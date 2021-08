Niklas Ekdal: Det ska fan vara statsminister i ett land som Sverige

De finaste anekdoterna brukar vara för bra för att vara sanna. Ta den där om humlan, som inte borde kunna flyga men gör det ändå eftersom ingen berättat för den om fysikens lagar.

Lite så känns det när Stefan Löfven aviserar sin avgång. Om Olof Palme var socialdemokratins geting, Ingvar Carlsson arbetsbiet och Göran Persson dyngbaggen så har Löfven varit humlan, en osannolik regeringschef för 2000-talet.

En anakronism. Fackföreningsmannen i spetsen för arbetarrörelsen som tappar allt fler väljare till högernationalister. Den vänlige svetsaren nedtvingad i kulturkrigets skyttegrav. Den motvillige ledaren för ett folkrörelseparti vars motsvarigheter i Europa krymper till irrelevans, men som nu regerat Sverige i (ytterligare) två mandatperioder.

Hur smart var avgångsbeskedet ett år före valet? Vem blir efterträdaren?

För att förstå Löfvens avgång måste man snarare blicka bakåt. Två av hans föregångare dog på sin post

Mycket krut kommer att spillas på de frågorna. Finansminister Magdalena Andersson verkar given, om hon vill. Oavsett vem är det svårt att se valtaktiska poänger med rockaden.

Per Albin Hansson, Sveriges statsminister 1932-1946 Foto: TT

För att förstå Löfvens avgång måste man snarare blicka bakåt. Två av hans föregångare dog på sin post. Per Albin Hansson segnade ner med hjärtinfarkt på spårvagnsstationen i Ålsten 1946, efter att ha lotsat Sverige ur depression och världskrig. Olof Palme blev skjuten på Sveavägen 1986.

Den ohälsosamma arbetsbördan och det obönhörliga samhällsklimatet. Tidsandan som dödade Per Albin och Palme brukar beskrivas som rena idyllen, och var det antagligen jämfört med vad Löfven upplevt. Sju svåra år av flyktingkris, pandemi, gängvåld, regeringskriser och ständigt gapigare tonläge.

Olof Palme, Sveriges statsminister 1969-1976 och 1982-1986. Foto: Jack Mikrut/TT

Den som visar statistik över Sveriges hyfsade läge, jämfört med omvärlden, skälls nu för landsförrädare. Det ska fan vara statsminister i ett sådant land.

Om Löfven var lagd åt det bittra hållet kunde han säga som en amerikansk kollega 1962: ”Now you won’t have Nixon to kick around anymore.”

Det personliga är politiskt, fast på ett nytt sätt. Vilken typ av människor står ut med att vara slagpåsar på denna nivå? Här finns en ond cirkel av splittrade valresultat, sämre styrning, mer missnöjesröstning och allt märkligare incitament att bli politiker.

Socialdemokraterna har regerat vidare på gamla meriter och ohämmad pragmatism, i en allt hopplösare parlamentarisk position. Sveriges tradition av minoritetsregeringar – som trots allt levererat på sina vallöften – har nått en slutstation av karikatyr.

Decemberöverenskommelsen och Januariavtalet var lätt desperata försök att hantera dessa diffusa valresultat. Så stolt historia av effektiva regeringar, så många oförenliga partier, så svårt att matcha förväntningarna på en omnipotent välfärdsstat.

Frågan är vad Löfven hade åstadkommit med 50,1 procent av rösterna, som Tage Erlander fick 1968. Nästa fråga kan bli vad efterträdaren åstadkommer med 20,1 procent.

Moderatledaren reagerade gentlemannamässigt på statsministerns avgångsbesked. Även om hans partikamrater och Socialdemokraterna skruvat upp polemiken sinsemellan till rena sluggerfesten måste de förr eller senare lära sig att regera ihop.

