Nicholas Wennö: ”This much I know to be true” – hypnotisk och humoristisk

För sex år sedan regisserade Andrew Dominik den lika råa som sköra ”One more time with feeling” som skildrade inspelningen av Nick Caves album ”Skeleton tree” i efterdyningarna av hans 15-åriga sons tragiska död. Meditativa ”This much I know to be true” är ett slags uppföljare som framför allt utforskar det kreativa samarbetet mellan parhästarna Nick Cave och Warren Ellis, ett partnerskap som bland annat mynnat ut i de två storartade studioalbumen ”Ghosteen” och ”Carnage”, som får liv framför kameran i denna mix av hypnotisk konsertfilm och ett djuplodande och humoristiskt konstnärsporträtt. Som bonus blir det också ett gästspel av en covidmärkt Marianne Faithfull med syrgasslang. Helt enkelt en bländande bra film där den sökande mystikern Cave också kommer ut som make, pappa, vän, ja till och med en alldeles vanlig medborgare.

”This much I know to be true”, Andrew Dominik, finns att strömma på MUBI, 105 minuter med premiär den 8 juli.