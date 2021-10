Nicholas Wennö: Skamligt att Sverige saknar ett nationellt filmmuseum

”Dear Iris, this money should be enough for your trip by the time you read this I will be dead/ Travis”.

Tänk att en liten fejkad lapp från filminspelningen av ”Taxi driver” kan framkalla så stora känslor. Jag minns fortfarande den lätt svindlande känslan av att sugas rakt in i filmhistorien när jag fick se Travis Bickles handskrivna farväl till Jodie Fosters prostituerade tonåring – och detta var ändå bara en liten obskyr detalj i den stora Martin Scorsese-utställningen i Berlin 2013.

En liknande sorts magi upplevde jag under en smygvisning i det slutna Bergmanarkivet där jag med vita bomullshandskar försiktigt fick bläddra i Ingmar Bergmans kollegieblock med handskrivna manus till mästerverk som ”Persona” och ”Fanny och Alexander”. Det är förstås vansinne att dessa och andra kultföremål från den svenska filmhistorien ska samla damm i låsta förråd. I brist på ett naturligt svenskt filmhem får Greta Garbos klänning från ”Gösta Berlings saga” luftas på Nordiska museet och den pågående Roy Andersson-utställningen visas på Kulturhuset.

Varje gång jag har besökt filmmuseer i städer som Paris, London, Berlin och New York, så har jag drabbats av skamkänslor över att Stockholm saknar ett nationellt filmmuseum. Frågan aktualiseras återigen nu när den amerikanska filmakademin (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) just har invigt sitt megamuseum i Los Angeles efter 90 år i ”utvecklingshelvetet”.

Bild 1 av 3 Greta Garbos klänning från Mauritz Stillers ”Gösta Berlings saga” (1924) som nu är utställd på Nordiska Museet. Foto: Anna Bergman Jurell Bild 2 av 3 Ingmar Bergmans manus till ”Persona” med Bibi Andersson och Liv Ullmann. Foto: Nicholas Wennö Bild 3 av 3 Bibi Anderssons gycklardräkt ur Ingmar Bergmans ”Det sjunde inseglet” (1957). Foto: Anna Bergman Bildspel

Ja, jag vet, det kostar pengar, yada, yada. Men om vi har Spritmuseer och Spårvägsmuseer så borde vi väl också kunna få till ett svenskt hem för världens största massmedium. Särskilt med tanke på att vi har varit en filmisk stormakt i förhållande till vår folkmängd. Ingmar Bergman, Mauritz Stiller, Victor Sjöström, Mai Zetterling, Bo Widerberg, för att bara räkna upp några regissörer som glänste under 1900-talet.

Ett nytt, toppmodernt filmuseum skulle också kunna härbärgera internationella utställningar om till exempel Scorsese eller Kubrick som ju aldrig kom till Sverige. Ja, ironiskt nog, kom inte ens den stora tyska Bergmanutställningen ”Ingmar Bergman: von lüge und wahrheit” (Sanning och lögn) till Sverige för tio år sedan. I början av 2000-talet fanns lösa planer på att integrera ett Bergmanmuseum i Filmhuset som blev till sand. Sedan dess är det som om det finns en beröringsskräck inför filmhistorien. Platsbristen har också medfört att Filminstitutet får tacka nej till donationer och be häpna utländska journalister som är intresserade av Bergman och Garbo att cirkulera med orden ”här finns inget att se”.

Så här kan vi faktiskt inte ha det.

När den nya vd:n för SFI styrt upp den akuta publikkrisen för svensk film, så borde högsta prio vara att börja skissa på ett filmmuseum. Men glöm att det ska ligga i den radonstrålande betongbunkern på Gärdet. Om det ska bli en levande mötesplats für alle så måste museet placeras i centrala Stockholm eller möjligtvis granne med Abbamuseet och Liljevalchs konsthall på Djurgården.

Okej, vi har varken Spielbergs haj, E T, Rosebudkälken från ”Citizen Kane” eller Judy Garlands röda skor att skylta med, men det lär ändå kunna bli en publikattraktion långt utanför cineastkretsar. Vad sägs om Bergmans ”dämon”-teckningar sida vid sida med Ingrid Nilssons morotsfärgade Pippiflätor, Sven Melanders ”Ikväll får 107 svenskar gonorré”-tröja från ”Sällskapsresan”, Evin Ahmads handväska från tv-serien ”Snabba cash” och Mikael Persbrandts risiga medeltidsperuk från ”Tre solar”.

Snacka om svenskt kulturarv.

Och, snälla låt inte projektet fastna i ”utvecklingshelvetet” lika länge som det nya megamuseet i Los Angeles.

Läs mer: Efter 90 år – nu står Hollywoods megamuseum för film klart