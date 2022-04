Nicolas Cage driver hårt med sig själv i ”The unbearable weight of massive talent”

Actionkomedi ”The unbearable weight of massive talent” Regi: Tom Gormican. Manus: Tom Gormican och Kevin Etten. I rollerna: Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish, Sharon Horgan, Lily Mo Sheen, Neil Patrick Harris med flera. Längd: 1 tim 45 min (från 15 år). Språk: engelska, spanska. Biopremiär. Visa mer

Är man bara sig själv – hur konstig man än är – blir man vid någon tidpunkt aktuell, i bemärkelsen relevant. Det gäller kanske särskilt konstnärer och skådespelare. Någon form av udda begåvning är förstås tacksamt. Allt detta gäller Nicholas Cage, som varit lika hyllad som hånad vid olika tidpunkter under sin brokiga karriär. Det här året vill alla ”förstå” Cage, trots att det var länge sedan han var särskilt kvalitetssäkrad, med undantag för förra årets hajpade filmsärling ”Pig”.

Efter nysläppta boken ”Age of Cage. Four decades of Hollywood through one singular career” har uttolkare världen över tävlat om att analysera hans explosiva, konstant utåtagerande spelstil. DN:s Kerstin Gezelius kallade honom till exempel för en ”postmodern banbrytare” i en genial text. Bland annat naglade hon fast varför han som få andra behåller sin plats i publikens hjärta: ”Samtidigt är det kanske den där ’amatörismen’ som han har lyckats bevara genom stora delar av sin karriär som gör att folk blir fixerade vid honom. Det är lite som om en nära vän eller bror dyker upp i rutan, man flinar lite åt gester och miner man känner igen och åt hur seriös vännen ser ut men hjärtat bankar desto hårdare just därför.”

Nya actionkomedin ”The unbearable weight of massive talent” ger ytterligare en bit till årets populära Nicolas Cage-pussel. Eller kanske snarare kommenterar Cages aktuella status i Hollywood. Här spelar han Nick Cage, en variant av sig själv. En stjärna vars karriär har gått i stå, som ekonomiskt befinner sig nära avgrunden, som nyss kraschat ett äktenskap och som grädde på moset har en usel kontakt med sin tonårsdotter.

När ett rikt fan vill betala en miljon dollar för att Cage ska komma och festa med honom och hans polare på Mallorca blir den avdankade stjärnan så illa tvungen att dra i väg. Men även en CIA-agent (Tiffany Haddish) är på väg till den bossige värden Javi på grund av ett kidnappningsdrama. Hon förvandlar raskt ”Nick Cage” till en nyttig idiot i dramat.

Plats på scen för en rätt rörig thriller där huvudpersonen upptäcker att hans beundrare inte bara är en skum och galen samlare, utan även en engagerad filmälskare. En oväntad bromance, som tar sin utgångspunkt i en delad kärlek till tysk stumfilmsexpressionism, blommar upp under den spanska solen.

”The unbearable...” är meta till max. En film som är så inlindad i lager-på-lager av ironier att man blir lätt svettig, inte minst eftersom filmen i sig påminner en del om de rätt skräpiga verk som skämt ut Cage många gånger. Ändå lyckas den bli ganska charmig, rivig och personlig och med ett överraskande rart samspel mellan Cages metafigur och hans nyfunna polare, spelad av den avväpnande Pedro Pascal (”Narcos”, ”The Mandalorian”). Framför allt är det underhållande hur skickligt och generöst Cage driver med sig själv – vilket visar att hans spretiga talang fortfarande är att räkna med.

