Nightrage hänger sig kvar vid ett sound från förr

Musikjournalisten Andres Lokko hävdade en gång i P2 att svenskar helst dansar till melodier, snarare än till rytmer. Svenskar älskar melodier. Det är därför typiskt att när vi skulle hitta på vår egen variant av dödsmetallen - ”The Gothenburg sound” som den heter internationellt - blev den just melodisk.

Det är tydligt på ”Abyss rising”, det nionde albumet av svenskgrekiska Nightrage. Precis som hos genrens stilbildande band samsas den annars så amerikanska dödsmetallens gutturala vrål och aggressivitet med låtstrukturer som snarare tillhör popmusikens och trallvänliga melodier á la Iron Maiden. Sångaren Ronnie Nyman lyckas skickligt skapa dynamik i rösten, trots att det rör sig om skriksång, ovanpå denna riffkavalkad. Imponerande gitarrslingor går via förlösande ilska till storslagna refränger.

Tyvärr upplevs många av dessa aspekter som imitationer av genrens sound. Medan Göteborgsdödsens främsta företrädare In Flames, Dark Tranquility och At The Gates blivit mer poppiga, eller mer goth, eller mer proggiga, tycks Nightrage vara kvar i det sound dess skapare senare vidareutvecklat.

Men stundtals, som i den utmärka ”Pest ridden tide”, kombineras det melodiska med influenser från exempelvis black metal och punk, och en spännande förnyelse uppstår.

Bästa spår: ”Pest ridden tide”

