Nicholas Wennö tipsar: Här är veckans bästa strömningstips

Francesca Annis och Stephen Rea i ”Farliga familjeband”. Foto: ITV

”Farliga familjeband”

SVT Play och SVT1, 15 november. Serieskapare: Sarah Williams. Med: Stephen Rea, Imelda Staunton, Francesca Annis, Claudie Blakley, David Bamber, Russell Tovey, m fl. 4 avsnitt x 60 min.

Hemligheter och lögner, syskonrivalitet, avundsjuka och klassisk familjedynamik – samt ett lik och en granne från helvetet. Detta är några av ingredienserna i denna mörka och kvicka brittiska kriminalthriller med klurigt whodunit-pussel. Serien (originaltitel ”Flesh and blood”) kretsar kring tre vuxna syskon och deras mamma som blivit änka. Det är bäddat för en tsunamivåg av uppdämda känslor när mamman berättar att hon träffat en ny man – en passionerad och pensionerad kirurg (spelad av Stephen Rea). Som det yngsta av sex syskon berättade manusförfattaren Sarah Williams att hon var inspirerad av dynamiken i sin egen familj: ”Det verkar som om familjer lockar fram det bästa och det sämsta i oss”.

Imelda Staunton är lysande som den snokande, gränslösa och ”Cabel Guy”-aktiga kvinnan som bott granne med mamman i 40 år och bara vill vara hennes vän...

Rosario Dawson och Michael Keaton i ”Dopesick” Foto: Disney+

”Dopesick”

Disney+. Serieskapare: Danny Strong. Med: Michael Keaton, Michael Stuhlbarg, Rosario Dawson, Peter Sarsgaard, m fl. 8 avsnitt x 60 min.

Stark, smärtsam och pedagogisk dramatisering av den så kallade ”opioidkrisen” som hemsökt USA under hela 2000-talet. Serieskaparen Danny Strong skildrar katastrofen ur olika synvinklar - från gruvarbetare i Virginia i akut behov av smärtstillande piller, via läkare och DEA-agenter till familjen Sackler vars läkemedelsbolag anses bära skulden för mer än en halv miljon dödsfall och att miljoner amerikaner fastnat i missbruk. Michael Keaton spelar en välmenande läkare i en gruvstad i Virginia där opioidkrisen startade i slutet av 90-talet. Se även Alex Gibneys HBO-serie ”Crime of the century” som är en dokumentär skildring av samma nationella hälsokatastrof.

”Yellowjackets” Foto: Paul Sarkis

”Yellowjackets”

Paramount+. Serieskapare: Ashley Lyle m fl. Med: Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci, Tawny Cypress m fl. 10 avsnitt x min.

Ett psykologiskt skräckdrama som är ett slags hybrid av ”Flugornas herre”, ”Lost” och ett uppväxtskildring. Så skulle man kunna beskriva denna serie som kretsar kring ett fotbollslag med högpresterande high school-tjejer som utvecklar sektbeteende efter att ha överlevt en flygkrasch djupt inne i vildmarken. Tittarna får också följa dem 25 år efteråt när de fortfarande hemsöks av det förflutna. Karyn Kusama (”Halt and catch fire”, ”In treatment”) har regisserat pilotavsnittet.

Will Ferrell och Paul Rudd i ”The shrink next door”. Foto: Apple Tv+

”The shrink next door”

Apple TV+. Serieskapare: Georgia Pritchett, m fl Med: Will Ferrell, Paul Rudd, Kathryn Hahn, Paul m fl.

För två år sedan kom true crime-podden ”The shrink next door” som handlade om den skumma psykiatrikern Isaac ”Ike” Herschkopf som manipulerade och tog över en av sina patienters liv i det tidiga 80-talets New York. Det är alltså bäddat för toxiska terapisittningar när samma historia nu har förvandlats till en mörk psykologisk dramakomedi där ”Anchorman”-duon Will Ferrell och Paul Rudd återförenas.

”Titane” Foto: Cannes filmfestival

”Titane”

Hyrfilm på Triart.se, SF Anytime, m fl. Regi: Julia Ducournau Med: Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier m fl. Spelfilm 108 minuter.

”'Titane” svetsar ihop den trötta kombinationen sexig kvinna/läcker bil till något nytt och lödkolvshett. Julia Ducournaus febriga film tar ifrån publiken all trygghet och trycker in myter, bilder och plågor med ett perverst mod”. Så skrev Kerstin Gezelius i sin recension av årets högoktaniga Guldpalmsvinnare som ny går att hyra knappt en månad efter den svenska biopremiären. I somras blev Ducournau blev den andra kvinnliga regissören någonsin att vinna Guldpalmen – nära 30 år efter att Jane Campion spräckte glastaket med ”Pianot”.

Bild 1 av 2 Ruth Negga och Tessa Thompson i ”Passing”. Foto: Netflix Bild 2 av 2 Bildspel

”Passing”

Netflix. Regi & manus: Rebecca Hall. Med: Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, m fl. Spelfilm 98 min.

Elegant och imponerande regidebut av skådespelaren Rebecca Hall (”Vicky Christina Barcelona”) efter Nella Larsens berömda kortroman från 1929. ”Passing” kretsar kring två svarta kvinnor – Clare (Ruth Negga) och Irene (Tessa Thompson) – med en gemensam dröm: att ”passera” som vit. Alexander Skarsgård spelar Clares öppet rasistiska make. Netflix-filmen fick en 4 av Kerstin Gezelius i DN: ”Dialogen är precis men litterär och den tematiska symboliken i det nästan coffee table-eleganta, svartvita fotot riskerar att bli kvävande. Men de fyller alla sin funktion och regissörens och ensemblens järnkoll på gester, blickar och små, gradvisa överträdelser får berättelsen att ticka på som ett exakt urverk mot sitt obevekliga slut.”

Matthew Brodderick och Reese Witherspoon i ”Election”. Foto: Alamy

”Election”

SVT Play. Regi: Alexander Payne Med: Reese Witherspoon, Matthew Broderick, Chris Klein m fl. Spelfilm 103 minuter.

Svart komedi från 1999 av regissören Alexander Payne som också gett världen filmpärlor som ”Sideways” och ”About Schmidt”. Matthew Broderick spelar en lärare som till varje pris försöker stoppa en högpresterande student som han ogillar (Reese Witherspoon) från att vinna skolvalet. En smart satir över både livet på amerikansk high-school och studentpolitik som baseras på Tom Perrottas roman från 1998. Alexander Payne och parhästen Jim Taylor Oscarsnominerades för bästa manus efter förlaga.

P J Harvey i ”A dog called money”. Foto: Seamus Murphy

”A dog called money”

SVT Play. Regi: Seamus Murphy Med: P J Harvey, m fl. K-special 57 min.

Musikdokumentär som ger en nära inblick i den brittiska rockpoeten PJ Harveys kreativa process via inspirationsresor till konflikthärdar och en bökig studioinspelning. Under tre års tid reste P J Harvey och den irländska filmaren Seamus Murphy till platser som Kosovo, Afghanistan och Washington D C. Detta varvas med studioinspelning av albumet ”The hope six demolition project” där P J Harvey lät bygga en installation i form av en glaslåda i Somerset House där fans och förbipasserande kunde följa den öppna skivinspelningen. Dessvärre har SVT ännu en gång stympat ett verk för att den ska passa in i det stela tablåschemat. Originalfilmen är cirka 90 minuter lång och kan hyras på till exempel SF Anytime eller Triart.se.

Eric Stern och Sanna Sundqvist i ”Liv Strömquist tänker på sig själv”. Foto: Sören Vilks/Dramaten

”Liv Strömquist tänker på sig själv”

SVT Play. Av: Ada Berger och Liv Strömquist. Med: Sanna Sundqvist, Eric Stern, Lotta Tejle, William Spetz. David Book, Ana Gil de Melo Nascimento, m fl. 88 minuter.

Vad kan vi lära oss av Sokrates, Beyoncé, Lord Byron och Leonardo DiCaprio innan vi alla blir kräsna konsumenter på singelmarknaden? Hur mår romantiken när vi bara bryr oss om vår egen lycka? Detta är några frågor som genomsyrar denna revyartade, rappa och underbart absurdistiska Dramaten-föreställning som är inspirerad av Liv Strömquists ”Den rödaste rosen slår ut”, en bok som bland annat undersöker hur den självuppoffrande romantiska kärleken mår i det senkapitalistiska samhällets individfixerade era. Bakomfilmen ”Kom med på fest med Ada Berger” tar tittarna med in i kulisserna och följer hur föreställningen tagit form.

”All or nothing: Toronto Maple Leafs”. Foto: Amazon prime

”All or nothing: Toronto Maple Leafs”

Amazon prime. Med: William Nylander, Sheldeon Keefe, John Tavares, m fl. 5 avsnitt x ca 45 min.

Efter serier om bland annat berömda fotbollsklubbar som Manchester City, Tottenham Hotspurs och Juventus, är det tekningsdags för den första ”All or nothing”-serien i NHL. ”All or nothing: Toronto Maple Leafs” punktmarkerar det klassiska kanadensiska ishockeylaget de mest dramatiska ögonblicken i och utanför rinken under förra säsongen och i vårens slutspel om Stanley Cup-pokalen. Skådespelaren och Toronto Maple Leafs-supportern Will Arnett gör berättarrösten i denna serie där William Nylander är en av nyckelspelarna.

”Madame Butterfly”. Foto: Kungliga Operan/Markus Gårder

”Madame Butterfly”

Operan Play. Musik: Giacomo Puccini Regi: Kirsten Harms Med: Asmik Grigorian, Katarina Leoson, Daniel Johansson, Karl-Magnus Fredriksson, Niklas Björling Rygert m fl.

Världssopranen Asmik Grigoria är tillbaka på Stockholmsoperan i en uppsättning av Puccinis klassiska kärleksdrama som gått spelats för utsålda hus sedan premiären 2014. Samtidigt går föreställningen att strömma gratis på Operan Play. Så här skrev DN:s Martin Nyström i sin recension när föreställningen hade premiär 2014: ”Föreställningen är gastkramande i sin grymhet och samtidigt olidligt vacker. Och en stor triumf för Kungliga Operan. Men kanske allra mest för den lettisk-armeniska sopranen Asmik Grigorian som gör Cio-Cio-San för första gången men som på ett helt fantastiskt vis förmedlar rollens alla skiftande färgningar, intensiteter och temperaturer”

Fjodor Dostojevskij Foto: SVT

”Dostojevskij för dummies”

SVT Play.

I veckan, eller närmare bestämt den 11 november 2021, var det 200 år sedan det ryska litteratursnillet Fjodor Dostojevskij föddes. Under hösten har SVT litteraturprogram Babel sänt en smart och rolig snabbkurs om den ryska ikonen under titeln ”Dostojevskij for dummies”. Man kan knappast underskatta hans inflytande på litteraturen eller på film- och tv-historien. För alla som vill se filmer som inspirerats av Dostojevskijs idégods kan till exempel strömma Martin Scorseses ”Taxi driver” med manus av Paul Schrader, Robert Bressons ”Ficktjuven” (SVT Play), Woody Allens ”Match point” (SF Anytime), Alfred Hitchcocks ”Repet” (Blockbuster m fl) eller varför inte tv-serien ”Succession” på HBO Max?

Veckans klassiker:

François (Jean Gabin) och Clara (Arletty) i ”Dagen gryr”. Foto: StudioCanal

”Dagen gryr”

SVTplay. SVT1 15/11. Regi: Marcel Carné Med: Jean Gabin, Jacqueline Laurent, Arletty, Jules Berry m fl. Spelfilm 93 min.

Rå undergångsromantik av den poetiska realismens finaste radarpar – manusförfattaren Jacques Prévert och regissören Marcel Carné. I denna bitterljuva och melankoliska klassiker från 1939 spelar Jean Gabin en kedjerökande, sympatisk fabriksarbetare som dräpt en elak hunddressör som försökt snärja hans stora kärlek. I väntan på att polisen ska storma lägenheten minns han händelserna som ledde fram till mordet.

