Niklas Ekdal: Skickligt spelat av partier med rötter i kommunism respektive nazism

De bästa citaten är ofta påhittade. ”Lagar är som korvar, man vill inte veta hur de kommer till”. Även om Otto von Bismarck aldrig sade så blir man ständigt påmind om hur rätt han hade.

Parlamentarismen är i praktiken sällan vacker. Det är därför vi har konstitutioner, koder för beslutsfattandet. Ibland förändras demokratins former över en natt, men det tar lång tid att överblicka följderna. Som i Sverige den 21 juni 2021.

Att en statsminister fälls i en misstroendeomröstning är historiskt, särskilt med tanke på att initiativet kommer från partier på ytterkanterna. Formellt är det inga konstigheter – Stefan Löfven har hela tiden haft en svag position – men som praxis luktar det ändå lite korvfabrik.

Politiska kulturer är lätta att riva men svåra att bygga. Världen är full av varnande exempel. Enligt Libanons författning ska presidenten alltid vara kristen, premiärministern sunnimuslim och talmannen shiamuslim. Enligt den nya svenska modellen ska kungen alltid vara ledig, talmannen alltid upptagen och statsministern alltid hänga löst.

Sverige har lång en tradition av minoritetsregeringar, som ändå levererat på sina vallöften. Det senaste decenniet – under både höger- och vänsterstyre – har vetomakten vuxit på den exekutiva maktens bekostnad. December- och januariöverenskommelserna var lätt desperata försök att hantera detta problem. Nu går de in i solnedgången under öknamnen DÖ och JÖK, och det ska mycket till för att vi ska få se robustare konstruktioner.

Frågorna i luften är större än hyressättningen eller Socialdemokraternas aptit på makt. Att regeringen faller på ett förslag den själv ogillar illustrerar som vanligt att aptiten är stor, men framför allt att politiken blivit obegriplig för väljarna.

Stefan Löfven har kört samma stil, men utan Per Albin Hansson tur och fingertoppskänsla

Inför omröstningen i kammaren sade kristdemokraten Ebba Busch att regeringen ägnat sig åt ”spel och mygel och banal basarhandel”. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson höjde budet med ”sandlådefasoner kastade på historiens skräphög”. Moderaten Ulf Kristersson nöjde sig med metaforen ”charad”.

Hur skicklig och sympatisk talmannen Andreas Norlén än är blir det svårt att övervinna dessa låsningar och okväden med nya sonderingar. Förra gången tog det fyra månader att få till en bräcklig regering. Nu är förutsättningarna sämre.

Extraval, alltså. Där ligger det i farans riktning att två partier med rötter i liberalismen – L och MP – åker ur riksdagen. Skickligt spelat av två partier med rötter i kommunism och nazism, i så fall.

Midsommarkrisen 2021 har klara paralleller till midsommarkrisen 1941, som händelsevis också kulminerade den 22 juni. Nazityskland invaderade Sovjetunionen och ställde ett svårsmält ultimatum på Sverige, där statsminister Per Albin Hansson (S) gjorde allt för att rädda samlingsregeringen.

Kommunisterna hölls utanför, Högern fick sin vilja igenom om ett ja till de tyska kraven. Regeringschefen löste krisen med pragmatism och passivitet. Stefan Löfven har kört samma stil, men utan Per Albins tur och fingertoppskänsla.

Pandemin går inte att jämföra med andra världskriget, men tillfället för politiskt tumult är inte idealiskt. Nu blir det upp till oss att välja en fungerande riksdag.

