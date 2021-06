Niklas Wahllöf: Jag älskar fotboll men känner inget särskilt när landslaget spelar

Paret befinner sig i en stadigt nedåtstigande depression efter ett trauma. Kvinnan, Natsumi, super lakoniskt, drar i sig en flaska whisky varje kväll och somnar bedövad från allt. Mannen Mitsu, berättarjaget, är också i färd med att avveckla sitt engagemang i livet, fast utan berusningsmedel.

Det låter ju förfärligt sorgligt, det här, och det är det förstås. Men det verkligt sorgliga, skrämmande, i japanska Kenzaburo Oes roman ”Tid för fotboll” står en annans beteende för: Takashis. Mitsus lillebror.

I jakt på en identitet, en eld, tar han varje tillfälle och varje urgammal oförrätt mot sitt folk – vederlagd eller inte – att piska upp stämningen. I en mix av gamla berättelser och ritualer och en nyuppväckt xenofobi radikaliseras han, som det skulle kallas i dag, efter att bröderna återvänt till uppväxtorten för att sälja av föräldrarnas hus. Där visar sig numera finnas en koreansk köpman, ”Kejsaren”. Och därmed någon att störta. Precis som man gjorde för hundra år sedan.

Så Takashi bildar ett fotbollslag. Unga män med för många muskler och för lite att göra något av dem med, kan genom fotbollens disciplin och sammanhållning coachas in i rätt tillstånd. Bli en riktad kraft. Denna gradvisa rörelse, bort från allt resonemang och in mot blind tro, får den gnällige skeptikern Mitsu att sluta sig än mer.

Det är en tillfällighet att ”Tid för fotboll” ligger på nattduksbordet just under pågående fotbolls-EM, men på tisdagskvällen gav den eko rakt in i verkligheten: När Ungern tog emot Portugal. Det var fullsmockat – det vill säga: mycket trångt – på läktarna i Budapest, trots smittspridningsläget (gnäll inte på svenska siffror, detta är världens av covid näst värst drabbade land).

Enligt medieuppgifter har president Victor Orbán meddelat att han vill se så många på läktarna som möjligt. Så nationalsången sjöngs som av en enorm strupe likt ingen tillställning kunnat visa upp på ett och ett halvt år. Och efteråt, efter Ungerns 0–3-förlust, ställde laget mangrant upp sig framför ena kortsidan i en sorts givakt, med höger hand på vänster bröstmuskel. Läktaren framför dem exploderade av stolthet. ”Vad fint!” uttrycktes det i SVT-studion efteråt.

Det är nu det är dags att deklarera att jag älskar fotboll. Jag följer tre lag i tre olika länder med mer lojalitet än någon vuxen egentligen kan rättfärdiga. Jag ser många tv-timmar fotboll varje vecka. Jag njuter av spelet, taktiken, kampen, briljansen, dråpligheterna. Jag ser och hör, och njuter, av det ibland vansinniga engagemanget på läktarna. Kort sagt, jag älskar ligafotboll.

Men jag kan inte känna samma sak för det svenska landslaget. Det bara går inte. Jag kan engageras av matchen Tyskland–Frankrike, jag kan heja lite lagom på Kroatiens lag, och på Finlands. Men inte på Sverige. Jag skulle vilja, men kan inte.

När idrott förvandlas till landslagsdito träder nya saker in, och andra kastas ut. Då blir supportrarnas ett, i det här fallet folket, viktigare än spelet (som för Sveriges del alltid handlar om att ”störa” de andra så mycket som möjligt).

Bara när landslaget spelar står vi i givakt och sjunger en gammal nationalsång, detta är till och med påbjudet. Bara när landslaget vunnit något kastar sig folk i Sergels torg-fontänen. Och bara när landslaget förlorat utsätts Jimmy Durmaz och, nu senast, Marcus Berg för sådant lynchfähigt hat för sina missade chanser och nationella svek.

Bara när landslaget spelar förvandlas världen till Takashi. Och andra av oss till gnälliga, skeptiska Mitsu.

Läs fler krönikor och andra texter av Niklas Wahllöf