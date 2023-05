Nicholas Wennö: Språket i ”Succession” ska förvirra, förolämpa – och hålla aktiekursen uppe

Logga in

”Ord är bara ... vadå? ... ingenting ... bara komplicerat luftflöde”, slog den plågade rikemanssonen Kendall Roy fast i andra avsnittet av öppningssäsongen av ”Succession”. Även om han kanske inte lät helt övertygande så är det en perfekt signaturreplik för denna svarta satirsaga om senkapitalismen och de superrika. Förutom rollfigurerna i den dysfunktionella mediefamiljen Roy har språket haft en av huvudrollerna i Jesse Armstrongs fantastiska serieskapelse.

Den sylvassa dialogen i ”Succession” har bättre än någon annan serie fångat det mesta som är fel i våra svajiga post-sanningen-tider. Replikerna genomsyras av en vulgär, snuskig och profan prosa som på ytnivån tycks vara mer besläktad med Trumps ”omklädningsrumsjargong” än Shakespeares ”Kung Lear”. Men serien har också fångat de tragikomiskt tomma ”corporate bullshit”-floskler som flödar i affärsvärlden: ”Algo is pushing that straight dope”, som Shiv säger i senaste avsnittet.

Roman (Kieran Culkin), Kendall (Jeremy Strong) och Shiv (Sarah Snook) i ”Succession”. Foto: HBO Max

Det är ingen hemlighet att Roy-barnen är ett slags slaggprodukter av en andefattig och misantropisk uppväxtmiljö där deras pappa har haft två favoritglosor som sticker ut: ”fuck off!” Som om orden har mist sin mening; språket har bara varit ett maktmedel för att söndra och härska, förolämpa, vinna fördelar och framför allt hålla aktiekursen uppe. Men på ett oavsiktligt sätt röjer ordsvamlet också rollfigurernas svagheter, de osäkra Roy-barnen uttrycker sig medvetet vagt – alltid beredda att ändra sig. Precis som de jagsvaga lismarna Tom och kusinen Greg har de utvecklat absolut spetskompetens när det handlar om att använda språket för att säga så lite som möjligt, helst ingenting.

Mediekoncernen Waystar Roycos systematiska underminering av språket, det offentliga samtalet och demokratin kulminerade i det åttonde avsnittet med valvakan – som inspirerades av hur Murdochägda Fox News och andra högermedier hjälpte Trump till makten. Familjen Roys långvariga ordmissbruk har börjat slå tillbaka mot dem själva. Marken gungar under fötterna i det näst sista avsnittet när våldsamma demonstranter drar fram på Manhattan samma dag som deras pappa Logan Roy begravs.

Det allra sista avsnittet bär titeln ”Med öppna ögon”. Kanske har syskonen Roy insett att språket faktiskt har betydelse när det redan är försent. Men, å andra sidan, som något av seriens ljushuvuden konstaterade: ”You can't make a Tomelette without cracking a few Greggs”.

