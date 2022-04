Niklas Wahllöf: Estelle Harris gnällde och skällde sig in i miljoner tittares hjärtan

Skådespelare brukar med all rätt ogilla att bli ihågkomna för bara en av sina kanske hundratals insatser. Men likt några av de övriga som skulle få en släng av ”Seinfeld-förbannelsen” så får Estelle Harris ursäkta i sin himmel: Det är som George Costanzas mamma Estelle i ”Seinfeld” som vi för evigt kommer att minnas henne.

Hon var ingen nybörjare när hon trädde in i ”Seinfeld”, denna världens bästa tv-serie som den utnämnts till mer än en gång och som – som ett mått på dess storhet – Netflix köpte för fyra och en halv miljard kronor häromåret, drygt 20 år efter seriens nedläggning. Men hon var heller ingen veteran. Först efter att de tre ungarna börjat skolan ordentligt släppte Estelle Harris sina hemmafrusysslor och vände sig mot skådespeleriet. Mot amatörteater, reklamfilm (så mycket tv-reklam blev det att hon ett tag ska ha gått under namnet ”Queen of commercials”) och film- och tv-roller. Det hann bli 1980-tal innan det började hända saker på riktigt, när hon var över 50.

Hon föddes som Estelle Nussbaum 1928 i New York-stadsdelen Hell’s Kitchen, dåförtiden inte direkt något Östermalm, men skulle som sjuåring flytta med sina föräldrar till Pennsylvania. Tryggheten i småstaden visade sig för familjen Nussbaum dock i verkligheten innehålla rejäla doser antisemitism och i sena tonåren flyttade Estelle tillbaka till New York, staden som hon så tydligt var en del av. Där hon passade så väl in.

Och tala om att passa väl in. Att i ”Seinfeld”, det kanske mest newyorkska man kan tänka sig, spela typisk judisk New York-mamma. Lika krass som tjafsig, lika tuff som självömkande. Det var 1992 som Estelle Harris kom in i serien och hon skulle därifrån gnälla och skälla sig in i miljoner och åter miljoner tittares hjärtan. Och gör fortfarande, hennes första ”Seinfeld”-avsnitt ”The contest” är tre decennier senare fortfarande ett av de mest spridda. Det är här som Estelle kommer på sin vuxne son George med att onanera. Eller som hon uttryckte det: ”Jag går ut för att handla mjölk, kommer hem och finner min son behandla sin kropp som ett nöjesfält!” Hon ramlar baklänges av chocken, slår sig, får transporteras till sjukhus av den skamsne George – där hon bara fortsätter att bakom sin tunna skärmvägg på sjukhussalen högljutt tjata på honom om vad hon olyckligtvis fått se.

Många sådana här scener skulle följa under hennes ”Senifeld”-år, 27 avsnitt fram till seriens sista episod 1998. År då Estelle Harris skulle göra utbrottet till konst, som New York Times har uttryckt det. Tillsammans med maken i serien – Georges om möjligt ännu mer koleriskt gastande pappa, spelad av Jerry Stiller – kom hon att utgöra ett av nittiotalets mest lyckade komikerpar: Två New York-knegare som, beroende på grad av motstånd i vardagen, reagerar med svår självömkan eller, gärna samtidigt, högljudd konfrontation. Makarna gentemot varandra, och gemensamt gentemot sin seriemisslyckande son.

Själv såg dock Estelle Harris det mer allmänmänskliga, i alla fall allmännewyorkska, i rollen:

”Svarta, asiater, italienare, judar, alla möjliga kommer fram och säger till mig: ’Du är precis som min mamma’”, har hon berättat.

Estelle Harris kom mycket riktigt att göra hundratals insatser. Hon spelade i filmer som ”Once upon a time in America”, tv-serier som ”Våra värsta år” och i ”I lagens namn”,och hon blev nästan lika berömd för sin röst åt Mrs Potato Head i ”Toy story 2”, ”Toy story 3” och ”Toy story 4”. Men det går inte att komma runt ”Seinfeld”.

Och om åren som hemmafru förberedde henne för rollen som fru Estelle Costanza så kanske den i sin tur förberedde henne för privatlivet:

”Jag skriker lika mycket på min make. Men han är bara tacksam för uppmärksamheten.”