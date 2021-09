Nicole Sabouné knyter an till iskallt gnistrande pianospel

Pop Nicole Sabouné ”Attachment theory” (Smuggler Music/Border) Visa mer

Sedan förra fullängdaren – mästerliga ”Miman” – har Nicole Sabouné pluggat kemi, gett ut en uppbrotts-ep och förkovrat sig på temat relationer. Den som fäst sig vid sångerskans storslaget syntsvepta gothpop får samtidigt kämpa en del med anknytningen till nya albumet ”Attachment theory”.

Det romantiska Hollywoodskimret som omsluter frasen ”Should we kiss or should we not?” på öppningsspåret torde få vilken vampyr som helst att fly ljuset.

Men bara Sölvesborgs svar på postpunkprimadonnan Siouxsie Sioux skulle komma på tanken att reflektera över likheterna mellan laboratorieråttors och människors beteenden mitt i en talad monolog om första mötet med en ny förälskelse.

Att självutlämnande används som säljargument säger annars mer om samtiden än om det nya soundet. Jenny Wilson har bistått med låtskrivandet och producerat. I bästa fall går tankarna till en nervig PJ Harvey eller Wilson själv över iskallt gnistrande pianospel.

I svagare stunder tycks den kvittrande lyckan i nästan musikalljuva ”Memories” och duetten med Elias lika tillkämpade som svårmodet i ”Trying to get by”. Men den som söker svärtan i Sabounés musik ska trots allt också finna den i svartsjukeångestens ”Hard to breathe”.

Bästa spår: ”What are you heading for”

Läs även mer om musik och fler texter av Johanna Paulsson