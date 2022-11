Niklas Wahllöf: Det räcker inte med julen – låt Babben Larsson ta hand om hela samtiden

Ett helt år har gått och inte för en sekund har en tänkt på det. Men nu reser sig liket ur sin sarkofag igen, och storögda rapporter därom trycks ut ur varje mediepor. Jag talar om kungörelsen att årets julvärd i SVT är utsedd. Man kan lyckligt ovetande gå i åratal utan att höra en vinnande Melodifestivalen-låt, men man kan inte under ens första dygnet undvika att ha fått veta att årets julvärd heter Babben Larsson. Somliga medier kissade på sig alladels och passade på att brisera ”kärleksbomben” (Babben förlovade sig i somras). Andra ansträngde sig till sitt yttersta för att hålla sig ifrån nyhetsjournalistiken mest banala fråga: ”Nervöst att tända ljuset?” Allt var som vanligt, med andra ord.

Men uppförde sig inte själva föremålet för uppmärksamheten lite ovanligt?

Det här är en utnämning av en dignitet som en medieslug allmänkändis lätt skulle kunna låta tårarna blöta ned varenda kameralins med, börja babbla om Gud, eller varför inte rakt av sno prinsessan Elizabeths svårt imperiemanipulerande radiotal på sin tjugoförsta födelsedag 1947; att hon var beredd att fullgöra sin plikt men bara med folkets stöd. ”Men jag kommer inte själv ha styrka att genomföra detta löfte såvida ni inte gör det tillsammans med mig, som jag nu inbjuder er att göra. Jag vet att ert stöd ofelbart kommer att ges.”

Inte Babben. Hon for inte ut åt något håll, hennes budskap var bara: ta det lugnt. Både gällande uppdraget och den allmänna stressen på julafton. I denna tidning svor hon till och med i kyrkan: ”Skit i att instagramma”. Hon var stabil som ringmuren, för att citera SVT:s Eva Beckman. Och mitt hjärta fylldes – sannerligen inte av kärlek, vilket här vore brukligt att hävda – av en stor dos respekt.

För är det inte exakt reaktioner som Babben Larssons vi behöver i vår svårt sentimentala samtid, den svårbromsade känslogalopp som överallt kläs upp i wagnerianska tromboner, gravallvarliga miner och, givetvis, gråt, gråt, gråt.

Min forskning visar entydigt att medelålders (och uppåt) är värst i klassen

Jag vill här ta tillfället i akt och deklarera att jag inte på minsta vis är en avstängd person. Så sent som häromåret grinade jag så att tårarna rullade ner i mungipan när någon i Antikrundan fick ett överraskande värdebesked. Men jag blir alltmer vilse i denna nyromantiska våg av rent wertherska mått med pinsamt förslagna känslodeklarationer, med kärlek och hjärtan som brister och styrkekramar som inte räcker till – och allt deklareras i realtid. Det är nästan så att det offentliga samtalet, för att låta lite högtidlig, har reducerats till kärlekslappar under kudden en vecka in i ett förhållande. Och, håll i hästarna lite nu, det går som vanligt inte att skylla varken förfallet på ”de unga” eller vilsenheten på gamla. Min forskning visar entydigt att medelålders (och uppåt) är värst i klassen.

Så vad är problemet, farbror? Neoromantiska känsloyttringar går som alla vet åt två håll. Gråter en av lycka här så sitter en och hatar där. Det som bara är löjlig sentimentalitet här, kan vara livsfarlig dito där. Som nationalromantiska vanföreställningar, vilka kan ta vägen åt vilket håll som helst – det har vi sett i såväl inhemsk som internationell politik.

”Stop making stupid people famous” är ett kanske adekvat talesätt. Men jag tror inte det handlar om att dumma människor sprider falska deklarationer om himmelska höjder eller helvetiska bottnar. Däremot löjliga. Och det tycks vi alla vara. Bara vi ges chansen, exempelvis av en celebritet, så förvandlas vi till larvpottor.

Motsatsen till Babben Larsson, alltså.

Läs mer:

Fler DN-artiklar med och om Babben Larsson

Fler krönikor och andra artiklar av Niklas Wahllöf