Veckans klassiker:

Sharon Stone och Robert De Niro i ”Casino”. Foto: Alamy

”Casino” (1995)

SVT Play, SVT1 30 augusti. Regi: Martin Scorsese. Med: Sharon Stone, Robert De Niro, Joe Pesci, James Woods, Don Rickles med flera.

Våldsamt maffiadrama om händelserna som bäddade för Las Vegas extreme makeover – från syndens näste till ett familjevänligt Disneyland. Eller som kasinobossen Sam ”Ace” Rothstein (Robert De Niro) säger i filmen: ”We had it all but we fucked up”. Scorsese briljerar också med hjälp av stjärnor som Joe Pesci, Sharon Stone, James Woods, klipparen Thelma Schoonmaker och manusförfattaren Nicholas Pileggi (”Maffiabröder”) och skapar en tät historia om girighet, makt och tomhet. Även soundtracket håller hög klass.

Läs mer:

Här är 10 tv-serier att se fram emot i höst

Spike Lee klipper om dokumentär efter kritik