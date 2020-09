Niklas Ekdal: Joe Bidens värsta år kan bli hans styrka

Sakprosa Joe Biden ”Löften till en son. Ett år av sorg, hopp och mening” Övers. Joachim Retzlaff Natur & Kultur, 268 sidor Visa mer

Barack Obamas väg till Vita huset började inte med ett val, utan med en bok. ”Dreams from my father” (1995) hyllades som de bästa memoarer en amerikansk politiker skrivit.

När den förre vicepresidenten Joe Biden kampanjar med en bok under bältet är jämförelsen oundviklig. Obama skrev om en saknad far, Biden om en saknad son. Den sistnämnde är en sämre författare, men i tävlan mot Donald Trumps ”The art of the deal” förtjänar ”Löften till en son” Nobelpriset.

Boken till Beau Biden – en lovande politiker i egen rätt när han dog av cancer – kom för tre år sedan. Nu har den översatts till svenska, aktualiserad av presidentvalet. Tyvärr påminns man under läsningen om hur fort politiken snurrar. När Trump pumpar ut hundra tweets om dagen kunde 2015 lika gärna vara 1815.

Det hindrar dock inte att denna bok har sina poänger, framför allt som självhjälpslitteratur. Joe Biden vet något om tröst, både att ge och få. Som trettioåring förlorade han också sin fru och dotter i en bilolycka.

Suget efter medkänsla är hisnande i ett USA där två hundra tusen dött av covid, arbetslösheten exploderat och skogsbränderna slår rekord. Bidens personliga tragedier reflekterar nationens, med Washingtons monument som berättelsens stumma kuliss.

Medan sonen tynar bort av en hjärntumör håller vicepresidenten masken utåt. Det är hjärtskärande läsning, och politiken känns lika dyster. Man påminns om hur Obamas reformer maldes ner av populism. När politiken utspelas i sociala medier blir verkligheten suddigare för var dag som går.

Medietekniken gör presidenterna. Trump är Twitter så som Reagan var film, Kennedy var tv, Roosevelt radio och Lincoln det tryckta ordet.

Vad är Joe Biden?

Lite av varje, och ingenting. Han är bartendern med känsla för varje kunds behov, som New York Times skrev. ”Hygglig”, är väl det adjektiv som ligger närmast till hands.

Tänk om tåget har gått för den sortens politiker? Bidens varma persona blir hans styrka den 3 november – och samtidigt svagheten. Om åldern ger onda aningar är det inte för att kandidaten är gaggig, utan därför att han är en gentleman. Den sittande presidenten sköljer ner gentlemän med Diet Coke, för att inte tala om kvinnor.

Joe Biden föddes under slaget vid Stalingrad. Levnadsåren är oundvikligen en faktor i valet, och präglar hans bok. Å ena sidan erfarenhet, rentav visdom. Å andra sidan sentimentalitet. En tendens att blicka bakåt mer än framåt.

Man erinrar sig vad gamlingen Ronald Reagan sade 1984: ”Jag tänker inte göra ålder till en fråga i den här kampanjen. Jag tänker inte utnyttja min motståndares ungdom och bristande erfarenhet.”

Hur gammal var Reagan när han blev president? Inte ens sjuttio fyllda. Åtta år yngre än vad Joe Biden är i dag.

Sorgen står i centrum inte bara för Bidens memoarer, utan för hela hans kampanj. Det kan stundtals kännas intimt i överkant. USA skriker efter en president som tar sig an klimathot, pandemi, orättvisor – inte en inåtvänd grubblare. Men så minns man att Donald Trump spelade golf när hans bror låg för döden. Empati är trots allt centralt.

När Joe Biden beskriver sin döende son kan varje normal förälder relatera till ödmjukheten: ”Beau ägde allt det bästa hos mig, men med buggar och felkopplingar reparerade.”

Det närmaste Donald Trump kommer ifråga om kärleksförklaring är: ”Ifall Ivanka inte var min dotter kanske jag skulle dejta henne ...”

Presidentval handlar om den svårfångade kvalitén ”karaktär”. Vad statscheferna gör får ofta historisk betydelse, men de väljs för vad de är. Charmtrollen John F Kennedys och Bill Clintons privatliv rimmade illa med deras polerade image. Joe Biden marknadsförs som en helgjuten familjeman. Klanen ingår i paketet.

Traditionellt har sådant varit viktigt för valutgången. Men 2020? Trump är ett Frankensteins monster för metoo-eran, och hans följare älskar det.

En intressant parallell mellan Trump och Kennedy är också hur de styrts av dominanta fäder med en enda prioritering: Vinn till varje pris. Skillnaden mellan ljusets riddarvakt 1960 och mörkrets furste 2020 säger något om stämningsläget.

Joe Biden försöker knyta an till optimismen, men memoarernas tema är förlust. Du behöver varken vara cyniker eller psykoanalytiker för att tolka känslan symboliskt.

Det var bättre förr.

Året när kandidatens karriär lyfte, 1973, hette biosuccén ”The way we were”. På svenska mindre poetiskt ”Våra bästa år”. Låt oss hoppas att Joseph Robinette Biden inte har dem bakom sig.

Läs fler artiklar av Niklas Ekdal och fler av DN:s bokrecensioner