Niklas Wahllöf: Han ger det bleka hemmalivet ett eget soundtrack

Ibland tänker jag, inte utan viss fascination, på den nya ekonomins framtidskonsult. Eller trendspanaren, eller vad han kallade sig. Han som på konferensscen efter konferensscen, trots sin egenfirmadammiga framtoning med fyrkantiga skor, gul slips och jättestora kostymbyxor, lyckades framställa sig så säker på allt. Hur vi skulle arbeta, bo, leva. Och fick fel i allt.

Det var naturligtvis inte han som borde få skulden. Den var vår, i alla fall våra chefers som hyrde in honom, som lyssnade, applåderade, plitade ned dumheterna i anteckningsblock. Och inom sig önskade att personalen ropade ”Hosianna!” så att ännu en dag av innovativt ledarskap kunde bockas av i Filofaxen. Och 30 dagar senare betalade en svårt sockrad faktura för levererad analys. Gång på gång på gång.

Kanske sitter den forne framtidskonsulten på en egen ö i dag, dinglar i vattnet med brunbrända ben vars lår bär ringar av immande tequila sunrise-glas. Kanske skäms han över faktureringarna för ingenting. Eller så brände han alla pengar på Solvalla och sitter och glor i en hyrestvåa åt norr.

Som de flesta av oss. I så fall möttes vi till slut.

Den typ av hejiga framtidsutsikter som det sena 1990-talet levererade hörde just till tider av yra. När varje dag i den privilegierade världen sågs som en möjlighet och inte en kamp, och då kraven på en medmänniska är att den ska signalera saker som the sky is the limit.

Men så svänger pendeln, det blir ”svårare tider”. Hallelujastämningen tonas ned, budskapet som beställs är inte längre paradisiskt, och framtidsanalysen kan plötsligt te sig allmän och förnuftig.

Som Anders Teglunds. För knappt två år sedan släppte han ett album vid namn ”Björkris”, som skulle få en del II senare samma år. Det var han inte ensam om, att släppa ett album, men han var tämligen ensam om idén: en skiva gjord med hemmasittandet som bärande element.

Research är ju överskattat i sådana här sammanhang, men Teglund hade väl haft någon typ av bandkarriär i Norrland, gift sig, fått barn, skilt sig och landat i en hyresrätt i Västsverige. Där han började spela på sitt hemmapiano efter att varannan-vecka-dottern somnat. Och fram till klockan 22 då grannar eventuellt kunde börja banka. I en av ett fåtal intervjuer han gjorde (och recensionerna skulle bli ännu färre) sade han saker som: ”I framtiden måste vi bli bättre på att stanna hemma.”

Det var kanske inte så enormt visionärt att säga våren 2019. Visst hade klimatlarmen ljudit, flygskam blivit ett nyord, produktions- och konsumtionsmönstren genomskådats. Att därför bära något blygsammare spenderbyxor kunde väl de flesta se framför sig, och hålla med om, men det där med ”hemma”?

Så kom pandemin och nu är det nästan allt vi gör. Och aldrig har väl en skiva fungerat bättre som sällskap. Vackert, som en Erik Satie utan solitärposerandet, spelar Teglund på sitt piano i låtar som: ”Hämtning lämning”, ”Tre skärbrädor i två lådor”, ”Varannan vecka” och ”Längst in i skåpet tejp”.

Aldrig, inte ens hos Iris Viljanen, har det bleka hemmalivet getts ett så passande soundtrack. Och aldrig har väl en skiva burit med sig så många bilder, som inte är orealistiska drömmar om en festlig framtid, utan fullt ut omfamnar – eller sörjer om man lyssnar åt det hållet – vardagen. Hemma. Det lilla familjelivet. Där vi sysslar med saker som att leta efter tejpen.

Kanske är det till och med klanger av en framtid som vi måste börja vänja oss vid. I så fall en vision utan åtföljande faktura.

Läs fler krönikor och andra texter av Niklas Wahllöf