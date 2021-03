Nick Cave har gjort några av de starkaste låtarna i karriären

Rock Nick Cave & Warren Ellis ”Carnage” (Goliath Records) Visa mer

Efter en inledningsvis något avvaktande hållning har Nick Cave inte legat på latsidan under lockdown. Sedan sommarens strömmade solospelning har oraklet i Brighton skrivit litanior ihop med tonsättaren Nicholas Lens och slutligen klivit in i studion med långvarige medkompositören Warren Ellis. Duoskivan ”Carnage” fick digital blixtrelease i torsdags och rymmer utan tvekan några av de starkaste låtarna i karriären. Den bibliska symboliken är sällan långt borta hos Cave. Nu börjar det med vreden i ”Hand of God” och fortsätter med himmelska lavendelfält i hymnlika ”Lavender fields”. Materialet – en både vild och vacker medvetandeström – hämtar näring ur såväl Cave och Ellis tidigare soundtracksamarbeten med sprakande stråkspänning som bandet Bad Seeds brutala råhet. Titelspåret delar i sin tur atmosfärisk stämning med senaste albumet ”Ghosteen”. Men det här är framför allt en förtätad samling sånger om en kollektiv snarare än personlig sorgeprocess som skiftar mellan ilska och tillförsikt. Inte minst i ”White elephant” som utgår från fjolårets BLM-protester och utmynnar i gospel. ”Carnage” låter som en storm som samlar sig, drar vidare och lämnar efter sig ett förtröstansfullt lugn.

Bästa spår: ”Old time”, ”Carnage”

