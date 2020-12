Niklas Wahllöf: Drömmen om att bara försvinna har aldrig varit starkare

Vi svänger inte av, vi bara fortsätter. Kastar ut telefonerna, gör en avstickare mot Oslo och tömmer Amex-kortet på så mycket kontanter som det är möjligt. Sedan tar vi söderut igen, i kväll färjan över till Tyskland. Och så bara kör vi, så långt vi kan. Säljer bilen till en man med opålitlig uppsyn, fimp i mungipan och stor plånbok. Tar en båt ut till en ö ... uppger falska namn och nationaliteter ... flyttar in i ett övergivet stenhus ... börjar om ... I Spanien, Frankrike, Italien, Kroatien, Albanien ...

Många i min närhet har genom åren hört mig dra igång fantasin. Och ett milt obehag har genast spritt sig i bilen: Skoja inte så där. Man kan inte lämna allt, bara försvinna. Befängt.

Ja, nej, jo, visst. Eller?

Ett verkligt försvinnande är ofta en tragisk historia och inget att romantisera. Dementa, deprimerade, mördade, självmördade, olycksfall.

När det i förra veckan rapporterades att en avliden man i Nederländerna identifierats som svensk – efter en tjugofem år lång utredning – innebar det mellan raderna att de anhöriga har levt i ovetskapens helvete lika länge. Eller ta det efter sex år fortfarande försvunna jätteflygplanet med flightnummer MH370. Utan svar sörjer anhöriga 239 människors försvinnande. Finansmannen Carl-Eric Björkegren 1994. Manic Street Preachers-gitarristen Richey Edwards 1995. Kanske, troligen, samtliga nu döda av egen eller andras hand. Eller extrem otur.

Men så finns de som valt att lämna den här världen för att träda in i en annan. Svikna älskare som plötsligt uppslukade av Sydamerika. Eftersökta som tagit tidig förtidspension, så att säga, i Sydostasien. Asylsökande som fått avslag men aldrig rest ut. Borta bara, för oss andra. Men tänk om de är hemma för egen del?

När det förment goda syftet har företräde framför allt det okända, då övervakningssystem av olika slag (grattis du med andelar i ett säkerhetsbolag) registrerar varje steg, blir drömmen om att sticka och starta om alltmer suddig i konturerna.

Övervakningskapitalismen, ”golningsekonomin” som andra kallar den, kan smälla champagnekorkar i taket varje dag. Det kommer ständigt nya system för att veta exakt hur det ser ut under den stenen, bakom det hörnet, i den skogen. Och, som vanligt, ingen ekonomi utan oss andra som glatt köper, som gått med på genomlysning av precis allt.

Det finns mänskliga varianter. Jag säger bara privatspanaren som med manisk blick lägger en livstid på att ta reda på vem Banksy egentligen är. Försöker avslöja honom inför alla andra. Bocka av och arkivera.

Det är kanske lättare att visualisera hur ens eget försvinnande rullas upp. För vad då leva anonymt på en ö, som en Lawrence Durrell på Rhodos? I höjd med andra eftermiddagen skulle man väl bli lite skojig i hatten på en uteservering, låta någon nyvunnen kompis ta en groupie, som läggs ut på en plattform med platstjänster påslagna, och som enligt Stanley Milgrams ”Small world theory” skulle kännas igen i flödet fortare än en ny Retsina kom på bordet: ”Där är de ju! Hallå, de har stuckit till Rhodos.” Och så får man åka hem och betala Amex-räkningarna.

Vi skulle väl kanske inte ens komma till Sassnitz: ”Sorry, only credit cards”.

Så, att försvinna får nog fortsätta att tjäna som mentalt reningsarbete. Tanken på att lämna all stress och press för att betala för det som ingår i ett godkänt liv. Slippa käbblet, poserandet, sorgen över vuxnas ständiga mamma-se-mig-beteende. Bara tänka på att bli ”The fool on the hill”.

Som dröm var den vacker att få, och kanske ännu starkare i coronatider när man sitter fast i detta mer än någonsin. Eller som musikern Daniel Norgren uttrycker det: ”You were looking into the blue. Like there was a door.” En dörr ut härifrån.

Läs fler krönikor och andra texter av Niklas Wahllöf