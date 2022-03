Niklas Ekdal: Spela inte förvånad – Putin har varit en öppen bok sedan 1999

För varje dag håller Vladimir Putin längre och mera osammanhängande tal till ryska folket. Bitterhet och paranoia i öppen dag. I veckan sköt han in sig på elitens ”femtekolonn” som svajar i stöd till kriget. Så talar en tyrann beredd att gå hur långt som helst, medan slutet närmar sig.

För första gången förstår man, på riktigt, hur det måste ha känts 1939. Allt som Putin har sagt och gjort de senaste två decennierna pekar fram mot katastrofen i Ukraina.

Hur kunde omvärlden vänta så länge med att syna hans kort?

Ukrainarna förtjänar ett svar på den frågan, som också är universell, för att inte säga existentiell. Om inte 1930-talet och 2000-talet räckt som varningar för våldsbenägna diktatorer undrar man vad som krävs nästa gång.

Ernest Hemingways roman ”Och solen har sin gång” från 1926 ger ledtrådar:

”Hur gick du i konkurs?”

”På två sätt. Först långsamt, sedan plötsligt.”

Georgienkriget hindrade inte Vladimir Putin från att bli inbjuden till Världsekonomiskt forum i Davos 2009.

Det kan sammanfatta västvärldens Rysslandspolitik under Putins tid vid makten. Bankrutt i slow motion.

En fjärdedel diplomatiskt önsketänkande med Tyskland i första ledet, av begripliga historiska och geografiska skäl. En fjärdedel profithunger, där särskilt Londongrad utmärkt sig som tvättmaskin för stulna oligarkpengar. En fjärdedel antiamerikanism förklädd till Moskvavänlighet. En fjärdedel ren putinism från dem som gillat kampen mot mångkultur och regnbågsflaggor.

Med facit i hand en mix av naivitet och cynism. Särskilt med tanke på att facit varit en öppen bok sedan 1999.

Sommaren 2004 intervjuade jag den ryska journalisten Anna Politkovskaja. Hon hade avslöjat sanningen om krigen i Tjetjenien, generalrepetitioner inför Ukraina. Eftersom sanningen är Vladimir Putins fiende nummer ett dröjde det inte länge förrän Politkovskaja blev mördad.

Rysslands mest kända journalist, dotter till ukrainska FN-diplomater, en skoningslös kritiker av Kremls metoder. Aldrig har ett beställningsmord varit mera symboliskt, och mera väntat.

Inre repression och yttre aggression går hand i hand. Två år efter avrättningen av Politkovskaja i hissen till hennes lägenhet i Moskva anföll Ryssland Georgien, under falska förevändningar. Ännu en väckarklocka, men de flesta tryckte på snooze.

Georgienkriget hindrade inte Vladimir Putin från att bli inbjuden till Världsekonomiskt forum i Davos 2009. När den ryske ledaren deltog i en panel råkade jag sitta bredvid försvarskoncernen Saabs vd Åke Svensson i publiken.

Putin spelade upp hela sitt buttra register. Då amerikanen Michael Dell från datatillverkaren med samma namn föreslog it-samarbete med Ryssland fick Putin ett utbrott:

”Vi är inte invalider, vet du. Ryssland har de bästa programmerarna i världen.”

Michael Dell såg chockad ut. Åke Svensson såg nöjd ut.

Alla visste. De flesta valde att titta bort och hoppas på det bästa, till och med efter Rysslands första attack mot Ukraina 2014.

Samma år gick Eurovisionfinalen i Moskva. Pausunderhållningen var som hämtad från Berlin 1936, uppdaterad för Youtube. Röda arméns manskör i uniform, avlöst av rysk folklore, avlöst av ett par fotomodeller som mimade ”They’re not gonna get us”. Rekvisita på scen: en uppblåsbar rosa stridsvagn och ett uppblåsbart blått attackplan.

Check på fascismens alla attribut. ”They don’t understand us. They’re not gonna get us.” Putins ekokammare av påhittade historiska oförrätter och inbillade västliga konspirationer. Alltsammans kusligt välbekant.

Ett återkommande tema i Anna Politkovskajas artiklar och böcker var Putin-regimens ”specialoperationer”, kopplingen mellan desinformation, mord och krig. Hon lämnade inget utrymme för eftervärlden att säga ”vi visste inte”.

Alla visste. De flesta valde att titta bort och hoppas på det bästa, till och med efter Rysslands första attack mot Ukraina 2014. Den hindrade till exempel inte landet från att stå värd för fotbolls-VM 2018.

I ”Och solen har sin gång” skrev Ernest Hemingway om den förlorade generationen som tappat illusionerna efter första världskriget. Vladimir Putin är i färd med att orsaka något liknande, inte bara i Ukraina.

Omvärldens serie av missförstånd och misstag började på 90-talet. Det besegrade Sovjetunionen förväntades utvecklas ungefär som det besegrade Tyskland hade gjort efter 1945. I stället blev det Tyskland efter 1919.

