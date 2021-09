Niklas Anderberg: Att kalla ”Amorina” förlegad är bara pryderi och feghet

Ett av de vackraste orden i det engelska språket är ”bowdlerize”. Betydelsen är däremot mindre attraktiv. Thomas Bowdler var från början en doktor som bekymrade sig om dålig hygien. När han på grund av sjukdom tvingades lägga ner sin verksamhet koncentrerade han sig i stället på att – hör och häpna – sanera litteratur.

År 1818 publicerade han en familjevänlig utgåva av Shakespeare där de fula bitarna tagits bort; elva år senare hade hans namn förevigats som ett verb för intellektuell storstädning, kort sagt för att censurera.

Så kan man dammsuga i världslitteraturens rymliga korridorer. Själv kom jag att tänka på den fantastiska formuleringen i King James Bible angående vad Gud har för planer med alla de som ”pisseth against the wall” (se bland annat 1 Sam 25:22). Formuleringen har sedan dess sopats under mattan av sedlighetspolisen och i Bibel 2000 ersatts med det tryggare ordet ”manfolk”. Genom denna försåtliga manöver har självaste Gud gjorts rumsren!

Hänvisningen i en not till ”väggpinkare” gör knappast saken bättre; är det inte snarare barn eller hundar som pinkar? Visserligen kan Gud vara grym mot barn och oskyldiga djur, men i det här fallet är det inte bara de som skall utrotas. Man kan för övrigt undra om ”manfolk” kommer att hålla sig nu när alla könsskillnader har visat sig vara sociala konstruktioner. För att helt och hållet undvika risken att kränka någon borde man kanske gardera sig med ”henfolk”.

Ett undantag och en ledstjärna i öknen är Robert Alter som arbetat i fyrtio år med den hebreiska Bibeln. Han översätter helt sonika passagen till (do not leave alive) ” a single pisser on the wall”.

Lägg märke till att Thomas Bowdlers korståg inte utspelade sig för tjugo, utan för tvåhundra år sen. Att kalla språket i Bengt Anderbergs ”Amorina” föråldrat eller förlegat är bara en täckmantel för pryderi och feghet.

Det övergår mitt förstånd hur vi hamnat i denna situation och det pinsamma är att vi inte kan ta oss ur det politiskt korrekta strupgreppet. Som ett spökskepp kommer vi att krossas mot klipporna där framtida generationer eventuellt kan samla upp de beklagansvärda spillrorna. Men aldrig, aldrig kommer vi att ändra ett enda ord!

