Niklas Wahllöf: Betty White – tv:s första dam har somnat in till sist

Betty White 1922–2021

Amerikansk tv-pionjär, programledare, skådespelerska, producent och komiker.

”The first lady of television” och ”The first lady of game shows”.

Medverkade i över 100 produktioner inom radio, tv, film – och innehade Guinnessrekord för flest år som aktiv i branschen – i urval: ”The Mary Tyler Moore Show” (tv), ”Pantertanter” (tv), ”Hot in Cleveland” (tv), The proposal” (film), ”Password” (tävlingsprogram), ”Tell the truth” (dito), ”The $25.000 Pyramid” (dito), Saturday Night Live (tv-humor).

Betty White belönades med det amerikanska tv-priset Emmy åtta gånger.