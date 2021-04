Niklas Wahllöf: Vi är alla pinsamma offer för den moderna doftkulten

Någon bredvid mig hade ätit mycket vitlök kvällen innan, en annan hade missat deodoranten under armarna på morgonen. Ytterligare någon tvättade tydligen inte kläderna, de luktade garage.

Kanske tog min störning, en av dem, fart under tunnelbaneresorna till mina första jobb i unga år. I det trånga utrymmet insåg jag att medmänniskor luktade människa. Illa. De måste vara smutsiga. Under några år konkurrerade denna uppfattning med rockklubbsidealet: att Stiv Bators i baren på Ritz stank av den död som snart skulle bli hans öde ansågs bara tufft. Men dofterna tog över.

Och därmed, tänkte jag väl, renligheten.

Som fullt ut vuxen skulle jag varje morgon duscha, tvätta håret, raka mig. Allt med doftande tvålar, krämer, schampo, balsam, deodorant, after shave. Jag mötte sedan dagen i kanske åtta olika, och vitt skilda, dofter. Rikligt med sköljmedel i kläderna inräknat. Med rejält stark tandkräm, kanske även munvatten, blev det tvåsiffrigt. Givetvis inbillade jag mig att dofterna dels gifte sig med varandra, dels var precist avvägda i kvantitet.

Detta var jag inte ensam om. Naturligt nog exploderade också doft- och hudvårdsindustrin. Och snart bekämpa-dålig-andedräktsditon. Allt som låtsades att doft var detsamma som rent. Så blev avdelningarna för detta livsmedelsbutikernas enskilt största, och definitivt varuhusens. Hudvårds- och doftreklamen i hundra olika skepnader, alla med budskapet dermatologiska studier, sköljde över oss i en sådan omfattning att hade det gällt annat skulle konsumtionskritiker ha satt eld på sig själva i desperat protest.

Och till slut stank ingen av vitlök längre på tunnelbanan. Ingen luktade svett. Kläder och hår och kök och badrum, till och med vardagsrumsparketten, doftade gott. Butiker och gallerior också. Lukterna var eliminerade. Allt var rent, väl.

Då kom pandemin.

I takt med att vi förra året började tvätta händerna som vore vi miljarder kloner av Howard Hughes smög sig något annat in. Vi började tvätta resten av kroppen, och håret, mindre. Städa mindre, skura golv, badrum och diskbänkar i en makligare frekvens. Ingen kom ju på besök och ingen kände hur vi eller vårt hem doftar.

I höstas kom så boken ”Clean. The new science of skin”. Författare var James Hamblin, han är läkare och undervisar på Yale School of Public Health, och så skriver han i The Atlantic. Han ser ut som en klassisk, hälsosam A-student. Men han har inte duschat på fem år. Han har nämligen med egna ögon sett effekterna av vårt eviga skrubbande, insmörjande, masserande, putsande. Och återfuktande av de ställen vi nyss skrubbade torra.

Hamblin är bara en av alltfler som nu påtalar det alla vet – det hysteriska duschandet skadar oss långt mer än det skyddar oss. Allergierna ökar i västvärlden, psoriasis likaså. Hudvårdsbluffen är bara en ”briljant historia om marknadsföring”, som Hamblin uttrycker det. Den personliga hygienen har gått från en gång vetenskapliga upptäckter om skydd mot infektioner och smittspridning till våra tiders främsta klassmarkör. Finare människor doftar godare. Vilket i sin tur förstås har en än ocharmigare förfader, som att främlingen, framför allt vilden, var oren och luktade illa.

Det vore alltså behjärtansvärt att inleda projekt avprogrammering från doftkulten. Med ett liv fullt av ofullbordade ambitioner är jag dock tveksam till hur framgångsrik jag blir.

Men andra brukar vara duktigare och i så fall kan jag njuta av framtida tunnelbaneresor. De kommer ju kännas som att vara ung på nytt. Åtminstone i näsan.

