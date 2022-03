Nick Cave ställer in konsert i Ryssland

”Ukraina, vi står vid er sida och med alla de ryssar som opponerar sig mot den här brutala handlingen, vi ber att den här galenskapen får ett snart slut” skriver Nick Cave och hans band på Facebook.

Bland övriga internationella artister som dragit in sina konserter i Ryssland finns Green Day, The Killers, Iggy Pop, Bring Me The Horizon och Franz Ferdinand uppger Newsweek.

