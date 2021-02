Niklas Wahllöf: Jag kan tyvärr inte se något slut på tillväxten i komplexbranschen

”Jag skulle vilja slippa se ut och jag skulle vilja slippa må”, sade Mattias Alkberg i en intervju med Nöjesguiden för ett par år sedan. Det kan vara det vackraste jag har läst. Kanske för den drömska omöjligheten.

För jag kan konstatera att jag inte har kommit någon vart på vägen mot denna målbild. I stället har jag upprepade gånger visat mig lite för intresserad av må bra-produkter. På en terapeuts inrådan hämtade jag hem en svindyr meditationsapp, förvisso aldrig öppnad när jag något år senare röjde i applikationsskogen, men ändå. Jag har beställt D-vitamin från ett företag som kallat sig holistiskt. Berocca. Taggig massageboll till hålfoten. Gummiband.

Det finns andra beställningar eller kontoregistreringar som jag inte minns eller inte vill minnas, jag har mig själv att skylla, jag inbillar mig inget annat. Men följden är att i dag sköljer erbjudanden om må bättre-produkter, kurser, tekniker, prenumerationer och webinars över mig. Likt invasiva arter breder de ut sig över flödet av musik, komik, AS Romas, Chelseas, Andres Lokkos och Svenska Freds inlägg.

Man kan inte vinna alla slag, som Napoleon brukade säga, och försöken att rensa i ”varför ser jag det här innehållet?”-avdelningar på min profil har varit fruktlösa.

Så här tjugo år sedan gör om mig-trenden debatterades som mest upprört kan vi nog konstatera att det där var bakåtsträvares fåfänga protester. För så här blev det, så här ser den genomkommersialiserade samtiden ut. Den behöver inte vara en sämre samtid än tidigare samtider, men det är intressant, för att inte säga sorgligt, hur upptagna vi är av underkännandet av oss själva i dag. Hur fel vi har inrättat våra liv, våra vanor, och hur mycket vi borde ändra på. Hur vi har kommit att gå, stå, sitta, bo, äta, sova, jobba och – givetvis – må och se ut.

Förbättringspotentialen, som det heter, är enorm och tillväxtmöjligheterna i komplexbranschen är oändliga. Det finns miljoner möjligheter för alla att bli en bättre version av sig själv, som det också heter. Eftersom ingen av oss aldrig någonsin kommer i mål så kommer denna rörelse framåt, denna självrannsakan – och kundrelationerna – att pågå ända in i döden. Det är världens bästa lojalitetsprogram. Efter tyngdtäcket kommer annat som en gammal sliten idrottsman bedyrar är Guds gåva till just din sömn.

Stagnation ska ingen önska sig men, fråga mig, baksidan av kreativiteten i att hela tiden försöka bli, eller få det, lite bättre kan också landa i summerandet av motsatsen: misslyckande följt av en lång rad senfärdigt bortfumlade chanser. Val som inte gjordes.

Tänk om man i stället tittade bakåt med annan blick. Det låter ju inte klokt. Men som Andrew H Miller föreslår i sin bok från förra året, ”On not being someone else. Tales of our unled lives”, att på riktigt blicka tillbaka, vrida och vända på allt det i våra liv som aldrig gjordes, det som aldrig blev, skulle kunna resultera i att vad vi är och vad vi har i dag faktiskt blev det bästa liv vi kunde få. Det var i alla fall det enda liv vi fick. Det andra, det vi inte valde, skulle inte innehålla dem och det som vi älskar i dag. Det kanske inte ens hade varit ett liv längre. Det är liv som vi kan möta i fiktionen i stället.

Nu är detta också att förändra sig, drömma om ett liv där man inte drömmer om ett annat liv. Men sannolikt är det mindre destruktivt än alternativet. Problemet är bara att eftersom jag beställt Millers bok så kommer algoritmerna se till att erbjudanden om böcker om olevda liv kastas efter mig.

