Nicholas Wennö: Självskadebeteende av SVT att inte släppa hela succéserien

”Enastående”, ”brutalt bra” och ”internationell toppklass”. Hyllningarna har haglat över Michael Marcimains briljanta tv-serie ”Händelser vid vatten” som hade premiär i fredags: ”Sex timmar fantastisk, beroendeframkallande slow-tv mättad med intensiv sugande spänning”, skrev till exempel DN:s Helena Lindblad i sin recension. Bara att instämma.

Dessvärre tvingades många tittare uppleva ett västgötaklimax när de insåg att endast de två första av totalt sex avsnitt lades ut på SVT Play i fredags. Enligt SVT:s schema läggs ett avsnitt ut per vecka (precis som med tablåsändningarna). Redan i helgen fick jag desperata nödrop från tittare som inte orkade med abstinensen: ”Ledsen att störa, men var kan man se hela serien? Hypnotiskt bra!”

Jag är övertygad om att de flesta som låtit sig sugas in i serien känner likadant. Att vår public service-jätte därför har valt att portionera ut avsnitten på SVT Play över fyra veckors tid känns inte bara omodernt utan snudd på självskadebeteende. ”Händelser vid vatten” är ingen dussindeckare med snabba kickar där säcken ska knytas ihop i varje avsnitt. Snarare en djuplodande, karaktärsdriven samhällsskildring som bygger på Kerstin Ekmans fantastiska glesbygdsroman förklädd till kriminalthriller – en klassiker som Rolf Lassgård kallade för ”ett nationalepos” i en intervju i DN.

Trogen originalet har Michael Marcimain lyckats bygga upp en säregen och, ja, hypnotisk värld med omsorg in i minsta detalj, från scenografi till skådespeleri. Ett solitt verk som hänger ihop i alla delar och skulle kunna ses som en långfilm. Genom att hålla tittarna på halster under så lång tid bidrar SVT till att bryta magin. Med tanke på den enorma konkurrensen av tv-serier som hela tiden slåss om vår koncentration och tid är risken att just helhetsupplevelsen urvattnas.

Jag har förståelse för att kommersiella strömningsbolag måste suga på karamellerna för att behålla sina betalande abonnenter. Likaså att SVT måste förhålla sig till olika avtal kring inköpta serier. Men när det handlar om egna produktioner som är finansierade av gemensamma medel finns det egentligen inga vettiga argument. Tvärtom, skapas bara en onödig irritation kring att SVT tjuvhåller på sina kronjuveler som ju tittarna faktiskt har finansierat via skattsedeln.

Så ett litet tips till SVT från strömningscoachen: Låt oss tittare själva få bestämma när, var, hur och i vilken takt vi vill titta. Släpp ”Händelser vid vatten” loss, det är 2023!

