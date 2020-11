Nick Cave ensam i ett konstfullt filmat tidsdokument

Konsertfilm ”Idiot prayer: Nick Cave alone at Alexandra Palace” Produktionsteam: Robbie Ryan, Dom Monks och Nick Emerson Längd: 1 timme och 40 minuter Biopremiär 5/11 Visa mer

När Nick Cave i slutet av juli bestämde sig för att bönhöra fansen med en konsert på nätet var jag så trött på strömning att jag inte vågade låta en skral skärmupplevelse sabba en så pass helig stund. Dessutom var soloframträdandet förinspelat, vilket gjorde att man redan då kunde ana att inspelningen småningom skulle dyka upp i mer konventionellt format. Nu får alltså ”Idiot prayer: Nick Cave alone at Alexandra Palace” biopremiär och åtföljs av ett album (släpps 20/11).

Caves nya konsertfilm är inte i första hand ett livesubstitut, utan snarare ett konstfullt filmat tidsdokument med betoning på titelordet ”alone”. Ensam vandrar han genom Londonlokalens tomma foajé, medan ”Spinning song” reciteras som en dikt. Sedan slår han sig ner vid Fazioliflygeln (ett lyxigt vrålåk, snäppet dyrare än den ikoniska Steinway) och framför de där sångerna som längtar efter att sjungas. Drygt tjugotalet låtar blir det, från tidiga Bad Seeds till senaste albumet ”Ghosteen” via Grinderman och med Leonard Cohen-covern ”Avalanche” bland extranumren.

Det är avskalat, lågmält och förtroligt i stil med fjolårets ”Conversations with Nick Cave”-koncept fast utan snacket. Caves texter talar samtidigt för sig själva. Orden sprider ett kontemplativt lugn, medan Cave låter notbladen falla till golvet kring pianopallen. Religiöst anstrukna formuleringar och fraser framstår som förtröstansfulla löften: ”We will meet again, my love”, som det heter i just ”Idiot prayer”. Eller pandemiska påminnelser om smittkoppor och flunsa i ”Higgs boson blues”.

Ljussättningen växlar vackert mellan gryningsljus och iskallt månsken. Någon gång skymtar filmteamet förbi i bild. Vid något annat tillfälle klingar musiken innan fingrarna nuddar tangenterna. Dylika detaljer bryter avsiktligt liveillusionen, men aldrig närvaron. Tidigare outgivna ”Euthanasia” är en tårögd smärtpunkt mellan mer dramatiskt anlagd sydstatsgotik och en koncentrerad stillhet som nästan går att ta på. Ändå är det bitvis svårt att komma ifrån känslan av att Cave verkar i ett ofrivilligt vacuum.

