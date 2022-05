Niklas Ekdal: Nato har inget annat val än att ingripa i Ukraina

Det tredje årtusendet e. Kr. artar sig inget vidare. Alla de värsta tendenserna från 1900-talet dröjer kvar, med en överväxel av ny teknik. Folkmord, populism, finanskriser, miljöförstöring och geopolitiska konflikter.

När det såg som mest lovande ut för mänskligheten, runt millennieskiftet, trodde många på sagan om historiens slut. Inget stod i vägen för den liberala demokratin, eftersom ingen stod i vägen för USA. För ett ögonblick tog optimismen fysisk form:

Världsutställningen i Hannover år 2000.

En dödsmässa över nationalismen och en hyllning till den gränslösa framtiden. Tjugofem miljoner besökare strömmade genom en anläggning stor som 235 fotbollsplaner. Där fanns inget givet blickfång likt Londons Crystal Palace 1851 eller Paris Eiffeltorn 1889, bara detta löfte:

Evig fred och underhållning.

På Expo 2000 samsades skateboardramper med en ”Planet of Visions”. Disneyland och FN-toppmöte i samma weekendpaket. Likväl var det något i paviljongerna som skavde. Något som pekade framåt mot 2022.

Världsutställningarna började en gång som manifestationer för industrisamhället. Under 1800-talet låg fokus på maskinerna snarare än på varorna de framställde. Vid sekelskiftet hade industrialismen mognat så pass att konsumenten blev viktigare än fabrikören. Ingen slump att demokratin slog igenom samtidigt.

I Hannover togs tredje steget. Nu var jippot i sig produkten – inte de 173 utställande nationerna och organisationerna, inte deras prylar och definitivt inte de maskiner som spottat fram prylarna.

År 1900 tog konsumenter makten över producenter. År 2000 tog känslobranschen makten över industrin. Det kändes progressivt, men visade sig förebåda alla vår tids problem. För att maxa upplevelsen måste man maxa illusionerna.

Expo 2000 blev en flopp, med hälften så många besökare som beräknat och miljarder i förlust. Folk tyckte biljetterna var för dyra. Bubblan blev ett budskap i sig, när den sammanföll med IT-kraschen. En 900 dagars marknadskorrigering följde, som utplånade två tredjedelar av värdet på Stockholmsbörsen.

Den tyngsta symboliken i Hannover var dock politisk. Spektaklets verkliga mening visade sig i mellanrummen. Mest slående var att USA inte deltog. Landets hegemoni var ändå ohotad. Varje utställd Coca-Cola-burk eller spionsatellit hade blivit en antiklimax i förhållande till verkligheten, där de var allestädes närvarande.

Nu fick mindre spelare gestalta tidsandan: Storbritannien, Italien, Sverige. Coolast utställare var de som tyckte sig ha något att bevisa, Finland och Rumänien.

Paviljongerna präglades av postnationella, postmoderna idéer. Mycket kommunikation, lite flaggor. We are the world-känslan gjorde att undantagen stack ut desto mer. Alla hade inte surfat in i 2000-talet. Länder med stormaktskomplex fokuserade på … rymdraketer. Händelsevis stater med stora kärnvapenarsenaler. Händelsevis med Ryssland i spetsen.

Den ryska utställningen kretsade kring rymdstationen MIR, ordet för ”fred”. Tanken var att besökare skulle prata med astronauterna där uppe, men experimentet misslyckades. Det samlade intrycket blev illavarslande. Krampaktig nationell prestige och dysfunktionell teknik. Några veckor tidigare hade en ny president installerats i Moskva. Mycket riktigt skulle Vladimir Putin odla revanschismen som lett till allt värre katastrofer.

Tjugotvå år efter Expo 2000 har utställningens subtila inre motsättningar exploderat. Historiens slut var snarare dess början.

Tumregeln ”lita inte på länder som skryter om astronauter” visade sig stämma rätt bra. I våra dagar får den ytterligare en dimension, när rymdäventyren privatiseras.

Världens rikaste män, Elon Musk och Jeff Bezos, älskar raketer. Paradoxen är som hämtad från en gammal världsutställning: högstämda deklarationer om mänsklighetens intergalaktiska framtid, upplevelseindustri, fåfänga.

Av större betydelse är möjligen Tesla- och Amazongrundarnas intresse för medier. Bezos äger Washington Post. Musk tar över Twitter. Även här anar man en oskön ny värld, där egocentriska mångmiljardärer kapar algoritmerna.

Det har varit populärt att tolka ekonomisk historia i termer av strukturcykler, ungefär fyrtio år långa. I skarvarna blir det omställningskris. Inflation, implosion, innovation, investering. På samma sätt kan man se ideologiska cykler i den politiska historien. Allt hänger på tidsperspektivet.

För 1600-talets européer var reformationen en mardröm, med tanke på religionskrigen. Några hundra år senare förknippas norra Europas framgångar med just lutheransk läskunnighet och individualism. Boktryckarkonsten var en förbannelse innan den blev en välsignelse.

Den nuvarande policyn, att skära av alla kontakter och hoppas att Ryssland försvinner av sig själv, är hopplös.

Det är ingen överdrift att beskriva 2022 som ett liknande skifte. Allt verkar vara uppe i luften, inte minst världsfreden. Sanningen för dagen är att millennieskiftets attityd – den liberala internationalismen – var oförlåtligt naiv. Maktkoncentration och populism i väst. Totalitär expansionism i öst. Klimatkatastrof överallt. Bakslagen skylls på globaliseringens önsketänkande, som om friheten var problemet.

Sällan har det varit viktigare att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Drömmarna från Expo 2000 var inte fel, även om de korrumperats. Mest akut i dag är att tänka två tankar om Ryssland.

Reaktionen på slakten i Ukraina borde vara hårdare militärt, men mjukare politiskt. Anledningen till att Vladimir Putin kommit undan med kriget är hans kärnvapenhot. Utan den utpressningsmakten hade Nato redan varit på plats.

Västmakternas passivitet är dubbelt ohållbar. Dels kommer historiens dom att bli brutal när vittnesmålen staplas från platser som Mariupol. Dels etableras ett livsfarligt prejudikat.

Vad ska hindra Putin när han hotar nästa land med atombomber? Vad hindrar Kim Jong-Un att ta över Koreahalvön med samma metod?

Nato har inget annat val än att ingripa i Ukraina. Att bara skicka vapen räcker inte. Ju längre vi väntar, desto högre blir insatserna – för att inte tala om det mänskliga lidandet.

Samtidigt gäller det att hålla isär Putin och ryssarna. Den nuvarande policyn, att skära av alla kontakter och hoppas att Ryssland försvinner av sig själv, är hopplös.

Isoleringen gynnar bara Putin, som får legitimitet att tala för hela folket. Det stärker hans skruvade narrativ, att väst vill se Ryssland tillintetgjort. Dessutom är inringningen futil eftersom halva världen ser annorlunda på saken.

Två tankar, en från 2022 och en från 2000:

Höj insatserna mot tyranniet. Behåll barnatron på friheten.

Läs mer:

Niklas Ekdal: Spårbytet om Nato är nödvändigt, men sker helt utan entusiasm