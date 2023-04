Niklas Wahllöf: Det är redan Q2, dags att adressera ekonomisvenskan

Det ekonomiska läget är oerhört tufft just nu och slår hårt mot mitt hushåll. Hade jag sagt om jag varit en nyhetsrubrik. I dag använder medierna, och alla andra, ”tuff” och ”slår hårt” mycket hellre än föregångarna, de inte precis mindre målande ”svårt” och ”drabbar”.

Att störa sig på språkets utveckling, vad som verkar ligga i var mans mun, var länge en paradgren för halsstarriga män på livets skuggsida, vars pannor blånat av spruckna blodkärl bara av att ha läst morgontidningen. Eller av att ha lyssnat på P1. Numera får väl halsstarrigheten anses ha gått ned i åldrarna och alla från 19 grälar gärna, så också om det offentliga språket. Ta nu inte åldrarna för absolut sanning, glöm inte att mörkertalet är stort.

Allt som egentligen går att säga om språkets utveckling är att vad som än händer, och händer gör det, så kommer det att gå bra. Några börjar säga något på ett nytt sätt, någon modernitetsängslig mediemedarbetare börjar smyga in det i en rubrik här och var och till slut är det så etablerat att även politiker, med sedvanlig saktfärdighet, har anammat det inte längre så nya uttryckssättet. Än kramas mången skämskudde av Stefan Löfvens uttalande att det inte är okej att åka och strida för IS. Och när uttrycket ”jag tänker att” stod på sin höjd rasade somliga medan andra såg det som ett mer ödmjukt sätt att föra fram en ståndpunkt. Men om några tänker att nya språkbruk framför allt är löjliga så bär de ofta just en ödmjukhet med sig. Till och med någon form av inkludering.

Detta gäller inte det som färre verkar vilja se, och rasa kring: den grasserande ekonomisvenskan. Det trista och gärna floskelstyrda, irrelevanta skriftspråk från styrdokument och andra djupt oinspirerande texter som genomsyrar snart sagt allt. Möjligen agerade ordval som ”givet världsmarknaden”, eller ”adressera utmaningen” förtrupp, och så fyllde ”ta höjd för” och ”nya ingångsvärden” på med massiv eldkraft. I dag syns de överallt. Och växer med fler obegripligheter. När en bostadsrättsförening i min närhet nyligen ville meddela de boende att en besiktning skulle genomföras, skrev man: ”Då frågan är komplex, kommer vissa steg att itereras och testas, där stegen nödvändigtvis inte sker sekventiellt.” Jag fick läsa meningen igen, och igen. Jag tror att jag vid det här laget har förstått vad som avses, helt säkert är det inte.

Hur blev det så här? Att inte kalla en spade för en spade, som det heter, utan att dra till med det snirkligaste som Svenska Akademiens ordbok kan servera? Kanske är helt enkelt ekonomismen och dess avarter så etablerad i folkdjupen att det faller sig helt naturligt att prata, skriva – och läsa – som ur ett börsintroduktionsprospekt. Eller så är det allas vårt behov av att känna oss viktiga. Särskilt inkluderande är det i alla fall inte.

Och när det ska vara just inkluderande tycks ekonomismens andra sida, den tjofräsiga positiviteten att se allt som en underbar utmaning, helt tappa brallorna. Eller som det står i ett högst verkligt, automatgenererat svarsmejl från ett företag i telekomsfären, aningen maskerat för att inte hänga ut den ansvarige: ”Hej! Jag är så exalterad att du tagit dig tid att skriva ett e-postmeddelande till mig. Jag är dock på semester och är tillbaks XX XX. Jag kan knappt bärga mig att få ta del av vad du skrivit. Men fram till dess: Vill du ha hjälp med ett kundärende?”

Och här sitter jag med blånande panna, alldeles halsstarrig. Gör något, någon.

