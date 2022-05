Niklas Wahllöf: Per Gunnar Evander var den svenska sorgenhetens främste skildrare

”Jag heter Per Gunnar Henning Evander. Mitt folkbokföringsnummer är 330425775. Jag talar alltid sanning.”

Så inleds Per Gunnar Evanders romandebut, ”Bäste Herr Evander”, 1967. Efter att ha vuxit upp i Storvik utanför Sandviken, efter arbete vid bland annat Sandvikens Jernverk och Storviks tegelbruk och efter flera högre studier varav en folkskollärarexamen, hade han nu lagt allt åt sidan för att framgent producera nära trettio romaner, dramatik, poesi, kritik, film och tv. Ända fram till den självbiografiska romanen ”I min ungdom speglade jag mig ofta”, 2005.

I dag vet vi att det inte blir fler. Per Gunnar Evander har avlidit.

Det är rimligt att börja i slutet. Evander insåg säkert inte då att det skulle bli hans sista bok men på dess sista, inte ens en sida långa kapitel, skriver han:

Så hemmavid åter, trött är jag, kanske något förvirrad. Det känns att det är dags för vintern och de första frostnätterna.

Jag somnar i min stora säng.

I drömmen som kommer till mig vandrar jag genom lågt vatten, emellanåt sjunker en fot oanat ner i bottenleran men utan att fastna eller väcka min rädsla. Det är svalt om anklarna och jag tycker med ens att jag i stillheten som råder delar min ensamhet med alla andra människor på jorden.

Trötthet, förvirring. Frostnätter och vinter. Stillhet, ensamhet. Ord som återkom under hela Per Gunnar Evanders produktion, i tankarna eller i munnen på fiktiva eller autobiografiska karaktärer. ”Evander skriver om Folkhemmets förlorare”, har det utryckts någon gång och hans huvudkaraktärer var ofta bara nästan funktionella medborgare, många gånger förvirrade, ensamma, vilsna, inte sällan med en familjekatastrof i bakgrunden. Människor som fuskat sig genom livet, en vardagsritualernas fångar som till slut ramlat utanför. Uppgivna eller upprivna.

Ofta fanns döden nära, genom kroppsarbete, olycka, sjukdom. Eller självmord, men då efter att först ha försökt reda ut allt, förklara sig, söka förståelse.

Som i ”Orubbat bo” från 1983. Småhusägaren Vincent Larsson ska gå ner i källaren och hänga sig. Men först lägger han fram två kollegieblock på köksbordet, den sista tidens dagböcker, för dottern Annika att hitta: ”Många ord har inte blivit sagda mellan dem i väsentliga saker, men nu känner Vincent att han vill berätta för henne vem han är.” Och så rullas ett helt litet liv upp framför våra ögon.

Ett annat exempel, liksom på hur Evander hörde hemma i flera former och uttryckssätt, var hans novellfilm ”Fusket” (finns på SVT Öppet arkiv). Två personer med mycket lite gemensamt blir en sorts vänner efter att ha fattat beslutet att ta livet av sig ihop. När det ska ske är det november, råkallt, och i den utkylda sommarstuga där pistolen ska brukas måste göras upp en eld i öppna spisen. Eller? De ska ju bara dö här. Jo, visst, men det är så kallt här inne. Och så börjar de berätta om sina liv. Förklara sig.

Per Gunnar Evander har kallats den svenska sorgsenhetens och tristessens skildrare. Här fanns aldrig några stjärnor, till och med måttligt framgångsrika gestalter var det sparsamt med. Vinnaren var istället hans närvaro i det ordinära livet, trovärdigheten i gestaltningen. Det tvistades ibland, särskilt efter den självbiografiska romanen 2005, om det var en fullt ut, delvis eller inte alls självupplevd verklighet han skrev om. Hur det än var så gjorde hans träffsäkra porträtt och exakta miljöbeskrivningar att alla i det här landet direkt kunde känna igen sig. Också i oss själva. Hans karaktärer låg så nära så många av oss, ibland närmare än vi önskar, och de kunde beskrivas med en lakonisk cynism.

Men där fanns en värme, en solidaritet med alla som tragglar med att vara människa. En omfamning, tröst. Och ett snett leende – humorn spelade stor, dock halvt dold, roll i Per Gunnar Evanders berättande. Språkligt löpte en sorts myndighetssvenska genom hela produktionen, vilken gjorde humorn än torrare, än mer absurd. Att just Hans Alfredson ombads spela rollen som den ena självmordskandidaten i ”Fusket”, eller att den kanske finaste tv-intervjun med denne gjorts just av Evander, ”Kåldolmar och varma bad” från 1983 (också den på SVT Öppet arkiv), var ingen slump,

Ska någon karaktäristik i den Evanderska berättarstilen nämnas så är det kanske hans vändningar, korrektiven. Ständigt vände han upp från ett perspektiv till ett annat, från starkt känsloläge till nykterhet. När berättarjagets fästmö i ”Ängslans boningar” (1980) ”råkade komma ur balans och försökte vid två tillfällen döda mig” vänder han snart upp i: ”Annars var det en hygglig sommar. Det ska väl också sägas.”. Och när mammans skratt i barndomen ska minnas i ”Fuskaren” (1991), ”I varje stund som jag hör de där skratten fylls jag av sådant mod, jag blir genast glad över att få leva fast jag bara är liten grabb”, måste han även där lägga band på känslan: ”Det är den sista hösten. Frampå vårkanten när morgnarna ljusnar tar tuberkulosen henne. Det går fortare än man anar.” Som ett behov av att direkt bekämpa anspråksfullheten, att prosaiskt och rättvist skriva livet som det är: Både och. Kanske var det en besvärjelse han gjorde där i första romanen, ”jag alltid talar sanning.”?

Men i dag tänker jag på sista bokens sista sida. Jag delar min ensamhet efter honom med alla människor på jorden. Och jag tänker att skulle bäste Herr Evander själv fått kommentera sitt frånfälle så skulle han säkert avsluta med en typisk, torr grimas:

”Annars var det en hygglig vår. Det ska väl också sägas.”