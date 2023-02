Niklas Wahllöf: Tom Verlaine var änglastoff

Författaren och DN-kritikern Aris Fioretos roman ”De tunna gudarna” från i höstas och som löst baseras på Tom Verlaine, börjar med ett citat:

”The world was so thin between my bones and skin”.

Raden är hämtad från låten ”Venus” på Televisions debutalbum ”Marquee moon”, en skiva som återkommande av såväl andra musiker som press och lyssnare upphöjs till ett av rockhistoriens mest inflytelserika. Den där tunnheten – eller en vass skirhet om man vill – skulle om något känneteckna låtskrivaren, sångaren och gitarrvirtuosen Tom Verlaine. Eller Thomas Miller som den 193 centimeter långa, tunna och flitiga Paul Verlaine-läsaren egentligen hette.

Förra helgen dog han efter en kortare tids sjukdom, 73 år gammal, i New York. Staden som också den i högsta grad kom att färga av sig på Tom Verlaine. Dit drog han i 1960-talets slutskede från lilla Wilmington, Delaware, för att återförenas med skolkamraten Richard Meyers (Richard Hell) och i den dåförtiden skitiga, kreativa grytan Manhattan fibbla med poesi, spela, spela och spela, och bilda Neon Boys, sedermera Television.

Televisions musik, stenhårt styrd av Tom Verlaine, präglades gärna av nerviga gitarrslingor som krokade i varandra och samtidigt kunde sväva fritt på egen hand

Vid albumdebuten, 1977, var Television redan något av en lokal legend. Och Tom Verlaine var ängla­stoff. Men inte genom att låta som andra band, som förvisso sinsemellan var helt olika, på det som kom att kallas New Yorks punkscen. Television var aldrig punk. Inte rock. Inte pop. Eller: det var stor rock och pop i ett, lika poetiskt svalt som eldfängt, såväl melodiskt som utmanande musikaliskt, för att lite slarvigt låna ur The Go-Betweens (också det ett minst sagt inflytelserikt band) Robert Forsters text i The Guardian strax före Verlaines bortgång.

Televisions musik, stenhårt styrd av Tom Verlaine, präglades gärna av nerviga gitarrslingor som krokade i varandra och samtidigt kunde sväva fritt på egen hand. Lika flyktiga som vassa. Låtarna kunde otidsenligt nog vara jättelånga och texterna poet­iskt drivna med en torr humor.

Och Tom Verlaine var aldrig en rockstjärna. Trots att han låg bakom Televisions låtar (några tillsammans med lika begåvade gitarristen Richard Lloyd) och författade samtliga texter, trots att han stod längst fram, sjöng gällt och spelade gitarr som Gud själv, var han på något vis aldrig riktigt där som frontfigur. Andra stjärnattribut fanns, under perioder utgjorde han och Patti Smith ett sorts gryende powerpar, debutalbumets omslag fotograferades av Robert Mapplethorpe, David Bowie höll ögonen på Television. Men Verlaine verkade ointresserad av sådant som image. Kanske var han för introvert. Eller för fokuserad på en enda sak: sin egen musik. Att verka utan att synas. Så pass att han redan efter andra albumet, ”Adventure” från 1978, gav upp idén om en bandkonstellation och lade ner Television.

Tom Verlaine 2016. Foto: Pacific Press Media Production Corp/Alamy

Television skulle komma att återförenas i form av ett tredje album 14 år senare. De fortsatte att turnera under många år, parallellt gav Tom Verlaine ut totalt nio soloskivor och skulle även spela med en rad andra, imponerade artister. Som just Patti Smith. Men det är stommen, Televisions två 1970-talsalbum, som lever kvar och utgör inflytelserika upptäckter för nya generationer.

Den som har läst så här långt kan notera hur liknelserna kring Tom Verlaine och hans musik fortsätter att hagla fortfarande 45 år sedan ”Marquee moon”. Patti Smith har sagt att ”han spelar gitarr med en kantigt inverterad passion, som tusen blåhakar som skriker”.

I Tom Verlaines egna låttexter är det andra meta­forer som tittar fram; ständigt återkommer olika former av vatten – hav, regn, snö – och vind.

Källan säger det bäst själv: vind och vatten. Mjukt, vasst, flyktigt. Och tunt.