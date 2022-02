Niklas Wahllöf: Vårt dagliga bröd, giv oss i dag, och frestelserna är många

Eftersom promenaden är ett av få sätt att röra på sig bland andra utan att skämma ut sig, har jag och många med mig börjat promenera allt oftare, allt längre, möjligen också under fler tillfällen på dygnet.

Förutom antydningar till små rosor på de grå kinderna är det också ett fint sätt att skaffa sig en sorts ständigt pågående omvärldsanalys, till fots uppfatta vad som händer i den stad vi lever. Var byggs det och vad byggs det, vilka näringar etablerar sig där andra blivit obsoleta? Helt enkelt, hur fylls stadsrummet?

Med bröd, är svaret.

Hamburgerrestauranger och kaféer som säljer bröd i olika former torde snart ha distanserat fastighetsmäklarkontoren i antal. Kanske berättar detta om en pågående nationalkaraktärsglidning, från bostadskapitalister till brödentreprenörer? Men likt asfaltens lupiner växer de hur som helst upp nu, med sinsemellan olika färger, och beter sig precis som sin invasiva motsvarighet inom floristiken. Tar över.

I vart och vartannat gathörn, i gamla klädbutiker, nedlagda närlivs, biografer, teatrar, antikvariat, urmakare, tobakister – allt kan bli hem för en ny hamburgaretablering. Eller ett bageri. Och detta främst i form av den aningen mer ambitiösa typen, någonstans mellan snabb- och restaurangmat, respektive mellan konditori och afternoon tea på Grand.

Den aggressiva expansionstakten under de senaste åren liknar närmast en invasion, och har givetvis inte skett utan en analys om avkastning. Eftersom coronarestriktionerna här inte alls, likt exempelvis i Storbritannien, inneburit ett ”två år långt undantagstillstånd” som någon valde att klatscha till det med, har kunderna strömmat till. Alla utom gamla och redan sjuka har kunnat fortsätta att gå ut och äta bröd nästan precis som förr. Gärna med köttfärs emellan.

Vinnare är förstås sådana som Brödernas eller Bastard Burgers (kanske snart också Bröd & Salt inom kafénischen), vilka helt ovetenskapligt här utses till de som tävlar hårdast i flest svenska orter just nu. Även gamla etablerade snabbmatskusiner som svenska Max, vilka ger självaste McDonalds en air av blygsel, hjälper till att fylla burgarbrödbehovet. Espresso house och Fabrique har också hört skriet efter spannmål i våra magar.

Sedan borde också ett Lifetime achievement award tilldelas Brödinstitutet. Den branschorganisation som med Socialstyrelsens naiva välsignelse för 45 år sedan kampanjade att svensken behövde äta 6-8 skivor bröd om dagen.

Efter en störande parentes i form av lågkolhydrattrender torde vi väl vara framme vid målet nu; tjugo år efter att GI och LCHF låg på var hens läpp ligger där i dag ett bröd. Hamburgerbröd, brioche, bagel, croissant, focaccia, rågkuse, surdegslevain, semla – överallt semlor – kanelbulle, pistagelängd, spelt-dinkel-knäcke, och hundra, minst, varianter till. Brödinstitutet kunde bara luta sig tillbaka och låta medlemmarna baka, brödutrullningen kom ändå.

När det gäller just hamburgaren sägs dess explosionsartade framväxt på 1920-talet i USA (ordet hade existerat sedan Hannah Glasse i ”The art of cookery made plain and easy” beskrev Hamburgh sausages år 1758) ha sin grund i en aggressiv kampanj signerad biffindustrin: köttfärs mellan två bröd är hälsosammare än korv.

Kanske är också statsmakten i sig att gratulera. Det är över en sesamfröströdd toppskiva folkets blida blickar möts. Vi behöver inte alls likt de gamla romarna något skådespel för att inte bli upproriska. Ge oss brödet bara, vi betalar.

