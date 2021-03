Nick Kent skriver om stjärnorna som gått vilse i droger och vansinne

Nick Kent var tolv år första gången han gick på konsert. Han följde med en kompis vars pappa arrangerade popgalor i Cardiff. Den 28 februari 1964 hade han bokat skådespelaren John Leyton som legat etta på topplistan med låten ”Johnny remember me”. Förband var Rolling Stones som gett ut tre singlar och en ep men fortfarande var relativt okända utanför London.

Nick Kent hade fått backstagepass och såg gruppen när de anlände i snöstormen. De var försenade och förkylda. Nick tänkte att de borde ha klätt sig i något varmare än tajta jeans och tunna läderrockar. Men de verkade inte bry sig om kylan. De brydde sig inte heller om att le hela tiden, som artisterna han sett på tv.

– Precis innan Rolling Stones gick upp på scen blev publiken, som bestod av tonårstjejer, alldeles vild, minns Nick Kent. De greps av någon sorts galen voodooupphetsning. Det var otäckt. Väldigt otäckt. Och jag visste plötsligt vad jag ville göra i resten av mitt liv. Eller okej, jag visste inte exakt vad jag ville göra, men jag visste att jag ville vara som de där killarna eller åtminstone vara i närheten av dem.

Efter konserten fick Nick deras autografer. Keith Richards låg utslagen i en soffa med en ölflaska balanserad på bröstet. Mick Jagger sa ingenting. Men Brian Jones tog sig tid att prata med Nick och sa att det var fantastiskt att en så ung person uppskattade rhythm & blues. Utanför logen stod en äldre tjej och skrek: ”Varför får den där lilla fittan träffa bandet när inte vi får det?”

Nick Kent fick träffa Rolling Stones många fler gånger. Tio år senare festade han hemma hos Keith Richards som däckade framåt småtimmarna. När Nick noterade att hans hjältes ansikte blivit grått, och läpparna blå, daskade han honom på kinderna tills Keith började andas igen. ”Han log sött medan jag höll upp hans huvud och letade efter en kudde att lägga under det”, skriver Nick Kent i boken ”The dark stuff” där han redogör för hur Keith Richards påverkade honom. ”Jag visste att han var på väg till helvetet. Men det verkade så coolt där nere att jag ville kolla in det själv. Berömda sista ord.”

I mitten av sjuttiotalet briljerade Nick Kent både på sidorna i musiktidningen NME och på gatorna i Soho. Han såg lika rock'n'roll ut som artisterna han skrev om. ”Kent klädde sig aldrig för vädret”, säger NME-redaktören Nick Logan i boken ”In their own write: Adventures in the music press”. ”Även om det var minus 23 grader hängde brallorna ner över hans stjärt.”

Nick Kents bästa texter handlade om rockens vackra förlorare, genierna som gått vilse i droger och vansinne. Foto: Ed Alcock/TT

Kollegorna beskrev honom som en blandning av underskön Lord Byron och anorektisk Godzilla, 190 centimeter lång, klädd i svart läder. Han var ihop med Chrissie Hynde, polare med Iggy Pop och spelade under en kort period sommaren 1975 gitarr i Sex Pistols.

Nick Kents bästa texter handlade om rockens vackra förlorare, genierna som gått vilse i droger och vansinne: Brian Wilson, Syd Barrett, Roky Erickson, Brian Jones, Jerry Lee Lewis. En mer obskyr undergångssaga, den om Vince Taylor, inspirerade hans nyligen utgivna debutroman ”The Unstable Boys”.

Vince Taylor var en brittisk rockstjärna som gjorde succé i Frankrike i slutet av femtiotalet men mötte Gud under en lsd-tripp och fick för sig att han var en reinkarnation av evangelisten Matteus. Han bytte skinnjackan mot en potatissäck, stänkte vigvatten på publiken och hamnade på mentalsjukhus.

– På sjuttiotalet var Vince Taylor pank, hemlös och galen, berättar Nick Kent. Han åkte hem till fans och frågade om han fick bo hos dem. Bland annat ringde han på hemma hos killen som var ordförande i den schweiziska Vince Taylor-fanklubben. Killen blev jätteglad över att ha sin idol som gäst. Varpå Vince Taylor låg med killens fru, skrämde i väg hans hund och brände ner hans pub.

– När jag hörde talas om den historien började jag tänka på hur jag själv hade reagerat om Syd Barrett kommit hem till mig och bett om hjälp. Jag hade säkert släppt in honom och stått ut med hans excentriska beteende. Det var en bra intrig.

Nick Kent i mitten av 90-talet. Foto: Glenn Copus/Evening Standard/REX

I Nick Kents skönlitterära debut kallas den fiktiva stjärnan The Boy. Han är en manipulativ parasit snarare än ett rockvrak. I slutet av sextiotalet ledde han det psykedeliska bandet The Unstable Boys, en brittisk blandning av The Doors och 13th Floor Elevators, som efter många år i glömska får en renässans då en av deras låtar används i en reklamfilm. En rik deckarförfattare tillhör gruppens fans och The Boy bestämmer sig för att utnyttja det maximalt. Likt en gråhårig Mefistofeles snärjer han sitt offer med anekdoter om det vilda rock'n'roll-livet och leder honom rakt ner i fördärvet. ”The Boys osannolika historier klingade genom hans kranium likt narkotika som skjutits intravenöst i hans blodomlopp. Han fick inte nog”, skriver Nick Kent som själv är trött på att trollbinda folk med historier om sina vilda dagar.

– När jag flyttade till Frankrike i slutet av åttiotalet var det många som ville hänga med mig eftersom jag kände Rolling Stones och Sex Pistols. Ofta ganska rika personer som gillade att knarka. De ville ha mig som en sorts maskot. Det hade varit patetiskt att sitta där och dra historier. Men okej, jag kan själv lyssna i timmar om jag träffar någon som jobbade nära Beatles.

Vince Taylor inspirerade din romanfigur The Boy men i boken säger The Boy själv att hans förebild är Donald Trump som han beskriver som ”en fyrbåk av hopp”.

– Jag började skriva boken när Trump just valts som president. Jag bor i Frankrike, långt från Amerika, men det var som om han tog allt syre ur kulturen även här. Trump var motbjudande och jag kunde inte sluta tänka på honom. Han är en narcissistisk sociopat som gillar att skapa kaos och upplopp. Ungefär som Jim Morrison eller Axl Rose under deras värsta perioder.

I fjol röstade John Lydon [från Sex Pistols] på Donald Trump och sa att han var ”det enda hoppet”.

– Jag bryr mig inte om vad den killen säger längre. Han har inte gjort något av betydelse på 45 år. Man kanske inte ska bli förvånad över att han gillar Trump eftersom båda är reality-tv-stjärnor. Som kortvarig i gitarrist i Sex Pistols kan jag säga att John Lydon förstås hade en enorm betydelse för den gruppen. Pistols blev Pistols när han kom med. Men han brydde sig aldrig om att lära sig spela ett instrument eller att skriva låtar. Och nu är han bara en arg gammal man.

Sex Pistols: Glen Matlock, Sid Vicious, Johnny Rotten (John Lydon) and Paul Cook. Foto: Adrian Boot/All Over Press

När du spelade i Sex Pistols gjorde ni mest covers av sextiotalslåtar. Du fick de andra att lyssna på Stooges. Pistols hade kanske aldrig blivit ett punkband om du inte gjort det?

– De hade nog hittat rätt förr eller senare. En intressant sak är att [managern] Malcolm McLaren hela tiden pratade om att Sex Pistols inte kunde spela. Det kunde de visst. Steve Jones var nybörjare på gitarr men de hade massor av energi. Och när de gick över till enklare låtar, eftersom John Lydon inte kunde sjunga något annat, blev de fantastiska. Stooges ”No fun” var perfekt. Den har bara två ackord.

En annan ”what if”-fråga är om The Smiths hade bildats om du publicerat texterna som Morrissey skickade till dig när du var redaktör på NME. Han ville bli rockjournalist.

– Han skrev inte särskilt bra. Han var 14 år och besatt av New York Dolls. Jag hade tillbringat tillräckligt mycket tid med det bandet för att veta att folk i deras närhet inte levde särskilt länge. Vad skulle jag ha sagt till Morrissey? Att han borde hoppa av skolan och åka till New York? Jag tror inte att han någonsin förlät mig för att jag inte svarade på hans brev. Vi träffades när jag intervjuade The Smiths. Då ville han veta allt om New York Dolls. Johnny Thunders var lika gammal som jag, och vi klädde oss likadant, så Morrissey blev helt förtrollad av mina historier. Han stirrade på mig med en tillbedjande min, som om jag var aposteln Petrus som talade om Jesus. Och jag sa: ”New York Dolls var ett bra band. Jag skulle aldrig prata illa om dem. Men The Smiths är mycket bättre och du, Morrissey, har mer begåvning än någon i New York Dolls.” Jag älskade verkligen The Smiths. De slog igenom när jag mådde som sämst. Jag led av en kemisk depression efter många år på droger. Jag tyckte att allt lät skit, det var bara en massa synthar, men så kom The Smiths och jag förälskade mig i musik på nytt.

Perturbator under en spelning i Oslo 2019. Foto: Per-Otto Oppi/Alamy

Du har inte skrivit mycket om elektronisk musik men din son James Kent gör succé som Perturbator. Han är den största stjärnan i genren synthwave.

– Vi hade en synth hemma när han var liten. Jag minns hur han satt i mitt knä och tryckte på tangenterna. Varje gång han hörde ett nytt ljud såg han extatisk ut. När James blev äldre visade jag honom några gitarrackord och han blev snabbt en mycket bättre gitarrist än jag. Sedan började han med datormusik. Hans mor hade faktiskt ett större musikaliskt inflytande på honom än jag. Laurence, kom hit!

Nick Kent ropar på sin fru Laurence Romance, fransk rockjournalist och en gång sångerska i new wave-bandet Radio Romance. Hon sätter sig längst fram vid webbkameran och berättar om hur hon spelade heavy metal och visade John Carpenter-skräckfilmer för sonen när han var liten. I bakgrunden rullar Nick Kent en joint.

– Jag tog med James och hans kompisar på konserter med Korn, Slipknot och Metallica, säger Laurence. De hade ett death metal-band ihop men snart började James att göra elektronisk musik själv här i rummet intill. Det var jag som fick honom att upptäcka Depeche Mode.

– Jag blev så imponerad, fortsätter Nick. En dag sa James: ”Jag har lagt ut musik på nätet gratis och nu skickar folk pengar till mig.” Jag hade aldrig hört talas om något liknande! Sedan åkte han på turné till Östeuropa och spelade på riktigt skumma ställen där inte ens Stooges hade vågat uppträda. Han har ballar stora som kyrkklockor den pojken.

– Det har han verkligen, instämmer Laurence.

Nick, jag vet att man inte ska kolla en bra historia men är det sant att en servitris en gång kom fram till dig och bad om en autograf utan att bry sig om David Bowie och Iggy Pop som satt bredvid?

– Bowie var inte med, säger Nick och blåser ut ett stort rökmoln. Det var bara Iggy och jag. Då gick jag fortfarande på metadon och klädde mig väldigt flamboyant. Efter 14 år som nerpundad zombie slutade jag och kände ett fruktansvärt självförakt. ”Herregud”, tänkte jag. ”vad har jag gjort med mitt liv?” Så jag lade ner drogerna och den extroverta stilen. Jag slutade klä mig som en rockstjärna och först då blev jag en riktigt bra skribent.