Nick Cave anklagar BBC för att ha ”stympat” känd jullåt

The Pogues och Kirsty MacColls julhit ”Fairytale of New York” från 1987 har genom åren debatterats på grund av att den innehåller det nedsättande ordet ”faggot”. BBC har därför beslutat att inte spela den på kanalen Radio 1, däremot kommer originalet spelas på kanalen Radio 2, skriver The Guardian.

I ett inlägg på sajten The Red Hand Files, där Nick Cave svarar på frågor från fans, skriver han att låtar ”med samma emotionella kraft som ’Fairytale of New York’ är väldigt ovanliga” och anklagar BBC för att ha ”stympat en artefakt av oöverskådligt kulturellt värde”.

Samtidigt skriver Nick Cave att han inte kan kommentera hur kränkande ordet kan vara för vissa lyssnare, men att BBC i så fall borde beslutat att helt förbjuda låten.

”För vissa människor, särskilt de unga, kan det vara vara djupt kränkande, jag vet inte”, skriver Nick Cave.

Frågan om ”Fairytale of New York” är knappast ny utan har blossat upp otaliga gånger så här års. För två år sedan sade låtskrivaren Shane MacGowan att han inte motsätter sig att ordet censureras när den låten spelas i radio eller andra offentliga sammanhang, men i en nylig intervju med Metro sa han att det är ”löjligt”.

