Niklas Wahllöf: Underskatta aldrig människors behov av att känna sig behövda

Det är väl svårt att sätta fingret exakt på vad, men jag brukar säga till alla som förvisso inte efterfrågat det att åren som aktiv pappa – det vill säga: innan barnen började säga: ”asså, pappa …” – var mina allra bästa.

Hur då? Förutsättningarna kunde ha varit bättre; rätt tidigt separerad och hårt ansatt av en ohelig allians av ett lika krävande som förment självsäkert arbete, svajig självkänsla, självupptagen lathet och av egen förskyllan förödda finanser. Stress från alla håll.

Men där fanns en självklar scen att stå på, en tydlig roll att spela så bra jag bara förmådde. Ett naturligt tillstånd att inte ens reflektera över där och då. Kanske kan det till och med kallas lycka.

Och sannolikt inte det minsta unikt, inte på något sätt berömvärt. Avkomman hade givetvis klarat sig fint även utan min insats, detta gör barn utan en faders närvaro över hela världen, varje dag. Det korta svaret på varför de där åren i tillbakablickandets ljus känns så lyckliga lyder förstås: jag upplevde mig behövd.

När läkaren, forskaren, politikern och ämbetskvinnan Barbro Westerholm 89 år gammal gick bort häromdagen lyfte många medier upp hennes långa livsgärning, inte minst hennes många revolutionerande sexualpolitiska insatser. Mycket få av oss lämnar efter oss en så späckad Wikipedia-sida och så respektfulla minnesord. Men hur orkade hon alla dessa år, hur kunde hon vara så oförtröttligt aktiv, energisk, strävsam, inom så många områden och så långt upp i åren?

I Sveriges Radios Söndagsintervjun, från 2019, svarade hon just: ”Livskvalitet, det handlar om att få känna sig behövd. Alla människor måste under sin livsresa få känna sig behövda. Om människor lyfter fram frågor där de tror att jag kan göra skillnad för deras friheter så är det klart att jag ska ta mig an dem. Den dagen då jag inte känner mig behövd, då tror jag att jag vill ha en katt.”

Att få uppleva sig behövd lyfts dock sällan upp som life hack i den eviga lyckojakten, den som må bra-geschäftet vill guida oss genom. Av någon märklig algoritmhicka fick jag i ett sociala medier-flöde, precis samtidigt som Barbro Westerholms frånfälle, ett tips på en sådan artikel: ”Experterna: 16 oväntade vardagstips som gör dig lycklig.”

Här vimlar det av knep och knåp: att ägna sig åt tacksamhetsövningar, och fysisk aktivitet, att hoppa över måsten, sluta gräma sig och att ta till sig allt fint som finns omkring en. Men faktiskt också, på ett ställe: ”Hjälp en människa som har det sämre och jobbigare än vad du själv tycker att du har det.”

Svaret på var lyckan finns kanske är så enkelt. Hjälp någon annan som är i behov av det.

Nu tar väl många av oss genvägar till att tillgodose andras behov. Sådana som jag kan skriva banala artiklar, eller banala svar på andras banala artiklar, eller illa kamouflerade kontaktannonser. Som vore våra tankar och vårt känsloliv stekta sparvar som flyger rakt in i de så behövande läsarnas munnar.

Andra förmedlar, ännu mer oombedda, sina otroligt viktiga livsvisdomar till en anonym skara följare på sociala medier. Allt enligt uppfattningen att andra behöver veta exakt vad just jag känner, tänker, tycker. Varsågoda!

Men det enklaste står kvar: tillgodose behov i din närhet. Och visar det sig att inga människor alls behöver ens insatser längre – kan det ju också vara en katt.

