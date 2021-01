Niklas Rådström: ”Man upplever en sorts syskonskap med andra cancerdrabbade”

Niklas Rådström har sedan barnsben tänkt sig höra hemma bland de döda, och de hos honom. Det är som, skriver han, att man ”delar en självklar gemenskap i den paradox som säger att vi är så hudlöst nära att vi aldrig kan röra vid varandra”.

Samhörigheten med de döda går att leva med, men det Niklas Rådström stått sida vid sida med de senaste åren är det oåterkalleliga slutet på själva livet. Alltings tystnad, alltings avbrott.

– Jag tror inte att man kan vara rädd för att dö men man kan vara rädd för att inte leva. Att leva är det enda vi vet något om. Vi vet inget om hur det är att kliva ur tiden, att inte ha en kropp.

Vi talas vid över videolänk en fredag i december. Han sitter framför en skärm i sitt grovarbetsrum i källaren till huset i södra Stockholm. Han pratar genom ett par trådlösa hörlurar.

Att komma över för ett samtal är inte ett alternativ: Niklas Rådström och hans hustru har inte släppt någon över tröskeln sedan i februari förra året. Han saknar ett fungerande immunförsvar och i världen utanför pågår pandemin.

Det var en sensommardag 2017 som Niklas Rådström fick beskedet att han drabbats av en blodcancersjukdom, akut myeloisk leukemi. Provsvaret och transporten i ett ambulansflyg ovan södra Sverige blev starten på en tre år lång sjukdomstid och behandlingar med cellgifter och i slutändan en stamcellstransplantation.

Niklas Rådström delar med sig av berättelsen i ”Som har inget redan hänt”, den nya bok som också kunde ha varit den sista i hans omfattande verkslista. Anslaget antyder att han förberett sig på att ta avsked. Den allra första meningen: ”Till sist kommer man till den punkt där livet ska sammanfattas.”

Så är både den nya boken patientens inifrånskildring från sjukhuset, men även Niklas Rådström delvisa memoar med fokus på barndomen före pubertetsåren. Han söker i minnena svar på varför han blev den människa han är, en som skrivit romaner, diktsamlingar, essäer, dramatik och filmmanus.

– Det är första tanken när man får den här sortens diagnos: att det finns en möjlighet att livet håller på att ta slut. Då blickar man tillbaka och ser hur det har varit, i ljuset av var man befinner sig just då, säger Niklas Rådström.

Som son till journalisten och teaterchefen Anne Marie Rådström och författaren Pär Rådström växte Niklas Rådström upp i Stockholms kulturella sfär under 50- och 60-talen. Hans barndomsminnen strålar samman med såväl svensk kulturhistoria som europeisk samtidshistoria. Som när han, som medföljande treåring på en av moderns många reportageresor, får gå på Basels zoologiska trädgård med Anne Franks pappa.

Det är en speciell barndom men Niklas Rådström beskriver den samtidigt som ganska vanlig. Den är även påverkad av tragedi. Faderns tidiga död 1963 har han tidigare skrivit om, bland annat i ”En handfull regn” (2007), men nu återvänder han till den och försöker vara än mer öppen med sina reflektioner och minnen.

– Alla berättelser förhåller sig till sitt slut. Om slutet är synligt så är även berättelsen synlig på ett annat sätt, säger Niklas Rådström.

– Jag har absolut funderat på om det är rimligt att människor ska intressera sig just för Niklas uppväxt och barndom. Men för mig har skrivandet gett viktiga perspektiv: Hur kommer det sig att jag blev den sorts kreativa person jag är? Jag har drivits av en nyfikenhet som gränsat till rastlöshet, och inte kunnat stanna vid samma typ av uttrycksform. Var kommer den nyfikenheten ifrån? Det är en del av undersökningen som varit en del av det här skrivandet.

När sjukdomsdiagnosen slogs fast förlorade Niklas Rådström, beskriver han i texten, medborgarskapet bland de friska. Det utifrån den uppdelning som Susan Sontag gör i sin klassiska essä ”Sjukdomen som metafor” – att alla människor har två olika medborgarskap: ett i de sjukas och ett i de friskas värld.

Susan Sontag skrev essän på 70-talet sedan hon drabbats av bröstcancer. Hon dog senare, som Rådström uppmärksammar, av samma sjukdom han drabbades av. Leukemin kan upplevas abstrakt även om den drabbar hela kroppen. Den tydliga smärtan kommer först när behandlingen sätts in och cellgifterna bryter ned de egna cellerna.

Niklas Rådström beskriver det som att avtalet som man som frisk människa haft mellan kroppen och medvetandet upphör att gälla.

– Vi har gärna tron på att det är en enhet: kropp och själ, kropp och ande eller kropp och medvetande. Men det blir väldigt påtagligt när kroppen blir riktigt sjuk att det handlar om två enheter som har en relation till varandra. Jag har verkligen fått fundera över vad det här innebär för livskänslan och existensen.

Foto: Paul Hansen

Niklas Rådströms text innehåller en litterär genomgång av andra sjukdomsskildringar, som Jenny Diskis ”Den sista resan” och Kathy Ackers essä ”The gift of disease”. I deras och andras berättelser ser Rådström att de präglas av ”en pendelrörelse mellan helig vrede och stoisk distans”.

Det är en typ av vrede, ett rent raseri, som även uttrycks i en annan aktuell sjukdomsberättelse det här året, ”Frihet och solidaritet” av historikern Timothy Snyder, som svävade mellan liv och död efter en blodförgiftning. Men Niklas Rådström upplever inte den typen av vrede hos sig själv.

– Nej, tack vare att jag hade min hustru och min familj vid min sida. Men jag kunde periodvis känna en viss uppgivenhet. Jag kan tänka mig att vreden har att göra med att sjukdomen utmanar tanken om att vi är en helhet, att vi har makt över våra liv på ett rimligt sätt. Det är en kontrollförlust som är upprörande, och ska vara det, men det är också saker och tings realitet, säger Niklas Rådström och fortsätter:

– Vi förfogar inte över våra liv. Vi kan tänka att vi skapar våra liv, skapar våra karriärer, skapar våra relationer. Men i slutändan är vi utlämnade åt ett nyckfullt öde. Och det nyckfulla ödet säger oss samtidigt att livet är en gåva som vi måste ta emot på det sätt som vi handskas med gåvor: nämligen med en form av ödmjukhet.

Behandlingen med cellgifterna såg först ut att lyckas. Under första delen av 2018 förbättrades hans blodvärden, och Niklas Rådström beskriver det som att han steg för steg återvände till det tidigare livet. Men sjukdomen släppte aldrig taget helt och under hösten det året visade det sig att risken för ett akut återfall var uppenbar.

Samtidigt drabbades andra i hans närhet av cancer. Kompositören Sven-David Sandström, som var en vän och kollega, insjuknade i småcellig lungcancer. Han gick senare bort i juni 2019, men arbetade in i det sista med nya kompositioner. Bland annat med musiken till ett operalibretto av Niklas Rådström, som tar utgångspunkt i hans roman ”Boken” (2013).

– Det var fantastiskt att ha fått vara med om Sven-David, som var så oerhört kreativ. Det var väldigt speciellt att samarbeta under de formerna, när vi båda var sjuka, säger Niklas Rådström.

Verket finns bevarat och är sammanlagt nära fyra timmar långt. Om det någonsin kommer att uppföras vet inte Niklas Rådström, men han hoppas att det sker. Kanske inte i dess helhet, men åtminstone delar av det.

– Man upplever en sorts syskonskap med andra som är cancerdrabbade. Med dem talar man öppet om sjukdomen. Det är en viktig lärdom av att vara sjuk – att man märker hur många drar sig för att prata om det. En del kompisar hör av sig, medan andra försvinner. Det har väl att göra med en oro. Att man inte vågar komma nära och röra vid det.

Bland dem han talade om cancern med fanns författaren Sara Danius, tidigare ständig sekreterare i Svenska Akademien. Det i samband med att Niklas Rådström erbjöds inval i institutionen mitt under dess djupaste kris, och att hon nyligen hade fått besked om att cancersjukdomen hade drabbat henne på nytt. Hon avled i oktober 2019.

Niklas Rådström tackade nej till Akademien med förklaringen att han inte såg förutsättningar för att kunna bidra till att institutionen skulle ”samlas och gå vidare för att lösa de allvarliga problemen”. Han gillar inte att det blev offentligt känt att han hade erbjudits en plats i Akademien och säger att det inte är något att tala om mer.

Närvarande i Akademien hade han heller inte kunnat vara, då han under sommaren 2019 tvingades genomgå en stamcellstransplantation. Påfrestningen på kroppen är enorm när det egna immunsystemet ersätts av donatorns.

Foto: Paul Hansen

Han befann sig under en period i ett djupt feberyrande töcken. I efterhand har genomläsningarna av den ”så jäkla långa” journalen hjälpt honom att komma ihåg vad som egentligen hände.

– Skälet till att stamcellstransplantationer tidigare har haft svårt att lyckas är att det sker ett uppror i hela kroppen. Vid en vanlig transplantation vill det egna immunförsvaret stöta bort det nya organet, men vid en stamcellstransplantation kan man säga att det motsatta sker. Då vill det nya immunförsvaret stöta bort den egna kroppen. Det pågår ett krig i hela ens varelse – i hud, alla slemhinnor och inre organ.

Tjugotredje dagen efter transplantationen fick donatorns celler fäste i benmärgen. Han förblev isolerad i samma sjukhussal under nära två månaders tid. Efter hemgång fortsatte komplikationer att uppstå, med kramper och rusande feber – men prover under förra senhösten visade att mutationen i benmärgen som orsakat cancern inte längre fanns kvar.

Utsikterna för att Niklas Rådström ska bli frisk är i dag goda, men det nollställda immunförsvaret måste läras upp på nytt. Tillsammans med hustrun, konstnären Catharina Günther-Rådström, lever han tills vidare isolerad. Han genomgår ett vaccinationsprogram som inkluderar barnsjukdomar men även den vanliga säsongsinfluensan och under det kommande året troligen även vaccin mot covid-19.

– Jag är inte ur riskzonen helt och hållet ännu. Dessutom har jag lite halvtaskiga blodvärden. Men jag står på bakbenen, säger Niklas Rådström.

I dag, säger han, är hans medborgarskap bland de friska, enligt Susan Sontags uppdelning.

– Men pandemin har försatt oss alla i ett ovisst tillstånd om vilket medborgarskap vi har. Det blir svävande – en limbosituation, där vi alla upplever de sjukas tillvaro.

Dödens närvaro och samhörigheten med de döda kommer Niklas Rådström att fortsätta leva med. Dödligheten sätter dock, säger han, fokus på det enda vi egentligen har: själva möjligheten att få fortsätta leva.

Med den insikten sätter han större värde på de småskaliga intrycken. Skiftningarna i naturen under hundpromenaderna med hustrun på förmiddagarna. Eller möjligheten att under den gemensamma matlagningen en fredagskväll lyssna på P2:s ”Rendezvous” och ta en cocktail (den här dagen en manhattan eller en old fashion).

– Det kan vara bra om vi påminner oss om skillnaden mellan att dö och att aldrig mer leva. Då kanske vi skulle värdesätta att vi lever på ett bättre sätt.

Niklas Rådström Författare, poet och dramatiker. Medlem i Samfundet De Nio. Professor i kreativt skrivande vid Linnéuniversitetet. Ålder: 67 år. Bor i Stockholm. Gift med Catharina Günther, konstnär. Två vuxna söner. Tre barnbarn. Hunden Rasmus. Aktuell med ”Som har inget redan hänt”, en berättelse om en tre år lång behandling mot leukemi och den tidiga uppväxten på 50- och 60-talen (Albert Bonniers förlag). Debuterade 1975 och har skrivit en lång rad diktsamlingar, romaner, essäer, dramatik och filmmanus. 1979 fick han Aftonbladets litteraturpris, 1992 Augustpriset för romanen ”Medan tiden tänker på annat”, 2008 Piratenpriset och Övralidspriset 2019. Sommaren 2020 gavs diktsamlingen ”Då, när jag var poet” ut. Visa mer

