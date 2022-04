Nicole Krauss noveller bärs fram av värme

Noveller Nicole Krauss

En okänd make dyker upp hos en pensionerad änka i Tel Aviv och dottern i New York blir både orolig och svartsjuk. En annan äkta man, professor Brodman, får livet tillbaka efter två veckor i respirator och konfronteras med insikten om att ha levt sitt liv i pliktens tjänst. Sina båda döttrar har han dålig kontakt med och forskningen vid Columbia har förlorat sin mening. Ytterligare en pappa och änkling dör och lämnar efter sig en arbetsbostad i Tel Aviv. När dottern kommer dit visar det sig vara ett väl inbott hem, fyllt av pappans tillhörigheter. Och hon möts av fler överraskningar – en främling låser upp dörren en kväll och påstår sig vara pappans goda vän. Han lagar middag, tvättar hennes trosor utan att hon bett om det och försvinner ut i natten. Senare hittar hon främlingen närmast medvetslöst sovande i pappans säng.

Fäder, äkta män, farfäder, söner, bröder, arbetsgivare och älskare – det figurerar verkligen många män i de här novellerna. Ändå tänker jag att den klurigt ömsinta novellsamlingen ”Att vara man” av Nicole Krauss, med texter hämtade från två decennier, lika mycket handlar om döttrar, systrar, mödrar, fruar och väninnor.

Novellerna har varit publicerade i andra sammanhang tidigare och att läsa dem sammansatta i bokform handlar kanske mer om att få följa författarskapets olika trådar och teman än att vara med om en litterär undersökning av maskulinitet. En återkommande tematik är snarare historieberättandet – huvudpersonerna brottas på olika vis med bördan av de historier och berättelsesammanhang de fötts in i. Men de får också möjlighet att ta del av andras historier och hamnar i lägen där de tvingas omformulera sig själva.

Amerikanska Nicole Krauss är mest känd som romanförfattare, hyllad och prisbelönt för sina snyggt komponerade romaner med smarta referenser till litteraturhistorien. Novellerna förhåller sig även de till ett faktiskt och mytologiskt förflutet. Där finns det judiska folkets historia och blinkningar till olika bibliska berättelser – en boxande tysk älskare med utstickande revben kan få den kvinnliga huvudpersonen att problematisera skapelseberättelsen, medan en annan berättare presenterar sig med orden: ”Jag är Adams dotter”.

Men det återkommer också olika former av patriarkalt arv på närmare håll som får betydelse i individernas liv. För de flesta finns familjens historia i Europa, med släktingar som flytt eller emigrerat till USA och Israel under 1900-talet. Huvudpersonerna är barn och barnbarn till överlevare av Förintelsen och lever ofta något slags akademisk övre medelklasstillvaro i Tel Aviv eller New York.

Krauss balanserar i sina noveller med exakthet mellan den igenkännbara verkligheten och det gåtfulla och mystiska. I ”Amour”, som är ett slags dialog med filmen ”Amour” av Michael Haneke från 2012, är den yttre miljön ett framtida New York med ett ghettoliknande flyktingläger. Berättarjaget återfinner sin ungdoms olyckliga förälskelse Sophie i lägret, sjuk och utmärglad, och Sophie berättar att hon insett hur hon som ung valde en partner som aldrig skulle vara beredd på eller ha förmågan att ta hand om henne om hon inte längre kunde ta hand om sig själv. Inte på det sätt som den äkta mannen i Hanekes film finns där för sin svårt sjuka fru.

I ”Framtida krisläge” testas New York-bornas krishanteringsförmåga av en akut men okänd situation som enligt myndigheterna kräver gasmask. Det är efter den 11 september och övningen spetsar till läget för ett par som lever i en stabil och monogam relation sedan fem år. Krisen tvingar till omprövning, och i flera av texterna återkommer konflikten mellan längtan efter stabil kontinuitet och frivillig eller ofrivillig förnyelse.

I ”Slutdagar” måste den unga Noa vara en del av sina föräldrars judiska skilsmässoceremoni och hon konstaterar att den kommande försäljningen av barndomshemmet är slutet för den räcka av ritualer och högtider som återkommit i hennes liv. Skilsmässan innebär att huset kommer ”förlora sina principer” och Noa tänker att ”hela släkten håller på att skingras”. Genom sitt extrajobb i en blomsteraffär kommer Noa till ett lyxigt bröllop som till varje pris ska smyckas med syrener trots att förödande skogbränder härjar i trakten.

På så sätt länkar Krauss samman personliga passager som att förlora sin oskuld, bröllop, födelse, föräldraskap, skilsmässa och död med brutala katastrofer som antingen finns där som ett tungt arv eller ett kommande hot. Och texterna bärs fram av en värme som inte förenklar, de landar ofta i möjlig försoning. Så kan en främmande make och ett nyfött barn få lov att vara ”gåvor som vi får utan att vi vet oss ha bett om dem, allt i förundran över hur livet bara ger och ger”.

