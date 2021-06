Nick Caves mytomspunna universum utställt i Köpenhamn

Nick Cave och ”Stranger than kindness”

Nicholas Edward Cave är född 1957 i Warracknabeal i

staten Victoria, Australien. Bosatt i Hove Brighton, England.

Sångare, låtskrivare, poet och romanförfattare, på svenska finns Bunny Munros död (Forum, 2009)

”Stranger than kindness: The Nick Cave exhibition” visas på Det Kgl Bibliotek i Köpenhamn t o m den 7 augusti. Coronapass krävs för alla besökare. Biljetter säljs på plats en timme före öppningen eller förbokas via www.billetlugen.dk

Boken ”Stranger than kindness”, skriven i samarbete med Christina Back, är utgiven av Canongate och titeln hämtad från en låt på Nick Caves album ”Your funeral, my trial” (1986).

The Birthday Party splittrades 1982 och Nick Cave & The Bad Seeds bildades 1984. Bandets senaste album ”Ghosteen” kom förra året och anses av många vara deras bästa. De ska ut på Europaturné 2022 och är inbokade på Way Out West-festivalen i Sverige.

Den 18 juni strömmas en konversation mellan Nick Cave och hans vapendragare Warren Ellis. Samtalet kl 20 på Youtube blir tillgängligt online efter liveströmningen.