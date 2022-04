Niklas Wahllöf: Allt i dag ser lika brinnande ut som Yngwie Malmsteens ”Trilogy” från 1986

Man ska inte överdriva och kalla förvåning för chock, men när jag råkade dra ut albumet ”Trilogy” med Yngwie Malmsteen ur skivhyllan, befann jag mig mycket nära en kris. Hur eller varför jag hade kommit över skivan och sorterat in den i min hylla kunde jag inte förstå.

Jag hade gett mig ut på mikroutflykter i hårdrocken, precis som i funken, men aldrig fastnat eller förstått. Här stod den nu i alla fall, mitt emellan George McGrae och Curtis Mayfield.

Levde jag ett Jekyll och Hyde-liv? Jag sväljer det mesta som kan ge en gnutta hugsvalelse, men finns där också en bubblande, rykande brygd som bejakar symfonihårdrock, får mig att göra djävulstecknet och älska medeltida mystik? Drakar? Demoner? Står jag då bredbent i öppen läderväst och tajta skinnbyxor? Och sedan glömmer bort alltihop?

Ett par kompisar erkände. Under ska vi säga illustra kvällar brukade de smuggla in second hand-exemplar av skivor som ingen ville ha – i andras hyllor. Och sedan gå och småfnittra hemlighetsfullt tills värden en dag förvånat stod med en Iron Maiden eller en Yngwie Malmsteen i sin hand. Det kunde ta år. Tålamod hade de, det får man ge dem.

Yngwie Malmsteens ”Trilogy”. Foto: Alamy

Och det får man även ge Yngwie Malmsteen och hans samtida kolleger – hur estetiskt framsynta de var. Jag gjorde mig ju av med skivan men googlar nu fram omslaget. Det är 1986, unge Yngve befinner sig på en klippa och sittande i en sorts huk skjuter han en trehövdad drake mitt i så att säga primärmunnen (med sin gitarr). Karga, upprörda sjöar brusar nedanför och brinnande är skyarna ovan där. Kanske är det slutstriden.

Och jag vet inte, krönikörer har en ju förmåga att slå fast allt med närmast antiintellektuell visshet, men känns inte allt märkligt igen? Vart man än i samtidskulturen vänder syns liknande saker, nu som då. Det är smidesjärn, läder och tatueringar inspirerade av utdöda trossystem. Yxor och hammare och schavotter. Styrka, vrede och sunkig sex i förening. Ridande riddare med enorma plastbröst.

Det hårdrockshysteriska gastandet hörs nu i varenda sport- eller nöjessändning; det är tal om heder, ära, hjältar, alternativt förnedring, det är pukor, tromboner och rekviemkörer när fritidsfarmare (förstekämpar!) ska mötas (i tinget!) för att göra upp (i tvekamp!). Eller bara när ett gäng gamla idrottare framför en gravallvarlig programledare ska lektävla i det fria. Molnen drar dramatiskt fram ovanför deras blonderade huvuden. Pukor slår. ”Omen”-musik dånar.

Det är som om ”Gladiators” kamp och styrka och debila grymtanden blivit ett ideal.

Man kan ju hoppas att det även nu bara är en estetisk lek, inte en politisk. Men nog talar politiker med vind i seglen i hårdrockstermer som ”Hjärtlandet”, nog hör vi kisande små revanschister yrka på stränghet och styrka och straff mot det onda, när ligisterna tappar all mänsklighet i attacker på vem som än råkar vara i vägen.

Låt en provokatör tända gnistan bara, så är vi i gång.

Vilka brinnande skyar det kan leda till vet jag inte. Kanske inga alls. Men be careful what you wish for, som engelsmännen säger. Det riktiga kriget, där skyarna brinner på riktigt, är bara ett par hundra mil bort.

Och det vet jag. Hellre sitter jag hemma och fingrar på en gammal Yngwie Malmsteen-skiva – i värsta fall till och med lyssnar på – än drar ut i ett dike i jakt på ära och heder.

