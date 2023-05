Niklas Wahllöf: Kanske är trädgården den sista platsen där faktiskt livet kan pågå

Det finns alldeles för mycket våld i världen, i politiken, kulturen, för att romantisera det som stilistisk poäng i en tidning. Men säg så här: det är mycket nära att något går sönder när jag råkar se ett rörligt inslag där en feelgoodmänniska med förment pedagogiskt babbel tillverkar en skojig hylla av gamla björkgrenar, ”lyfter in naturen” i ett antiseptiskt renoverat torp eller lagar perfekt mat med trädgårdens egna råvaror på ett vedeldat utekök.

Högsäsong råder just nu för tv-programmen, Youtubekanalerna, Instagramkontona – och, ja, andra plattformar – med så att säga organiskt innehåll. Inte bara är det ofta enormt smetigt, tillgjort, löjligt; som med så mycket annat av det som visas, diskuteras och upphöjs som livsideal i dag, krävs också pengar för att hänga med. Väldigt mycket pengar.

Den där trädgården där lunchen liksom uppstår gratis kostar mer än vad någon vettig människa kan få ett banklån till. Linoljefärgen? Utomhusspisen? Tjenare. Till och med bara den glasvas i vilken en tv-profil konstnärligt placerar lite härlig blast till middagsbordet på glasverandan – blast som egentligen inte alls ska stå i vas inomhus, tihi – kostar just nu för mycket för alla som inte ingår i den ekonomiskt sorglösa klassen.

Men med detta sagt, som man säger, de eventuella våldsfantasierna måste bekämpas. Jag försöker vända dem till om inte en egen jubelkör så åtminstone en erkännande liten applåd.

För även om det ofta vänder sig i magen av det tillkämpat naturliga, konstnärliga, härliga så visas åtminstone någon form av liv upp. Kanske till och med vad som med lite god vilja kunde rymma en själ.

Och det känns alldeles nödvändigt i dag. Kanske kan alla trädgårdsprogrammen till och med ursäktas som en form av motståndshandling.

Mot vad? Vi kan nog räkna med att vi med teknikens hjälp kommer se till att förstöra mycket av det som vi håller kärt. Vårt eget handlag, exempelvis. Och sedan, kanske mycket snart, kommer den att göra det själv. Sent omsider har därför en rad sannolikt intelligenta människor på sistone börjat diskutera den artificiella intelligensens konsekvenser, hävdat att vi måste diskutera hur vi vill ha det innan det är för sent. Nu tror väl ingen på riktigt att något sådant kommer att ske, att världen plötsligt kommer att säga: Vänta lite här nu, bör vi verkligen överlåta allt på maskinen? Tillåt en lekman att spekulera: teknikkättjan lär vara så pass nedärvd att vi kommer att låta det hända. Because we can. Eller som en företrädare för ett förlag som avser att ersätta sina översättare med AI sade i radio härförleden: ”Allt annat vore nostalgi.” Nej, nostalgisk vill väl ingen vara.

Så kanske är trädgården, torpet, växtligheten, landskapet den sista plats vi har där faktiskt livet kan pågå. Och själen få ro, som Ulf Lundell sjöng en gång i tiden. Där vi kan fortsätta använda våra händer och någon form av till och med artisteri blomma. Jag säger därför tack och lov för alla trädgårds-, renoverings- och örtprogrammen. Tack till ”Trädgårdstider”, ”Trädgårdsdrömmar”, ”Trädgårdshjälpen”, ”Trädgårdsmästarna” och hundra titlar till. Tack till ”Hundra procent bonde”-Frank som i hittills 28 Danmarks Radio-finansierade säsonger faktiskt verkar leva gårdslivet på riktigt. Den här Ernst Kirschsteiger tycks ha tagit en paus från rutan men, och det här känns surrealistiskt att se fingrarna skriva: tack för alla åren, Ernst.

Även om få kommer ha ha råd att göra det ni gör där så var den drömmen vacker att få. Åtminstone att titta på.

